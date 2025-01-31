Türkiye'nin Aralık Dış Ticaret Verileri Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin Aralık Dış Ticaret Verileri Açıklandı

Türkiye\'nin Aralık Dış Ticaret Verileri Açıklandı

TÜİK, aralık ayında Türkiye'nin ihracatının yüzde 2,1 artarak 23 milyar 443 milyon dolar, ithalatının ise yüzde 10,9 artarak 32 milyar 221 milyon dolar olduğunu bildirdi. Dış ticaret açığı yüzde 43,9 artarak 8 milyar 778 milyon dolara yükseldi.

31.01.2025 11:11  Güncelleme: 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayında ihracatın yıllık yüzde 2,1 artarak 23 milyar 443 milyon dolar, ithalatın da yüzde 10,9 artarak 32 milyar 221 milyon dolar olduğunu açıkladı.

TÜİK, Aralık 2024 dönemine ilişkin dış ticaret istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 23 milyar 443 milyon dolar, ithalat yüzde 10,9 artarak 32 milyar 221 milyon dolar olarak gerçekleşti. İhracat 2024 yılı Ocak-Aralık döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,4 artarak 261 milyar 855 milyon dolar, ithalat yüzde 5 azalarak 344 milyar 20 milyon dolar oldu.

ARALIKTA DIŞ TİCARET AÇIĞI YÜZDE 43,9 ARTTI

Aralık ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 43,9 artarak 6 milyar 100 milyon dolardan, 8 milyar 778 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Aralık ayında yüzde 79 iken, 2024 Aralık ayında yüzde 72,8'e geriledi. Dış ticaret açığı ocak-aralık döneminde yüzde 22,7 azalarak 106 milyar 339 milyon dolardan, 82 milyar 165 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Aralık döneminde yüzde 70,6 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 76,1'e yükseldi.

EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA

Aralık ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 644 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 499 milyon dolar ile ABD, 1 milyar 414 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 1 milyar 198 milyon dolar ile Irak, 1 milyar 186 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,6'sını oluşturdu. Ocak-Aralık döneminde de ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 20 milyar 434 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 16 milyar 349 milyon dolar ile ABD, 15 milyar 289 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 13 milyar 34 milyon dolar ile Irak ve 12 milyar 933 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 29,8'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI RUSYA VE ÇİN ALDI

İthalatta Rusya Federasyonu ilk sırayı aldı. Aralık ayında Rusya Federasyonu'ndan yapılan ithalat 4 milyar 540 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 3 milyar 881 milyon dolar ile Çin, 2 milyar 598 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 760 milyon dolar ile İtalya, 1 milyar 465 milyon dolar ile İsviçre izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,2'sini oluşturdu. Ocak-aralık döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Çin'den yapılan ithalat 44 milyar 931 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 44 milyar 20 milyon dolar ile Rusya Federasyonu, 27 milyar 84 milyon dolar ile Almanya, 19 milyar 312 milyon dolar ile İtalya, 16 milyar 227 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 44,1'ini oluşturdu.

Kaynak: DHA

Türkiye, İhracat, Ekonomi, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Aralık Dış Ticaret Verileri Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:59 İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi’nin önünde toplanan kalabalığa sesleniyor İBB Başkanı İmamoğlu, Çağlayan Adliyesi'nin önünde toplanan kalabalığa sesleniyor
11:30 İmamoğlu’nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi’nin önünde ortalık karıştı İmamoğlu'nun ifade verdiği Çağlayan Adliyesi'nin önünde ortalık karıştı
10:48 Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış Ailesinden 4 kişiyi katleden 17 yaşındaki çocuk uyuşturucu bağımlısıymış
10:23 Özlem Zengin’in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti Özlem Zengin'in kura törenindeki tutumu AK Partili ismi de rahatsız etti
09:37 Devrik lider Esad’ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü Devrik lider Esad'ın komutanı sokak ortasında vurularak öldürüldü
17:36 Kanserle mücadele eden Tanyeli’den kötü haber: Karantinadayım Kanserle mücadele eden Tanyeli'den kötü haber: Karantinadayım
17:34 Milan Skriniar resmen Fenerbahçe’de Milan Skriniar resmen Fenerbahçe'de
17:20 Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor Anlaşma sağlandı: Nicolo Zaniolo, takım değiştiriyor
16:57 Hakim Ziyech’in yeni adresi resmen belli oldu Hakim Ziyech'in yeni adresi resmen belli oldu
16:55 Yalova’da “içme suyuna kimyasal madde karıştı“ iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında Yalova'da "içme suyuna kimyasal madde karıştı" iddiasında 4 eski belediye çalışanı gözaltında
16:47 Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı Bakan Şimşek enflasyon hedefini açıkladı
16:30 Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu İşte bebeğinin ismi Soner Sarıkabadayı ikinci kez baba oldu! İşte bebeğinin ismi
16:21 Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu Avrupa Merkez Bankası faiz kararını duyurdu
15:47 Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi Enerji Bakanı doğal gaza zam için tarih verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2025 12:20:55. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Aralık Dış Ticaret Verileri Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.