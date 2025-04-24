Türkiye'nin Hafif Ticari Araç İhracatı D düştü - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Türkiye'nin Hafif Ticari Araç İhracatı D düştü

Türkiye'nin hafif ticari araç ihracatı, 2024'ün ilk çeyreğinde 1,5 milyar dolara geriledi.

24.04.2025 11:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye otomotiv endüstrisinde hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon grubunu kapsayan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı yılın ilk çeyreğinde 1 milyar 535 milyon 907 bin dolar oldu.

AA muhabirinin, Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, otomotiv endüstrisi bu yılın ilk 3 ayında 9 milyar 494 milyon 202 bin dolarlık ürün ihraç etti.

Bu rakamın yüzde 16,2'ini oluşturan "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" ihracatı, ocak-mart döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 düşüşle 1 milyar 705 milyon 908 bin dolardan 1 milyar 535 milyon 907 bin dolara geriledi.

Yılın ilk çeyreğinde 62 ülkeye hafif ticari araç-kamyonet ve kamyon ihracatı yapıldı.

Almanya'ya yüzde 241'lik artış

Sektörün, ocak-mart döneminde bu ürün grubunda en fazla ihracat yaptığı ülke Birleşik Krallık oldu.

Geçen yılın ilk 3 ayında 433 milyon 24 bin dolarlık "eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar" dış satımı gerçekleştirilen Birleşik Krallık'a, bu yılın aynı döneminde yapılan ihracat yüzde 40'lık düşüşle 259 milyon 889 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

İkinci sırada bulunan Almanya'ya yapılan ihracat, 2024'ün aynı dönemine göre yüzde 214 artışla 67 milyon 569 bin dolardan 230 milyon 482 bin dolara çıktı.

Sektör temsilcilerinin üçüncü sıradaki Slovenya'ya ocak-mart döneminde dış satımı, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 10 azaldı. Bu ülkeye geçen yıl ocak-mart döneminde 224 milyon 800 bin dolar olan ihracat, bu yılın aynı döneminde 201 milyon 931 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Dördüncü sıradaki İspanya'ya gerçekleştirilen hafif ticari araç-kamyon ihracatı ise yüzde 237 yükselişle 47 milyon 592 bin dolardan 160 milyon 515 bin dolara çıktı.

En çok ihracat yapılan 10 ülkenin 8'i AB ülkesi

Beşinci sıradaki İtalya'ya hafif ticari araç-kamyon ihracatı yılın ilk çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 41 düşüşle 264 milyon 581 bin dolardan 154 milyon 558 bin dolara geldi.

Ocak-mart döneminde, Fransa 120 milyon 591 bin dolarla altıncı, Belçika 92 milyon 416 bin dolarla yedinci, Avusturya 22 milyon 487 bin dolarla sekizinci, İrlanda 20 milyon 310 bin dolarla dokuzuncu, Avustralya da 19 milyon 931 bin dolarlık hafif ticari araç-kamyon ihracatıyla onuncu sırada yer aldı.

Bu sıralamaya göre, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatında ilk 10 ülkenin 8'i Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler oldu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: AA

Birleşik Krallık, Otomobil, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Hafif Ticari Araç İhracatı D düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başrolde yine Mahmut Tanal var Koca tırın üzerine böyle tırmandı Başrolde yine Mahmut Tanal var! Koca tırın üzerine böyle tırmandı
İstanbul beşik gibi sallanıyor 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul beşik gibi sallanıyor! 4.9 büyüklüğünde bir deprem daha
GSM operatörleri yine sınıfta kaldı Vatandaşlardan tepki yağıyor GSM operatörleri yine sınıfta kaldı! Vatandaşlardan tepki yağıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’daki son durumunu anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'daki son durumunu anlattı
Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın Deprem sonrası İstanbul Valiliği uyardı: Zorunlu olmadıkça aracınızla trafiğe çıkmayın
İstanbul’daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok İstanbul'daki deprem sonrası toplanma alanına koşan vatandaşlara büyük şok
Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada Deprem anında vatandaşın balkondan atladığı anlar kamerada
İstanbul’da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara İstanbul'da tüm okul ve üniversitelerde eğitime iki gün ara
Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar Depreme medresede yakalanınca secdeye kapandılar
Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı Ünlü oyuncu Fulya Zenginer depreme böyle yakalandı
İstanbul’daki 6.2’lik depremi 20 gün önceden bildi Yeni açıklaması yüreklere su serpti İstanbul'daki 6.2'lik depremi 20 gün önceden bildi! Yeni açıklaması yüreklere su serpti

12:00 Tahliye planı hazır İşte olası depremde İstanbul’da yaşayanların gönderileceği 11 il Tahliye planı hazır! İşte olası depremde İstanbul'da yaşayanların gönderileceği 11 il
11:06 Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı Deprem sonrası fırsatçılar yine iş başında! Biri 550 bin TL indirdi, diğeri 500 bin TL fiyat artırdı
10:56 İstanbul’da 6,2’lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi İstanbul'da 6,2'lik depremin ardından 266 artçı sarsıntı kaydedildi
10:27 Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı Adalet Bakanı ile DEM Parti heyetinin görüşmesi başladı
10:19 Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var Alman profesörden İstanbul uyarısı: 2 kritik senaryo var
17:59 Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı Metro İstanbul: Deprem sonrası hatlarımızda hasar yok, asansörler tedbir amaçlı kapatıldı
17:36 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel’in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti 23 Nisan yürüyüşü için toplanan kalabalık, Özel'in çağrısıyla barikatları yıkıp geçti
17:21 Deprem anında balkondan atladı, otomobilin üzerine çakıldı Deprem anında balkondan atladı, otomobilin üzerine çakıldı
17:15 Depreme camide yakalanan imamın zor anları Depreme camide yakalanan imamın zor anları
17:15 Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı Deprem sırasında panikleyen bir vatandaş camdan garaja atladı
17:13 Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar Depreme çalışırken yakalandılar, tezgahtan atlayıp kaçtılar
17:11 İstanbul’daki depremlerin ardından THY’den ek sefer tavan fiyat açıklaması İstanbul'daki depremlerin ardından THY'den ek sefer tavan fiyat açıklaması
17:05 Depreme metrobüste yakalandılar Depreme metrobüste yakalandılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 12:39:35. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye'nin Hafif Ticari Araç İhracatı D düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.