Ekonomi

Türkiye-Senegal Ticaret Hedefi 1 Milyar Dolar

09.08.2025 13:32
Ticaret Bakanı Bolat, Türkiye ve Senegal arasındaki ticareti artırma hedeflerini açıkladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Senegal ile Türkiye'nin ilişkilerinin çok daha ileri noktalara yükseleceğini belirterek, liderlerin belirlediği "çok kısa süre 1 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmi" hedefinin özel sektörlerin başarıyla gerçekleştireceğini söyledi.

Türkiye-Senegal İş Forumu'na Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Burhan Özdemir, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak ve çok sayıda davetli katıldı.

Forumda konuşan Bolat, Senegal Başbakanı Sonko'nun geniş kapsamlı resmi ve özel sektör heyetiyle Türkiye'ye gelip önemli resmi ve özel sektör toplantılarını gerçekleştirmiş olmalarından çok büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.

Bolat, Senegal ile Türkiye ilişkilerinin çok daha ileri noktalara yükseleceğini belirterek, "Her iki ülke liderleri çok kısa bir sürede bir milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmine ulaşma hedefini özel sektörlerimizin önüne koydular ve özel sektörlerimiz bunu başarıyla gerçekleştirecek." dedi.

Türkiye olarak Senegal'le her alanda ilişkileri geliştirmeyi çok önemsediklerini belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Türkiye'de Senegal istikrarlı, huzur veren, güvenliğin yüksek olduğu ve güzel insanların ülkesi olarak biliniyor. Bu yüzden Türkiye'den yatırımcılar, iş insanları Senegal'de önemli faaliyetler içindeler. Bugüne kadar tarım, madencilik, enerji, sanayi hizmetlerinde 780 milyon doların üzerinde yatırım yaptılar ve on binlerce Senegalliye istihdam ürettiler. Bu daha da artacak. Ousmane Sonko başbakanlığında Senegal'in geçen hafta açıkladığı 2050 kalkınma planı ve vizyonu gerçekten çok büyük hedefler ortaya koyuyor.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve özel sektör olarak bu kalkınma çalışmalarında katkı vermeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Türkiye olarak Senegal'e desteğimiz her zaman tamdır. Güvenimiz tamdır. Başarılı olacaklarına yürekten inanıyoruz. Diğer taraftan finans noktasında Türk Eximbank 1,5 yıl önce Afrika finans şirketine hissedar oldu ve böylece 2005 yılından bu yana Afrika kıtasında Türk Eximbank'ın 1,5 milyar dolarlık kredi ve sigorta destekleri gerçekleşti."

"Petrol ve doğal gaz keşfi Senegal ekonomisine kaldıraç oldu"

Bolat, Senegal'in yüzde 7-8 ekonomik büyüme gösterdiğini belirterek, "2025-2030 arasında yüzde 6-7 civarında bir ortalama büyüme oranı kayda değer ve gerçekten motive edici bir büyüme oranı. Çok yakın zamanda petrol ve doğal gazın keşfedilmesi Senegal ekonomisine adeta gelişme yolunda önemli bir kaldıraç aracı olmuştur." diye konuştu.

Kısa ve orta vadede petrol ve doğal gaz üretiminin yeni yatırımlarla artması için büyük bir çalışma olduğunu ifade eden Bolat, Senegal'in yalnızca 18 milyon nüfusuyla yine önemli bir ülke olmasının yanı sıra 1,3 milyarlık Afrika kıtasına geçiş kapısı olması, giriş kapısı anlamında da büyük bir avantaj sağladığını dile getirdi.

Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye olarak son 22 yılda milli gelirimizi 6 kat artışla 238 milyar dolardan 1,4 trilyon dolara yükselttik. Benzer şekilde kişi başına milli geliri 3 bin 600 dolardan şu an 16 bin dolara yükseltmiş olmamız ve mal ve hizmet ihracatımızı 50 milyar dolardan 390 milyar dolara yükseltmemiz, 800 milyar dolarlık ihracat ve ithalat toplamına sahip olmamız her iki ülke için önemli fırsatlar sunmaktadır."

"Dünyada ikinci olan, kalitesiyle, teknolojisiyle, hızlı çalışmasıyla dünya markası olan Türk müteahhitlerinin dünyada 12 bin 700 kadar projeyle 544 milyar dolar proje tamamlamaları Senegal'de ise bugüne kadar 39 adet projeyle 2,2 milyar dolarlık önemli projeleri gerçekleştirmeleri çok önemli." değerlendirmesini yapan Bolat, bundan sonraki 2050 Senegal kalkınma planında yatırımcı olarak da müteahhitlik olarak yapacakları çok iş bulunduğunu, enerji, savunma sanayisi, imalat sanayisi, ilaç sanayisi, tarım ve birçok yatırımla birlikte ortaklıklar kurulması konusunda büyük potansiyel bulunduğunun altını çizdi.

Bolat, "Yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmasının yürürlükte olduğunu hatırlatarak "Çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşması imzalanmıştır. Diğer taraftan önümüzdeki 4 aylık süreçte yine sıkça bir araya geleceğiz. Özellikle 5'incisini düzenleyeceğimiz 16-17 Ekim'de İstanbul'da yapılacak Türkiye Afrika Ticaret Bakanları Zirvesi ve İş Forumu'na, Senegal'den değerli mevkidaşımı ve geniş bir iş insanları heyetini bekliyoruz." diye konuştu.

Türk iş insanlarını Senegal'de yapılacak ekim ayındaki yatırım forumuna davet edeceklerini ve organizasyon yapacaklarını belirten Bolat, 7 Aralık'ta başlayacak Dakar'daki Uluslararası Ticaret Fuarı'na Ticaret Bakanlığı olarak geniş bir ticaret heyet düzenleyeceklerini sözlerine ekledi.

SON DAKİKA: Türkiye-Senegal Ticaret Hedefi 1 Milyar Dolar
