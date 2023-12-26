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Türkiye Süs Bitkileri Sektörü 73 Ülkeye 140 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika
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Türkiye Süs Bitkileri Sektörü 73 Ülkeye 140 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi

Türkiye'den bu yıl süs bitkileri ve mamulleri sektörü tarafından 73 ülkeye 140 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Çiçek sektörü, kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun gibi ürünlerle önemli bir ihracat yapıyor. Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, sektörün yaşanan ekonomik krize rağmen önemli bir başarı elde ettiğini belirtti.

Türkiye Süs Bitkileri Sektörü 73 Ülkeye 140 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi
26.12.2023 - 11:28,
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Türkiye'den bu yıl süs bitkileri ve mamulleri sektörünce 73 ülkeye 140 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi.

Sera ve yayla üretimiyle sezonu 12 aya çıkaran çiçek sektörü, kesme çiçek, iç ve dış mekan bitkileri, çiçek soğanları, fide, fidan, çelenk ve yosun gurubunda önemli bir ihracata imza atıyor.

Florasında 3 bin 500'den fazla endemik bitki türünü barındıran Türkiye'den, Hollanda başta olmak üzere 73 ülkeye çiçek satışı yapılıyor.

Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, AA muhabirine, süs bitkileri ihracatında yılı Noel çelenkleri ve yılbaşı süslemeleriyle tamamladıklarını söyledi.

Dünyada yaşanan ekonomik krizden süs bitkilerinin de olumsuz etkilendiğini dile getiren Yılmaz, buna rağmen 140 milyon dolarlık ihracatla yılı kapatacaklarını belirtti.

Bu rakamın, gerek dünyada gerekse Türkiye'de yaşananlar karşısında önemli bir başarı olduğunu ifade eden Yılmaz, şunları ifade etti:

"Türkiye'den 73 ülkeye çiçek gönderiyoruz. Dünyadaki ülkelerin büyük bir bölümüne Türkiye'den süs bitkisi gönderimi yapıyoruz. Hollanda en önemli pazarımız, Hollanda'ya çok ciddi çiçek gönderimimiz var. En fazla ihracat yaptığımız ülke sıralamasında İngiltere, Almanya, Romanya, Bulgaristan ilk beşte. Ukrayna ve Rusya'ya da önemli ölçüde kesme çiçek gönderiyoruz. Körfez ülkelerine, Türk cumhuriyetlerine dış mekan ürünlerinden yoğun olarak gönderiyoruz."

Çiçekte çeşitlilik artırılıyor

Yılmaz, ihracattaki lokomotif çiçeğin karanfil olduğunu vurguladı. Türkiye'den en fazla karanfil ihraç ettiklerini ve bunun da büyük bir bölümünün Antalya'da üretildiğini aktaran Yılmaz, son yıllarda hüsnüyusuf olarak bilinen çiçeği de önemli ölçüde ihraç etmeye başladıklarını kaydetti.

İhracatta ürün çeşitliliğini önemsediklerini dile getiren Yılmaz, "Çiçekte yeşillik grubumuz da pazardan pay almaya başladı. Umut ediyoruz ki hızlı bir şekilde çeşitliliği artırıp, ihracattaki rakamımızı yukarılara çıkarabilelim. Ürün noktasında potansiyelimiz yüksek." diye konuştu.

300 bin kişiye iş olanağı

Çiçek sektöründe en fazla üretimin Antalya'da yapıldığını anlatan Yılmaz, ülke genelinde üretim alanlarının genişlemesiyle yaz kış üretim yapılabildiğini bildirdi.

Kışları Antalya'daki seralarda, yazları ise Isparta gibi bölgelerde üretim yapıldığını belirten Yılmaz, "Türkiye'de 60 bin dekara yakın bir üretim alanımız var. 12 bin dekarlık alanda kesme çiçek, 5 bin dekarlık alanda salon bitkileri, geri kalan kısımda dış mekan ürün grupları yetiştiriliyor. Doğrudan 100 bin, dolaylı 300 bin kişiye iş olanağı sağlayan bir sektörüz." bilgisini verdi.

Kaynak: AA
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Son Dakika Ekonomi Türkiye Süs Bitkileri Sektörü 73 Ülkeye 140 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye Süs Bitkileri Sektörü 73 Ülkeye 140 Milyon Dolarlık İhracat Gerçekleştirdi - Son Dakika
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