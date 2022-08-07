Ayaş'ın meşhur domatesi pazarlarda yerini almaya hazırlanıyor - Son Dakika
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Ayaş'ın meşhur domatesi pazarlarda yerini almaya hazırlanıyor

07.08.2022 12:21
Ayaş'ın meşhur domatesi pazarlarda yerini almaya hazırlanıyor

Türkiye'nin dört bir yanından rağbet gören Ayaş domatesi, pazar tezgahlarında yerini almaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin dört bir yanından rağbet gören Ayaş domatesi, pazar tezgahlarında yerini almaya hazırlanıyor.

Ankara'nın Ayaş ilçesinde yetiştirilen ince kabuklu ve bol sulu ata tohumundan üretilen domatesler, Türkiye'nin dört bir yanından ilgi görüyor. Kış hazırlığının vazgeçilmezi olan Ayaş domatesleri, yaz mevsiminin sonlarına doğru olgunlaşıp pazar tezgahlarında yerini alıyor. İsteyen müşteriler de Ayaş'a gelerek yol kenarındaki tarlalardan dalından koparıp pazarlık yapabiliyorlar.

Kendi bahçesinde yetiştirdiği ürünleri yol kenarında satan Abdullah İlhan, "Çocukluğumdan beri bu işlerin içindeyim. Emekli olunca yine tarladaki işimizi devam ettirmeye çalışıyoruz. Bu seneki hasatlarımız biraz zayıf. Aşırı yağışlar her şeyi bitirdi. Bu ara gelen giden az, çünkü maliyetler yüksek olduğu için fiyatlar biraz yüksek. Vatandaşlar fiyatlar için marketlerle aynı diyor. Halbuki burası bir numaralı manav. Gelip icabında direkt bahçeden taze mal alabiliyorlar" diye konuştu.

"Tarladan seçiyoruz, istediğimizi alıyoruz"

Ankara'dan ailesiyle kış hazırlığı için domates almaya Ayaş'a gelen Serkan Koca, "Bütün kış boyunca gerçekten domates aldığımızı zannediyoruz. İhtiyaç oldukça alıyoruz, domates diye yiyoruz ama gerçek domates değiller. Bu bölgenin domatesi çok kaliteli, gerçek domates yediğimizi anlıyoruz. Genelde yaz aylarında bu bölgelere gelip alışveriş yaparız. Burada fiyatlar makul oluyor. İnsanların durumlarını anlıyorlar, yardımcı oluyorlar. Mesela 5 lira yazıyor ürüne ama çok alacağım diyorsun ona göre de indirim yapıyorlar. Buraya gelip tarladan kendimiz topluyoruz. Tarladan seçiyoruz, istediğimizi alıyoruz. Domates olsun, biber olsun ve diğer ürünleri tarlaya girip istediğiniz gibi seçin diyorlar" şeklinde konuştu.

"Salata yaparken limon sıkmaya gerek olmaz"

Üniversite mezunu olmasına rağmen Ayaş'ın cuma günleri kurulan pazarında tarlada yetiştirdikleri sebze ve meyveleri sattığını aktaran çiftçi Murat Keloğlan, "Ayaş domatesi, hem toprağı çok önemli hem de iklimin elverişli olması gerekiyor. Tohumu orijinal ata tohumudur. Salçası çok lezzetlidir, tadı ekşi olur. Salata yaparken limon sıkmaya gerek olmaz. Ayaş domatesleri daha yeni yeni çıkıyor. Hasat almaya 1 hafta, 10 gün önce başladık. Ankara'da veya İstanbul'da Ayaş domatesi diye satılan domateslere inanmayın. Çanakkale, Bursa domatesi olabilir ama Ayaş'ta domates daha yeni çıkıyor. İlk mahsulü daha yeni buraya indirdik" dedi. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ayaş'ın meşhur domatesi pazarlarda yerini almaya hazırlanıyor - Son Dakika

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