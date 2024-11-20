Türkiye Turizmi 2026'da Yeni Yatırımlara Hazırlanıyor

Ekonomi

Türkiye Turizm Yatırımcıları Derneği (TTYD) Başkanı Oya Narin, "Turizm yatırımcıları olarak bu dönemi bir hazırlık dönemi olarak görüyoruz. 2026 yılı ve sonrasında turizm yatırımlarında hamleler yapacağımız bir döneme gireceğiz ve rakiplerimizin önünde koşmaya devam edeceğiz." dedi.

TTYD tarafından 26-27 Kasım'da "Destination Future Türkiye" teması ile İstanbul'da düzenlenecek Turizm Yatırım Forumu 2024'ün (Tourism Investment Forum-TIF) bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan TTYD Başkanı Oya Narin, Dünya Seyahat ve Turizm Konseyi verilerine göre 2023'te turizm ve seyahat sektörünün doğrudan ve dolaylı katkısının 9,5 trilyon dolar olduğunu, bunun da küresel Gayri Safi Yurt İçi Hasılanın (GSYH) yüzde 9,1'ini oluşturduğunu söyledi.

Bu katkının 2033 yılında yaklaşık 15,5 trilyon dolara yükseleceğinin öngörüldüğünü aktaran Narin, küresel GSYH'nin yüzde 11'ini oluşturması ve yarattığı istihdamın da 100 milyon kişi artarak 430 milyona ulaşacağının tahmin edildiğini belirtti.

Narin, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Türkiye'nin küresel pazardaki bu güçlü büyüme trendinden ziyadesiyle yararlanma fırsatı olduğunu ifade ederek, "Sektörümüz, 2024 yılında da 60 milyar dolar turizm geliri ve 61 milyon olarak yenilenen turist hedefine emin adımlarla ilerliyor. Turizm sektörümüz ülke ekonomisine çok önemli katkılarda bulunuyor ve bunu çok daha geliştirecek potansiyele ve fırsatlara sahibiz." diye konuştu.

"2026 yılı ve sonrasında turizm yatırımlarında hamleler yapacağımız bir döneme gireceğiz"

Oya Narin, Türkiye'nin yatak kapasitesinde son yıllarda gelişim gösterdiğini belirterek, "Türkiye, güçlü altyapısı, kültürel mirası, tecrübesi, hizmet kalitesi, zengin ve güçlü turizm potansiyeli ile turizmde yeni yatırımlar için de cazip bir ülke." dedi.

Turizm yatırımcıları olarak bu ve gelecek yılı hazırlık dönemi olarak gördüklerini aktaran Narin, "2026 yılı ve sonrasında turizm yatırımlarında hamleler yapacağımız bir döneme gireceğiz ve rakiplerimizin önünde koşmaya devam edeceğiz. İspanya, Yunanistan, İtalya ve Fransa eski turizm ülkeleri olarak pozisyonlarını koruyor." ifadelerini kullandı.

Gelecek 10 yılda turizm sektörüne yapılacak 75 milyar dolarlık yatırımla, 1 trilyon dolarlık turizm geliri elde edilebileceğini hesapladıklarını anlatan Narin, şunları kaydetti:

"Salgından sonra yerli turizm yatırımlarında çok ciddi bir hareket oldu. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) yatırımlarına hızla devam ediyor. Bir taraftan da Asya gelişiyor; rekabetin artmasının iyi tarafı, Çin ve Hindistan nüfuslarını artık gezgin olarak turizmde görecek olmamamız. 4 milyarlık bir potansiyel var. Bu durum, turizmin 12 aya yayılmasına imkan verecek. O coğrafyadaki kişiler çok fazla deniz, kum tatili yapmıyor, kendi kültürel sebeplerinden dolayı. Buradan gelecek potansiyelle biz, her zaman yukarıya doğru giden trendimizi koruyacağız."

Foruma için özel uygulama geliştirildi

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve WTTC stratejik ortaklığında gerçekleştirilecek TIF 2024'te seyahatten konaklamaya, eğlenceden kültür sanata kadar turizmin tüm bileşenlerini barındıran geniş bir perspektif ele alınacak.

Bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek forumda 26 farklı oturumda yaklaşık 90 üst düzey isim konuşmacı olarak yer alacak. Forumda seyahat ve turizm yatırımları için gelecek stratejilerden dönüşüm ve trendlere, kültür, sanat, eğlence, sağlıklı yaşam, medikale kadar turizm ve yatırımlara dair tüm detaylar yetkili isimler tarafından ele alınacak.

Öte yandan, TIF 2024 için özel olarak tasarlanan uygulamada, katılımcılar programın ve konuşmacıların detaylarına ulaşabilirken, diğer katılımcılarla doğrudan mesajlaşıp, toplantı yapabiliyor.