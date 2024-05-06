Türkiye Otomotiv Endüstrisi Nisan Ayında İhracatını Artırdı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Otomotiv Endüstrisi Nisan Ayında İhracatını Artırdı

Türkiye Otomotiv Endüstrisi Nisan Ayında İhracatını Artırdı

Türkiye otomotiv endüstrisinin nisan ayı ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 artışla 2 milyar 746 milyon dolar oldu. Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya yüzde 47 ihracat artışı yaşanırken, önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 17, Almanya'ya yüzde 82, Hollanda'ya yüzde 90, İsveç'e yüzde 52, Fas'a yüzde 349 ihracat artışı, İtalya'ya yüzde 46, İsrail'e yüzde 13, Polonya'ya yüzde 22, Slovenya'ya yüzde 63 ihracat düşüşü yaşandı.

06.05.2024 13:16
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Türkiye otomotiv endüstrisinin nisan ayı ihracatı yüzde 2 artışla 2,75 milyar dolar oldu.

Türkiye otomotiv endüstrisinin nisan ayı ihracatı, geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 2,1 artışla 2 milyar 746 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında yine birinci sırada yer alan otomotiv sektörü, ülke ihracatından aldığı pay yüzde 16,8 olarak gerçekleşti. Yılın ilk dört ayında otomotiv endüstrisi ihracatı ise yüzde 5 artışla 11 milyar 876 milyon dolara ulaştı. En fazla ihracat ise yüzde 20 artışla Fransa'ya gerçekleşti.

Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan Fransa'ya yüzde 47 ihracat artışı yaşanırken, önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 17, Almanya'ya yüzde 82, Hollanda'ya yüzde 90, İsveç'e yüzde 52, Fas'a yüzde 349 ihracat artışı, İtalya'ya yüzde 46, İsrail'e yüzde 13, Polonya'ya yüzde 22, Slovenya'ya yüzde 63 ihracat düşüşü yaşandı.

Nisanda Fransa 400 milyon dolar ihracatla en fazla ihracat yapılan ülke oldu. Almanya 366 milyon dolarlık ihracatla ikinci büyük pazar olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı geçen yıla göre yüzde 5 arttı. Birleşik Krallık'a ihracat yüzde 7 artışla 260 milyon dolar oldu. Geçen ay önemli pazarlardan ABD'ye yüzde 51, Romanya'ya yüzde 50, Hollanda'ya yüzde 29, Fas'a yüzde 90 ihracat artışı yaşanırken İtalya'ya yüzde 34, Polonya'ya yüzde 19, Belçika'ya yüzde 17, Slovenya'ya yüzde 48 ve Rusya'ya yüzde 11 ihracat düşüşü yaşandı.

Geçen nisan ayında ülke grubunda yüzde 66 pay ile ilk sırada yer alan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat yüzde 3 azalışla 1 milyar 822 milyon dolar oldu. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 12 pay ile ülke grupları arasında ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 11 arttı. Kuzey Amerika Serbest Ticaret Bölgesine yüzde 45 ve Afrika Ülkelerine yüzde 19 ihracat artışı kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Türkiye Otomotiv Endüstrisi Nisan Ayında İhracatını Artırdı - Son Dakika

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