Türkiye Teknoloji Ağına Katılıyor

Türkiye, teknolojide yıldız ülke olacak

Türk şirketler, dünyanın en büyük ağına giriyor

İSTANBUL - Dünyanın büyük teknoloji ağlarından biri olan Global Tech Advocates'in Türkiye ayağı olan Tech Türkiye Advocates resmen kuruldu. Global Tech Advoncates kurucusu Russ Shaw, "Türkiye'nin potansiyeli heyecanlandırıyor. Türkiye bölgede yıldız ülke" dedi

Teknoloji ağlarından Global Tech Advocates, Hizmet İhracatçıları Birliği ev sahipliğinde Türkiye'ye geliyor. Bu amaçla Tech Türkiye Advocates kuruldu. TTA'nın resmi lansmanı Hizmet İhracatçıları Birliği Yazılım ve Bilişim Komitesi ev sahipliğinde Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirildi. TTA, Türkiye'deki teknoloji şirketlerinin sesini uluslararası arenada duyurmayı, küresel bağlantılar kurmayı ve yatırım fırsatlarını artırmayı hedefliyor. TTA'nın lansmanı öncesinde İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında ise Global Tech Advocates kurucusu ve Birleşik Krallık Başbakan Danışmanı Russ Shaw değerlendirmelerde bulundu. TTA'nın lansmanının Türk firmalarının uluslararası işbirliklerini geliştirmeleri ve teknoloji alanındaki güncel eğilimleri takip etmeleri açısından önemli fırsatlar sunacağını belirten Shaw, 9-13 Haziran 2025'te düzenlenecek London Tech Week hakkında da bilgi verdi. Global Tech Advocates'in Londra'da kurulduğunu ve şu an 30 ülkede 30 bini aşkın yatırımcı ve girişimciye ulaştıklarını belirten Shaw, "Global Tech Advocates'i yazılım ve bilişim başta olmak üzere teknoloji sektöründeki network ağını genişletmek amacıyla kurduk. Türkiye'nin potansiyeli bizi heyecanlandırıyor. Türkiye bölgede yıldız ülke. İştah var, Ar-Ge altyapısı gelişiyor ve teknokent sayısı artıyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Orta Asya ülkelerinde daha fazla varlık göstermek için Türkiye'nin teknoloji birikiminden yararlanmak istiyoruz. Bu amaçla TTA'nın kurulmasının önemli olduğunu düşündük" dedi.

Türk firmalarını Londra'ya davet etti

Türkiye'de işini büyütmek isteyen şirketleri Global Tech Advocates'e davet eden Shaw, "Dünyanın herhangi bir yerine açılmak istiyorsanız, platformumuzu kullanarak o pazardaki liderlerle tanışabilir, o pazara açılmadan önce bilmeniz gereken her şeyi öğrenebilirsiniz" ifadelerini kullandı. Shaw, Dünya üzerindeki bütün girişimci yatırımcılarını Londra'ya davet ettiklerini kaydederek "London Tech Week'in milli katılımı Hizmet İhracatçıları Birliği koordine ediyor. Network ağını geliştirmek isteyen tüm firmaları HİB öncülüğünde Londra'da ağırlamaktan mutluluk duyacağız" dedi.

Teknoloji ekosistemlerini destekleyen gönüllülerden oluşan bir topluluk olduklarını belirten Shaw, "TTA aracılığıyla; teknoloji politikaları geliştirmek, yıllık raporlar yayımlamak ve Türkiye ile Birleşik Krallık başta olmak üzere Global Tech Advocates network'ünün bulunduğu diğer ülke hükümetlerine vize, vergi, finansal teşvikler, hibe konularında ikili politikalar için gerekli girişimlerde bulunarak sektörün önündeki darboğazları aşmak ve Türk teknoloji ekosisteminin güçlendirilmesini planlıyoruz" dedi.

HİB üyeleri için potansiyel var

HİB Yönetim Kurulu Üyesi ve Yazılım Bilişim Komitesi Başkanı İlhan Bağören de Global Tech Advocates'in yapısından çok faydalanacaklarını belirterek, "Eğitim, sağlık, medya, lojistik, bunların hepsi teknolojik olarak bu ağın içinde olabilecek sektörler. Bu sektörleri temsil eden HİB de bu öngörüyle, bu etkinliğe sahip çıkıyor. HİB olarak bin 700 üyemiz var. TTA bize uluslararası pazarlara ve yatırımcılara ulaşma açısından ideal bir çözüm sunuyor. Hayırlı olmasını diliyorum. Üyelerimizin ilgisinden de memnunuz" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısının ardından gerçekleştirilen TTA'nın lansmanına Society 5.0 Institute, Kurucu ve Yönetici Direktörü Dr. Yıldız Tuğba Kara moderatörlük etti. Açılış konuşmasını Telenity Kurucu & CEO, HİB YK Üyesi, Yazılım, Bilişim Hizmetleri Komite Başkanı İlhan Bağören'in yanı sıra Academia Park London CEO'su, Tech Türkiye Advocates Kurucusu Ata Argüder yaptı. Argüder konuşmasında "TTA Nedir? Neler Yapacağız?" konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Açılış konuşmalarından ardından düzenlenen "Türkiye'nin Teknoloji Ekosistemi Sesini Yerel ve Küresel Olarak Yükseltmek" konulu ilk panelde İlhan Bağören moderatör, Russ Shaw ile Eden Base Kurucusu Eric Van Der konuşmacı olarak yer aldı.

"Türk Teknoloji Ekosistemi için Yatırım ve Küreselleşme Stratejileri" konulu ikinci panelde de moderatörlüğü Ata Argüder üstlendi. Revo Capital Ortağı Cenk Bayrakdar, Sure Valley Ventures Ortağı Brian Kinane ve United Payments CEO'su İlker Sözdinler panelin konuşmacıları arasında yer aldı.