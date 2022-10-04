Türkiye'nin doğal gaz ödemeleri için Rusya'dan erteleme istediği iddiasına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tepki - Son Dakika
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Türkiye'nin doğal gaz ödemeleri için Rusya'dan erteleme istediği iddiasına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tepki

04.10.2022 12:02

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Rusya'dan doğal gaz ödemeleri için erteleme talep ettiği iddiasına tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Türkiye, savaşta olan ülkeye, Rusya'ya borcunu ödeyemiyorum diyor. Halktan parasını aldığı gazın parasını ödeyemiyor. Kime? Savaşta olana!" paylaşımında bulundu.

Bloomberg kaynaklarının aktardığına göre Türkiye, yüksek enerji fiyatlarından kaynaklanan ekonomik zararı azaltmaya yönelik bir hamle yaparak, Rusya'dan doğal gaz ödemelerinin bir kısmını ertelemesini istedi. Söz konusu kaynaklar, Botaş'ın Rusya'ya olan ödemelerinin bir kısmını 2024'e ertelemek istediğini aktardı.

TARAFLAR AÇIKLAMA YAPMADI

Bloomberg'in söz konusu iddiasıyla ilgili henüz Türkiye ve Rusya resmi makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

KILIÇDAROĞLU: ÇOK ÇÜRÜK BİR SİSTEM VAR

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise Türkiye'nin Rusya'dan doğal gaz ödemeleri için erteleme istediğine yönelik iddialara sosyal medya hesabından sert tepki gösterdi. Twitter hesabından paylaşımda bulunan Kılıçdaroğlu, "Türkiye, savaşta olan ülkeye, Rusya'ya borcunu ödeyemiyorum diyor. Halktan parasını aldığı gazın parasını ödeyemiyor. Kime? Savaşta olana! Türkiye hep ciddi devlet olmuştur ve itibar görmüştür. Her şeyi yok ettiler. Çok çürük bir sistem var. Çok çürümüş bir saray iktidarı var" ifadelerini kullandı.

"YARIM BIRAKILAN PROJELERİ İKTİDARI DEVRALINCA BİZ TAMAMLAYACAĞIZ"

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü; "Sürekli de oy satın almak için yalan söylüyorlar. Vaatlerin çoğunu asla yapmayacaklarını biliyoruz ama halkımız kaygılanmasın. Onların yarım bıraktığı sosyal projeleri, iktidarı devralınca biz tamamlayacağız. Bu da Bay Kemal sözü olsun. O konutlar bitecek, kimse korkmasın."

Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin Rusya'dan doğal gaz ödemeleri için erteleme istediği iddiasına sert çıktı
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Son Dakika Ekonomi Türkiye'nin doğal gaz ödemeleri için Rusya'dan erteleme istediği iddiasına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tepki - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'nin doğal gaz ödemeleri için Rusya'dan erteleme istediği iddiasına CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan tepki - Son Dakika
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