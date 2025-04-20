Türkiye'nin Otobüs İhracatı Yükselişte - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye'nin Otobüs İhracatı Yükselişte

Türkiye, ocak-mart döneminde 55 ülkeye 673 milyon dolarlık otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yaptı.

20.04.2025 11:17
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Türkiye'den ocak-mart döneminde 55 ülkeye gerçekleştirilen otobüs, minibüs ve midibüs ihracatından 673 milyon 183 bin dolar gelir elde edildi.

AA muhabirinin Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinin kayıtlarından yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yılın ilk çeyreğinde 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 2,3 arttı.

Geçen yıl ocak-martta 657 milyon 594 bin dolar olan dış satımı bu sene aynı aylarda 673 milyon 183 bin dolara yükselten sektör temsilcileri, 55 ülkeye otobüs, minibüs, midibüs gönderdi.

Otomotiv sektörünün toplam ihracatından yüzde 7,1 pay alan otobüs, minibüs ve midibüs üreticileri, bu dönemde en fazla ihracatı Fransa'ya gerçekleştirdi.

Fransa'ya geçen yılın ocak-mart döneminde 104 milyon 103 bin dolar olan ihracat, 2025'in aynı aylarında yüzde 30 artışla 135 milyon dolara çıktı.

En büyük ikinci pazar Almanya'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yüzde 84,25 yükselişle 65 milyon 354 bin dolardan 120 milyon 416 bin dolara yükseldi.

Üçüncü sırada yer alan Birleşik Krallık'a ise ihracat yüzde 56,5 artışla 41 milyon 103 bin dolardan 64 milyon 334 bin dolara ulaştı.

Polonya'ya yapılan otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı da yüzde 96'lık artışla 26 milyon 367 bin dolardan 51 milyon 694 bin dolara çıktı.

Sırbistan'a ihracat yüzde 303 arttı

Beşinci sırada bulunan Sırbistan'a ilk çeyrekteki ihracatta, 2024'ün aynı dönemine kıyasla yüzde 303,4 artış yaşandı.

Sırbistan'a geçen yılın ilk çeyreğinde 11 milyon 367 bin dolar olan dış satım, bu yılın aynı döneminde 45 milyon 854 bin dolara çıktı.

İtalya yüzde 40 düşüş ve 39 milyon 77 bin dolarla 6'ncı, İspanya ise yüzde 54 azalış ve 26 milyon 393 bin dolarla 7'nci ülke oldu.

Romanya'ya otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı ilk çeyrekte yüzde 113,8 artışla 9 milyon 901 bin dolardan 21 milyon 171 bin dolara yükseldi. Bu rakamla Romanya, en çok otobüs, minibüs ve midibüs ihracatı yapılan 8'inci ülke olarak kayıtlara geçti.

Ocak-mart aylarında otobüs, minibüs ve midibüs ihracatında 2024'ün aynı dönemine göre Portekiz yüzde 36 düşüş ve 16 milyon 928 bin dolarla 9'uncu ve ABD ise yüzde 47 azalış ve 16 milyon 637 bin dolarla 10'uncu sırada bulunuyor.

Bu dönemde Bulgaristan'a yapılan ihracat, 1 milyon 168 bin dolardan 14 milyon 637 bin dolara yükseldi.

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Kaynak: AA

Sırbistan, Otomobil, İhracat, Ekonomi, Türkiye, Finans, Fransa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin Otobüs İhracatı Yükselişte - Son Dakika

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