Türkiye Otomotiv İhracatı Mayıs'ta Yüzde 23 Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Türkiye Otomotiv İhracatı Mayıs'ta Yüzde 23 Arttı

Türkiye Otomotiv İhracatı Mayıs\'ta Yüzde 23 Arttı
04.06.2025 11:49
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Türkiye'nin otomotiv ihracatı Mayıs 2023'te 4 milyar dolara ulaşıp, ocak-mayıs dönemi yüzde 10 arttı.

Türkiye otomotiv endüstrisi mayısta yüzde 23 artışla yaklaşık 4 milyar dolar ihracata imza attı. Otomotiv endüstrisinin yılın ocak-mayıs dönemi ihracatı ise bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 16 milyar 581 milyon dolar oldu.

Türkiye ihracatının lider sektörü olan otomotiv endüstrisinin mayıs ayı ihracatı geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 23 artışla 3 milyar 948 milyon dolar oldu. Türkiye ihracatında yine ilk sırada yer alan endüstrinin aldığı pay da yüzde 18,3 oldu. Otomotiv endüstrisinin yılın ocak-mayıs dönemi ihracatı ise bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 16 milyar 581 milyon dolar oldu. Otomotiv endüstrisi, mayıs ayında yaklaşık 4 milyar dolar ihracatla aylık bazda bugüne kadar ulaşılan en yüksek rakama imza attı. İhracat artışında özellikle ticari araçlarda yeni model üretiminin etkisi oldu. Mayısta Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ve Çekiciler ihracatımız üç haneli artarken, Slovenya'ya yüzde 143, Belçika'ya yüzde 110, Romanya'ya yüzde 52 ihracat artışları kaydetti.

Sektör ihracatında en büyük ürün grubu olan Tedarik endüstrisinin mayıs ayı ihracatı yüzde 3 artışla 1 milyar 418 milyon dolar oldu. Binek Otomobiller ihracatı yüzde 12 artarak 1 milyar 323 milyon dolar, Eşya Taşımaya Mahsus Motorlu Taşıtlar ihracatı yüzde 119 artışla 746 milyon dolar, Otobüs-minibüs-midibüs ihracatı yüzde 15 artışla 277 milyon dolar ve Çekiciler ihracatı da yüzde 309 artışla 148 milyon dolar oldu.

Tedarik Endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, bu ülkeye ihracat yüzde 1 azaldı. Bununla birlikte, Fransa'ya yüzde 10, Romanya'ya yüzde 35, İspanya'ya yüzde 26, Polonya'ya yüzde 21, Belçika'ya yüzde 27, Fas'a yüzde 13, Çekya'ya yüzde 15 ihracat artışı yaşandı. Rusya Federasyonu'na yüzde 59, Hollanda'ya ise yüzde 10 ihracat düşüşü kaydedildi. Binek otomobillerde en fazla ihracat yapılan ülke olan İspanya'ya ihracat yüzde 8 artarken; Fransa'ya yüzde 17, İtalya'ya yüzde 14, Birleşik Krallık'a yüzde 11, Hollanda'ya yüzde 24, İsveç'e yüzde 47 ihracat düşüşü yaşandı. Öte yandan, Slovenya'ya yüzde 208, Belçika'ya yüzde 182, Fas'a yüzde 148, Portekiz'e yüzde 212, Avusturya'ya yüzde 134 oranlarında kayda değer ihracat artışları görüldü.

Almanya'ya ihracat yüzde 29 arttı

Mayısta en büyük ülke pazarı olan Almanya'ya ihracat yüzde 29 artışla 623 milyon dolar oldu. Birleşik Krallık 450 milyon dolar ihracat rakamı ile ikinci büyük pazar olurken, bu ülkeye yönelik otomotiv ihracatı da geçen yıla göre yüzde 36 oranında arttı. Üçüncü büyük pazar Fransa'ya ise yüzde 1 düşüşle 385 milyon dolar ihracat yapıldı. Önemli pazarlardan İspanya'ya yüzde 39, Slovenya'ya yüzde 143, Polonya'ya yüzde 21, Belçika'ya yüzde 110, Romanya'ya yüzde 52, Portekiz'e yüzde 110, Avusturya'ya yüzde 174, Fas'a yüzde 40 ihracat artışı yaşanırken, Hollanda'ya yüzde 35, Rusya'ya yüzde 6 ihracat düşüşü oldu.

AB Ülkelerine ihracat yüzde 28 arttı

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan ve otomotiv ihracatından yüzde 71,5 pay alan Avrupa Birliği ülkelerine ihracat mayısta yüzde 28 artışla 2 milyar 824 milyon dolar oldu. Diğer Avrupa Ülkeleri yüzde 13,4 pay ile ikinci sırada yer alırken, bu ülke grubuna yönelik ihracat yüzde 34 arttı. Bağımsız Devletler Topluluğu'na yüzde 32, Ortadoğu Ülkeleri'ne yüzde 22 ihracat düşüşü yaşanırken, Diğer Amerikan Ülkelerine yüzde 61, Afrika Ülkelerine ise yüzde 22 ihracat artışı kaydedildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Otomobil, Ekonomi, Türkiye, İhracat, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye Otomotiv İhracatı Mayıs'ta Yüzde 23 Arttı - Son Dakika

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