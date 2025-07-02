Türkiye ve Angola İş Birliği Gelişiyor

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Bu ay içerisinde hiç gecikmeden Türkiye Petrolleri'nden ve yine maden şirketimizden oluşan bir heyeti, Angola'ya göndereceğiz" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 'Türkiye-Angola Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu 3'üncü Dönem Toplantısı' kapsamında Angola Maden Kaynakları Petrol ve Gaz Bakanı Diamantino Pedro Azevedo ile Ankara'da bir araya geldi. Bakan Bayraktar ile Angolalı Bakan Azevedo, görüşmenin ardından mutabakat zaptı imzaladı. Bakan Bayraktar; ticaret, yatırım, tarım, enerji, eğitim ve ulaştırma gibi stratejik alanları kapsayan önemli bir toplantı yaptıklarını belirterek, "Geniş bir yelpazede atacağımız somut adımları ortaya koyan bir belgeyi imzalamış olacağız. Bu anlamda tüm katılımcılara, katkılarından dolayı tüm bakanlıklarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye- Afrika ilişkileri konusuna da değinmek istiyorum. 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan Türkiye-Afrika ticaret hacmi, 2024 yılı itibarıyla 37 milyar dolara ulaşmıştır. Bu dönemde ihracatımız 2,1 milyar dolardan 22 milyar dolara çıktı, ithalatımız da 3,3 milyar dolardan 15 milyar dolara yükseldi. Yine doğrudan yatırımlara baktığımızda, piyasa değeri 10 milyar dolara dolaşan bir Türk yatırımı var Afrika'da. Yine Türk müteahhitlerimiz kıta genelinde 2 binden fazla projeye imza attılar, yaklaşık 100 milyar dolarlık iş hacmini gerçekleştirdiler. Afrika'nın 44 ülkesinde büyükelçiliğimiz var, 31 ülkesinde ticaret müşavirlerimiz var ve Türkiye'de ise 38 Afrika ülkesinin büyükelçiliği bulunmakta" dedi.

'İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARINI DEĞERLENDİRİYORUZ'

Türkiye ve Angola arasındaki 126 milyon dolarlık ticaret hacmini, ilk aşamada 500 milyon dolara çıkarmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, "Milli şirketimiz Türkiye Petrolleri ile Sonangol ve Angola Ulusal Petrol, Gaz Ajansı arasında hidrokarbonlar alanında, petrol ve doğal gaz alanında iş birliği fırsatlarını değerlendiriyoruz. Sayın Bakan'la mutabık kaldım; bu ay içerisinde hiç gecikmeden Türkiye Petrolleri'nden ve yine maden şirketimizden oluşan bir heyeti, Angola'ya göndereceğiz. Bunun yanı sıra; iki ülke arasındaki ticaret hacmini hızlı bir şekilde artırma potansiyeli olan petrol ticareti noktasında da yine milli petrol şirketimiz olan TPIC ve Sonangol arasında ham petrol ve petrol ürünleri ticaretine yönelik daha yakın bir iş birliğini de Sayın Bakan'la derinlemesine müzakere ettik. Enerji alanında atılacak adımların sadece ekonomik değil, stratejik bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. Ticari ve ekonomik ilişkilerin önemli bir kısmını teşkil eden müteahhitlik hizmetlerinde Türk firmaları, Angola'da bugünkü rakamlarda 1,2 milyar dolar olan 8 projeyi üstlendiler. Bunların bir kısmı başarıyla tamamlandı, tamamlanıyor. Burada daha büyük bir iş hacmini gerçekleştirebiliriz" diye konuştu.

'SON DERECE GÜZEL BİR FIRSAT'

Angola Maden Kaynakları Petrol ve Gaz Bakanı Azevedo ise Türk yatırımcıları cesaretlendirecek projelere dikkati çekerek, "Özellikle de maden kaynaklarının işletilmesine yöneliktir. Bu doğrultuda hem maden kaynakları hem de diğer tabii kaynakların çıkarılması, işletilmesi için çok güzel bir yapımız mevcuttur. Bu nedenle de sizler açısından gerçekten de bu alanda yatırım yapmak isterseniz son derece güzel bir fırsat olduğunu ifade edebilirim" dedi.