Türkiye genelinde bu yılın Ocak ayında hamsi ihracatından 758 bin 405 dolarlık gelir elde edilirken, geçen yılın aynı döneminde ise bu rakam 568 bin 942 dolar gerçekleşmişti.
En fazla hamsi ihracatı 190 bin 454 dolar ile Almanya'ya yapılırken, bu ülkeyi 144 bin 759 dolar ile savaştaki Ukrayna, 129 bin 120 dolar ile Fransa izledi.
Karadeniz'de bu sezon son yılların en verimli sezonu yaşanırken, bu bolluk ihracata da olumlu yansıdı. Türkiye genelinde bu yılın Ocak ayında 11 ülkeye 288 bin 735 kilogram karşılığı 758 bin 405 dolarlık hamsi ihracatı gerçekleştirilirken, geçen yılın aynı dönemde ise 8 ülkeye 109 bin 34 kilogram karşılığı 568 bin 942 dolarlık ihracat yapılmıştı.
Bu yılın Ocak ayında Almanya'ya 190 bin 454 dolar, Ukrayna'ya 144 bin 759 dolar, Belçika'ya 129 bin 120 dolar, Fransa'ya 124 bin 844 dolar, Amerika Birleşik Devletleri'ne 121 bin 594 dolar, KKTC'ye 22 bin 433 dolar, Kanada'ya 9 bin 582 dolar, İsviçre'ye 8 bin 582 dolar, Yunanistan'a 2 bin 659 dolar, Romanya'ya 2 bin 254 dolar, Birleşik Arap Emirlikleri'ne bin 687 dolar olmak üzere toplam 288 bin 735 kilogram karşılığı 758 bin 405 dolarlık hamsi ihracatı gerçekleştirildi. Geçen sene aynı dönemde ise 8 ülkeye 109 bin 34 kilogram karşılığı toplam 568 bin 942 dolarlık ihracat yapılmıştı. - TRABZON
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Son Dakika › Ekonomi › Türkiye'nin Hamsi İhracatı Arttı - Son Dakika
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