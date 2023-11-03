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Türkiye ile BAE'nin ticareti 5 yıl sonra 40 milyar doları görecek - Son Dakika

Türkiye ile BAE'nin ticareti 5 yıl sonra 40 milyar doları görecek

Son Güncelleme: 03.11.2023 12:18

Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında atılan normalleşme adımları ticarete de olumlu yansımaya devam ediyor. Türkiye ile ticareti artırmak istediklerini belirten BAE Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, "Özel sektörün bu yakın ilişkiden, anlaşmalardan faydalanmasını sağlamak istiyoruz. Türkiye ile BAE arasında büyük rakamları göreceğimizden eminim. 5 yıl sonra 40 milyar doları göreceğiz." dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Türkiye ve BAE özel sektörünün yakın ilişkiden, anlaşmalardan faydalanmasını sağlamak istediklerini belirterek, "Türkiye ile BAE arasında büyük rakamları göreceğimizden eminim. 5 yıl sonra 40 milyar doları göreceğiz." dedi.

Zeyoudi, bir süre önce gerçekleştirdiği Türkiye ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. İki ulusun petrol dışı ticarette iyi bir büyüme kaydettiğini anlatan Zeyoudi, Türkiye ile BAE'nin petrol dışı ikili ticaretinin 18 milyar dolara dayandığını bildirdi. Bu yılın ilk yarısında iki ülke ticaretinde çok güzel bir büyüme kaydedildiğini vurgulayan Zeyoudi, ikili ticaretin yılın ilk yarısında neredeyse 13,5 milyar dolara ulaştığını söyledi.

"BU İVMEYİ SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ"

Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, ikili ticarette özel sektörün önemine dikkati çekerek, "(Türkiye ve BAE) Özel sektörün bu yakın ilişkiden, anlaşmalardan faydalanmasını sağlamak istiyoruz. Türkiye ile BAE arasında büyük rakamları göreceğimizden eminim. 5 yıl sonra 40 milyar doları göreceğiz. Bu ivmeyi sürdürmek istiyoruz. Özel sektörün diğer pazarlara farklı bir açıdan bakıp birlikte çalışmasını sağlamak istiyoruz." dedi.

TÜRKİYE, BAE'YE EN FAZLA TÜKETİM MALLARI İHRAÇ EDİYOR

Verilen bilgiye göre, BAE, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki en önemli ticaret ortaklarından biri konumunda bulunuyor. Türkiye'nin BAE ile olan ihracatında yüzde 58,6'lık payla ilk sırada tüketim malları yer alıyor. Bunu, yüzde 30,07'lik payla ara mallar ve yüzde 8,11'lik payla yatırım malları izliyor.

Kaynak: AA

Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ile BAE'nin ticareti 5 yıl sonra 40 milyar doları görecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye ile BAE'nin ticareti 5 yıl sonra 40 milyar doları görecek - Son Dakika
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