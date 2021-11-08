Türkiye'nin minibüs piyasasına yön veren ilçede sıfır ve ikinci ele yoğun talep

"Gelen zamlara istinaden hala tüketim çılgınlığı devam ediyor"

SAMSUN - Türkiye'nin ticari minibüs piyasasına yön veren Samsun'un Terme ilçesindeki galericiler, fiyat artışlarına rağmen sıfır ve ikinci el araca yoğun talep olduğunu bildirdi.

Çip kriziyle beraber sıfır araç tedarikinde yaşanan sorunların, 2022 yılı itibarıyla döviz kurundaki dalgalanmayla da devam edeceği öngörülüyor. Pandemi sürecinde birçok dünya ülkesinde yaşanan çip krizi nedeniyle yüzlerce sektörde üretim oranı düşüşe geçti. Otomotiv sektörünü de etkileyen çip krizinin yanı sıra dövizdeki hareketlenmeyle de sıfır araçların fiyatları tavan yaptı. Sıfır ticari araç almak isteyenlerin taleplerini bayiler karşılayamayınca, vatandaşlar ise Türkiye'nin minibüs piyasasına yön veren Samsun'un Terme ilçesindeki sıfır ve ikinci el galericilere yöneliyor.

Terme, Türkiye'nin ikinci el minibüs piyasasına öncülük ediyor

Terme'de 1990'lı yıllardan itibaren yaygınlaşan minibüs ticareti günümüze kadar gelişerek şu anda 100'ün üzerinde galericiyle beraber Türkiye'nin ikinci el minibüs piyasasına öncülük ediyor. Sektörde ismini güvenle duyurmuş galericiler ise 2021 yılında yaşanan ekonomik sıkıntılara rağmen vatandaşların yoğun şekilde sıfır araç talebinde bulunduğunu kaydetti.

Son 3 ayda yüzde 15-30 arası zam yaşandı

Ocak 2021 tarihinden itibaren pandeminin etkisi, tedarik zinciri ve yedek parça noktasında yaşanan sıkıntılarla beraber sıfır binek ve ticari araçlarda çıkış trendinin yaşandığını kaydeden galerici Samet Ayan, "Sürecin seyrinde bir değişiklik yaşanmadıkça yeni yılda da bu şekilde devam edeceği öngörülüyor. Şu anda son 3 aylık verilere baktığımızda sıfır ticari araçlarda yaklaşık yüzde 15 ile 30 arasında zam gelmiş olarak değerlendirebiliyoruz. Bu şartlarda dahi vatandaşın alım isteği hala devam ediyor ancak hala sıfır araç tedarikinde sıkıntımız var. Bu süreç bir süre daha devam edecek gibi görünüyor" ifadelerini kullandı.

"Gelen zamlara istinaden hala tüketim çılgınlığı devam ediyor"

Bayilerden sıfır araç temin edilmesi noktasında vatandaşların yıl boyu sorunlar yaşadığını hatırlatan Ayan, "Binek araçlarda olduğu gibi ticari grupta da çok hareketli bir sezon olmamasına rağmen gelen zamlara istinaden hala tüketim çılgınlığı devam ediyor. İnsanların sıfır araç alma isteği çok yüksek. Önümüzdeki yılda gerek döviz kurunun fiyatına bakılarak gerek araç eksikliği dikkate alındığında 2022 yılı başları için minimum şuan ki fiyatlara yüzde 20 ile 25 arası bir zam daha geleceği kanaatindeyim" diye konuştu.

Bayilerde ya da galerilerde sıfır araç bulamayan vatandaşların sıfıra yakın fiyatlarıyla ikinci el araçlara yönelmek zorunda olduğunu kaydeden Terme Oto Galericiler Derneği Başkanı Ayhan Yılmaz, "Bunda özellikle çip krizinin büyük etkisi olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl hem binek hem de ticari araç alım talepleri yüksekti ancak yeterli sayıda sıfır araç tedariki olmadığı için vatandaşlar ikinci eldeki araçları almak zorunda kaldı. Bununla beraber de ikinci el piyasasında gerek binek gerek ticari her türlü araçta yükselen bir piyasa görüldü. 2021 yılının sonuna yaklaştığımız bu günlerde vatandaşın araç alım talebi yoğun bir şekilde devam ediyor. 2022 yılına geldiğimizde ise döviz kuruyla beraber orantılı olarak bir fiyat artışı olacağını tahmin ediyoruz. İkinci eldeki fiyat artışları da piyasaya girecek olan sıfır araç sayısına ve fiyatlarıyla orantılı olarak şekillenecektir" dedi.

Yaklaşık 3 sene öncesinde yıl sonuna gelindiğinde sıfır araçlarda kampanyalar yapılarak fiyatların düştüğünü anımsatan galericiler, artık sıfır araçların zorlukla bulunduğunu ve fırsatçıların eline geçen sıfır araçların liste fiyatının üzerinden satıldığını vurguladılar.