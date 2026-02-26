Türkiye Rüzgar Enerjisinde Avrupa İkincisi - Son Dakika
Türkiye Rüzgar Enerjisinde Avrupa İkincisi

26.02.2026 11:19
WindEurope CEO'su, Türkiye'nin rüzgar enerjisi başarısını tebrik etti ve AB ile işbirliğini vurguladı.

Avrupa rüzgar enerjisi sektörünün çatı kuruluşu WindEurope'un Üst Yöneticisi (CEO) Tinne Van der Straeten, Türkiye'yi geçen yılki rüzgar enerjisi başarısından dolayı tebrik etti.

Belçika'nın Eski Enerji Bakanı olan ve WindEurope'daki görevine 2 Şubat'ta başlayan Van der Straeten, AA muhabirine Türkiye'nin rüzgar enerjisindeki başarısı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesinin (BMİDÇS) 31. Taraflar Konferansı (COP31) ev sahipliği ve Avrupa'da rüzgar enerjisi sektörünün hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

WindEurope tarafından hazırlanan rapor kapsamında Türkiye'nin geçen yıl 2 bin 142 megavatın üzerinde ilave kurulum kapasitesi ile Avrupa'da ikinci sırada yer aldığını belirten Van der Straeten, Avrupa'da bu dönemde 19 bin 100 megavat rüzgar kapasitesinin devreye alındığını, bunun yüzde 90'ının karasal rüzgar enerjisi santrallerinden geldiğini söyledi.

Türkiye'nin yeni rüzgar enerjisi kurulumlarında Almanya'nın ardından ikinci sırada yer aldığını anımsatan Van der Straeten, şöyle konuştu:

"Türkiye, 2 gigavatın üzerinde yeni kapasiteyi devreye alarak bu alanda dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu etkileyici sonuç için Türkiye'yi tebrik etmek bana düşüyor. Bu seviye, yalnızca güçlü bir büyüme göstergesi olmakla kalmıyor, aynı zamanda Türkiye'nin bugüne kadar ulaştığı en yüksek yıllık kurulum kapasitesine işaret ediyor. Bu tablo ülkenin yenilenebilir enerji alanındaki ivmesini ortaya koyuyor."

Van der Straeten, bu sonucun Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) için güvenilir bir ortak olarak konumunu güçlendirdiğini belirterek, AB ile Türkiye arasındaki rüzgar sanayisi işbirliğinin teknoloji, yatırım ve tedarik zinciri açısından güçlü bağlar oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye'nin yalnızca rüzgar enerjisi kurulum kapasitesi ile değil, gelişmiş yerli tedarik zinciriyle de öne çıktığının altını çizen Van der Straeten, şunları kaydetti:

"Güçlü üretim altyapısı kanat, kule ve ekipman imalatını kapsarken, bu yapı yerel istihdama ve yerli sanayiye doğrudan katkı sağlıyor. Tüm bu gelişmeler, Türkiye'nin rüzgar enerjisinde hem bölgesel hem de Avrupa ölçeğinde artan rolünü pekiştiren olumlu bir tablo ortaya koyuyor. Diğer açılardan bakıldığında, bu durum enerji güvenliği sağlıyor çünkü yerli kaynaklara dayanıyor, rekabetçi ve dayanıklı bir yapı sunuyor."

Türkiye'nin COP31 ev sahipliği

Van der Straeten, Türkiye'nin yenilenebilir enerjideki örnek başarısıyla COP31'e ev sahipliği yapacak olması ile ilgili "COP31 başkanlığını gerçekten sabırsızlıkla bekliyorum. Türkiye'nin 2025 rüzgar verilerini görmek, başkanlık sürecine ilişkin güvenimi artırıyor." ifadelerini kullandı.

Dubai'de düzenlenen COP28'de yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılmasına yönelik ilk kez küresel taahhüt ortaya konulduğunu anımsatan Van der Straeten, şöyle devam etti:

"İklim diplomasisinde dönüm noktalarından olan bu zirvede kabul edilen mutabakatta 2030'a kadar küresel yenilenebilir enerji kapasitesinin üç katına çıkarılması, enerji verimliliğinin iki katına yükseltilmesini ve fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik bir geçiş sürecinin başlatılmasını öngörüyordu. Türkiye de küresel taahhütler doğrultusunda aktif bir liderlik üstlenebilir ve enerji bakanlarıyla koordinasyon içinde ilerlemeyi izleyen ülkeler arasında yer alabilir."

Avrupa'da elektrik sisteminin yenilenebilir enerji senaryosu fırsatlar barındırıyor

Van der Straeten, WindEurope'un yaz boyunca yenilenebilir temelli sistemin maliyetine ilişkin bir rapor hazırladığını ve enerji sistemlerinin kaynaklara göre maliyetleri hakkında senaryolar ortaya koyduğunu anlattı.

Yenilenebilir enerjinin üretim kaynağı olarak düşünüldüğünde elektrik şebekelerine yatırımın kaçınılmaz olduğunun altını çizen Van der Straeten, şunları söyledi:

"WindEurope çalışmasında yenilenebilirler senaryosu, şebeke ve depolama maliyetleri de dikkate alındığında bile açık ara en ucuz seçenek olarak ortaya çıktı. Yenilenebilir temelli enerji sistemi ile Avrupa, yavaş geçiş senaryosuna kıyasla 2050'ye kadar 1,6 trilyon avrodan fazla tasarruf sağlayacak. Hem enerji üretim kapasitesine yapılan yatırımlar hem de şebekeye yapılan yatırımlar bütüncül olarak düşünüldüğünde, ağırlıklı olarak yenilenebilir enerjiye dayanan ve yenilenebilir kaynaklarla çalışan bir sistemin her zaman en ucuz seçenek olduğunu görürüz."

Türkiye'nin Avrupa'da şebeke modernizasyonu, artacak yenilenebilir enerji yatırımları ve tasarruf hedefini bir ilham kaynağı olarak değerlendirebileceğini dile getiren Van der Straeten, "Türkiye'nin mevcutta ulaşmak istediği yenilenebilir enerji hedeflerini sürdürmesi ve yenilenebilir enerjiyi sisteme daha fazla entegre etmesi durumunda Türk ekonomisi, özellikle Türk vatandaşları ve sanayisi kazançlı çıkacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Ekonomi, Türkiye, Enerji

