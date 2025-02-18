Türkiye-Ukrayna Ticaret Hedefi 10 Milyar Dolar

Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat: "Türkiye- Ukrayna karşılıklı ticaretinin 10 milyar dolarlık bir hacme çok kısa bir sürede ulaşacağına inanıyoruz"

ANKARA - Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Serbest Ticaret Anlaşması ile Türkiye-Ukrayna karşılıklı ticaretinin 10 milyar dolarlık bir hacme çok kısa bir sürede ulaşacağına inanıyoruz" dedi.

Türkiye-Ukrayna Yuvarlak Masa Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde gerçekleştirildi. TOBB Kabul Salonunda gerçekleşen toplantıya Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Başbakan Birinci Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko ve TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu katılım sağladı. Toplantıda konuşan Ticaret Bakanı Bolat, Ukrayna'nın altyapısı ve üstyapısının yeniden inşası ve toparlanması için Türk şirketlerinin destek vermeye hazır olduklarına dikkat çekti.

"2024'ü 6.2 milyar dolarlık bir ticaret hacmiyle kapadık"

Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi bağların yanı sıra ekonomik ilişkilerin de her geçen gün arttığını söyleyen Bakan Bolat, "Türkiye olarak biz Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına, egemenliğine her platformda destek verdik, vermeye de devam ediyoruz. 2022 yılı Temmuz ayında İstanbul'da imzalanan Karadeniz Tahıl Koridoru anlaşması ile de Türkiye olarak Ukrayna'yı dünyaya bağlamış olduk. Savaşın getirdiği şartlardan ekonomik ilişkilerimizin de en az zarar görmesi için çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Savaş şartlarına rağmen geçen yıl 2024'ü Türkiye-Ukrayna ikili ticareti olarak 6.2 milyar dolarlık bir ticaret hacmiyle kapadık. 2022 yılı Şubat ayı başında imzalanan Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması'nın kısa bir sürede yürürlüğe gireceğini ümit ediyoruz. Türkiye hükümeti tarafı olarak biz iç onay süreçlerimizi tamamladık. Komşu ülke Ukrayna'nın iç onay süreçlerinin tamamlanmasıyla Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe girmiş olacak. Serbest Ticaret Anlaşması ile beraber Türkiye-Ukrayna karşılıklı ticaretinin 10 milyar dolarlık bir hacme çok kısa bir sürede ulaşacağına inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Ukrayna'da yaklaşık 3,5 milyar dolarlık yatırımlarımız bulunmaktadır"

Türkiye'nin ve Ukrayna'nın karşılıklı olarak yaptığı yatırımlara dair bilgi veren Bolat, "Karşılıklı yatırımların artması iş insanlarımızı daha da cesaretlendiriyor. Türkiye olarak Ukrayna'da yaklaşık 3,5 milyar dolarlık yatırımlarımız bulunmaktadır. Ukrayna'nın da Türkiye'de yaklaşık 16 milyon dolarlık yatırımları bulunmaktadır. Benzer şekilde müteahhitlik ve taahhüt sektörü her iki ülkedeki ekonomik ilişkilerin temelini oluşturan çok önemli bir sektördür. Türk müteahhitlik firmaları dünya çapında 540 milyar dolarlık 12 bin 450 projeyi başarıyla tamamlamışlardır ve bir kısmı da devam etmektedir. Dünya çapında bir ihtimal ve saygını kazanmışlardır. Müteahhitlerimiz Ukrayna'nın da bağımsızlığını kazandıktan sonra inşasında öncü bir rol üstlenmişlerdir ve 10 milyar dolara yakın bir meblağda 329 projeye imza atmışlardır. Savaş şartlarında dahi Ukrayna'yı terk etmemiş ve orada görevlerini yapmaktadırlar" diye konuştu.

"Ukrayna Yeniden İnşa Fonu'nda Türkiye'nin yer alması konusunda AB nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz"

Ukrayna'nın altyapısı ve üstyapısının yeniden inşası ve toparlanması için Türk şirketlerinin destek vermeye hazır olduklarına dikkati çeken Bolat, "Büyük tecrübeleriyle savaş sonrası döneminde Ukrayna'nın yeniden imarı için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü biliyorsunuz geçen yıl Ocak ayında İstanbul'da attığımız imzalarla kuruldu ve Türk-Ukrayna görev gücünün uygulama esasları da geçen yıl 31 Ocak'ta İstanbul'da attığımız imzayla belirlendi. Birinci toplantı için inşallah Mart ayının ilk yarısı civarında Ukraynalı dostlarımızdan alacağımız konfirmasyona göre Kiev'de gerçekleştireceğiz. Siz kıymetli müteahhitler ve iş dünyası temsilcileriyle beraber gideceğiz. Bunun yanında Avrupa Birliği tarafından oluşturulan 'Ukrayna Yeniden İnşa Fonu' yaklaşık 50 milyar euro'luk bir fon. Burada da Türkiye'nin yer alması konusunda biz AB nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz. Ukrayna hükümeti ve Cumhurbaşkanı Zelenskiy, sayın Başbakan Yardımcısı Sviridenko her fırsatta Avrupalılara bu konuda bastırıyorlar" diye konuştu.

"Ukrayna'nın yeniden imarı için de gereken desteği de Türk iş dünyası olarak vermeyi sürdüreceğiz"

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, bağımsızlığını ve egemenliğini desteklediklerini söyleyerek, "Hepimiz biliyoruz ki, savaşın kazananı olmaz. Savaş masum insanların hayatına mal olduğu gibi, ticareti de iş yapma ortamını da olumsuz etkiler. Biz, iş dünyası olarak her zaman adil, kabul edilebilir ve sürdürülebilir bir barıştan yana olduk. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ağı olarak, Ukrayna halkına ve Ukrayna iş dünyasına güçlü desteğimizi ve dayanışmamızı da her zaman vurguladık. Eylül 2022'de, Liviv'de Türkiye'den Ukrayna'dan geniş bir firma katılımıyla iş forumu gerçekleştirdik. Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı dostum Gennady ile birlikte ikili düzeyde ve aynı zamanda Başkanı olduğum Dünya Odalar Federasyonu ile Başkan Yardımcısı olduğum Eurochambres'ta, Ukrayna konusunu sürekli olarak gündemde tuttuk. Gennady ile birlikte, Türkiye-Ukrayna Ticaret ve Sanayi Odası'nı kurduk. Ülke olarak, savaşın sona erdirilmesi için çaba sarf ediyoruz. İnsanı yardımları aksatmadan sürdürdük. Tahıl koridoru anlaşması için de çok çaba sarf ettik. Böylece, dünya gıda krizinin bir nebze olsun hafifletilmesine katkı verdik. İş dünyamız Ukrayna'dan hiçbir zaman ayrılmadı. Ukrayna'ya olan güven ve desteğini azaltmadı. Bundan sonra da başta insani yardım olmak üzere, Ukrayna'ya katkı sağlamaya ve ortaklıklarımızı geliştirmeye devam etmek istiyoruz. Ukrayna'nın yeniden imarı için de gereken desteği de Türk iş dünyası olarak vermeyi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.