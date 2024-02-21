Türkiye'nin 54 yıllık tekstil devi Akkoyun iflas bayrağını çekmek üzere - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin 54 yıllık tekstil devi Akkoyun iflas bayrağını çekmek üzere

Türkiye\'nin 54 yıllık tekstil devi Akkoyun iflas bayrağını çekmek üzere

Türkiye'nin 54 yıllık tekstil devi Akkoyun Tekstil Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi iflasın eşiğinde. Yıllık 5 bin 500 ton kumaş üretimi yaparak dünyanın dört bir yanına kumaş satan şirket geçen yıl konkordato talebinde bulunmuştu. Konkordato süreci devam ederken, mahkeme, İcra ve İflas Kanunu'nun 302. maddesi gereğince alacaklılar toplantısının yapılmasına hükmetmişti.

21.02.2024 08:52  Güncelleme: 08:56
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Avrupa ve dünya modasına yön veren lider markalara kumaş tedarik eden şirketlerin başında yer alan Akkoyun Tekstil Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi küresel ekonomik krizin etkisiyle iflas tehlikesiyle karşı karşıya.

Türkiye'nin 54 yıllık tekstil devi Akkoyun iflas bayrağını çekmek üzere

YILDA 5 BİN 500 TON KUMAŞ ÜRETİYORLAR

Geçen yıl konkordato talebinde bulunan ve süreci devam eden şirket, yılda 5 bin 500 ton kumaş üretip aralarında Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya ve Tacikistan'ın da bulunduğu dünyanın bir çok ülkesine ihracat yapmaya devam ediyor.

Türkiye'nin 54 yıllık tekstil devi Akkoyun iflas bayrağını çekmek üzere

KONKORDATO TALEBİNDE BULUNMUŞTU

Akkoyun Tekstil Gıda Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi, Zümra Örme Kumaş Sanayi ve Dış Ticaret Limited Şirketi ve Özgür Akkoyun, geçen yıl konkordato talebinde bulunmuştu. Konkordato süreci, Bakırköy 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin gözetiminde devam ederken, mahkeme, İcra ve İflas Kanunu'nun 302. maddesi gereğince alacaklılar toplantısının yapılmasına hükmetmişti.

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin 54 yıllık tekstil devi Akkoyun iflas bayrağını çekmek üzere - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • İSMAİL KILINÇ: Çoğu firmanın muhtemelen akıbeti böyle olacak,ülkede naaşlar artıkça ferahlıyoruz havası almış başını gitmiş halbuki önemli olan alım gücü olunduğu gözden kaçırır olunmuş,yani bir ülkede enflasyon kur maaşlar artıyor ise bu iyi birşey olmadığını idrak etmek lazım.umarım herşey iyi olur lakin iyi değil. 119 5 Yanıtla
  • Selim Kayisi: İş verenlere bu kadar destek verildiği halde bir firma batıyor. 47 61 Yanıtla
  • Akay Kayhan: Buna benzer haberleri daha çok duyacağız maalesef..! 83 6 Yanıtla
  • OĞUZ İÇEN : Sen o zaman mediven altı sektörlerde çalışmışsın,adamlar kumaşta rekor ihracaat yapıyor,kafanı kumdan çıkarıp etrafına bak,20 yılın boşa gitmiş senin 80 5
  • Zor zor : Sorun değil ilk uzay adamı uzaya çıktı. Taksiyle de olsa çıktık. Hedef 20.. (sen doldur işte.) 60 20 Yanıtla
  • Hbo Hbo: 20 yildir tekstil sektorundeyim, adini ilk defa duydum. Malesef tekstilde caga ayak uyduramayanlar batar. Bu cok normal 25 40 Yanıtla
  • Oooo: Bakalım Daha kaç Akkoyun iflas edecek? 46 7 Yanıtla
  • Mert Markaloglu: Hem ihraç ediyorsun hem bu kadar üretim yapıyorsun batmayı nasıl başarıyorsun …İşçi maaşları 1 vardiyalık üretim sebep bu olamaz vergi desen alınmıyor doğru dürüst destek desen var nasıl oluyor ?? 28 9 Yanıtla
  • Malcolm X: Konkordatoların sebebi ekonomik kriz değil ekonomik belirsizlik, firmalarda bu krizi(!) fırsata çeviriyor. Kimse istihdam derdinde değil, insanlarla uğraşmak yerine uçuk faizlerle paraları kolay yoldan arttırma derdinde. Hergün isimlerinden daha uzun title'ları titrleri olan elemanların şeriata sövmesinin tek nedeni hakiki manada İslam Şeriatının hüküm sürmesi işlerine gelmeyeceğinden. 12 4 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903: Ah darısı bizim akkoyunlara 2 4 Yanıtla
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