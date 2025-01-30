Türkiye-Slovakya Enerji İşbirliği Görüşmesi

Ekonomi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Slovakya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Denisa Sakova ile Türkiye'nin Slovakya'nın enerji arz güvenliğine katkı sağlaması noktasında olası işbirliklerini ele aldı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformu X'ten yaptığı paylaşımda, konuk Başbakan Yardımcısı Sakova ve beraberindeki heyetle İstanbul'da bir araya geldiklerini ifade etti.

Slovak tarafıyla geçen hafta Ankara'da gerçekleştirilen görüşmede Ukrayna üzerinden Avrupa'ya doğal gaz tedariğinin durması sonucu yaşanan krizi ele aldıklarını anımsatan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bugünkü görüşmemizde, Slovakya'nın başta doğal gaz olmak üzere enerji arz güvenliğini sağlama noktasında Türkiye'nin yapabileceği katkıyı ve bu doğrultuda geliştirebileceğimiz işbirliklerini değerlendirdik."