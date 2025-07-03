Türkiye ve Çeçenistan Ekonomik İşbirliği Protokolü İmzalandı

Karanfil Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, DEİK Türkiye- Libya İş Konseyi heyetinin resmi görüşmeleri kapsamında Çeçenistan'a ziyaret gerçekleştirdi.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Karanfil'in başkanlığındaki DEİK Türkiye-Libya İş Konseyi heyeti, Çeçenistan'a yaptığı resmi ziyaret kapsamında Türkiye Cumhuriyeti ile Çeçen Cumhuriyeti arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik temaslarda bulundu.

Ziyaret çerçevesinde, inşaat, sanayi, turizm ve yol güvenliği sektörlerinde faaliyet gösteren yedi Türk firması ile Çeçenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yardımcısı, Çeçenistan Ekonomik ve Bölgesel Kalkınma Bakanı Rüstem Şaptukayev ve Çeçenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Yardımcısı, Çeçenistan Ulusal Politika, Dış İlişkiler, Basın ve Enformasyon Bakanı Ahmed Dudayev başta olmak üzere, ilgili kurumların temsilcileriyle doğrudan iş ve yatırım görüşmeleri gerçekleştirildi.

Heyet, Çeçen Cumhuriyeti'nin çeşitli bakanlık ve kamu kurumlarının üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Görüşmelerde sanayi, inşaat, turizm ve konut sektörlerinde karşılıklı yatırım fırsatları ve stratejik işbirlikleri şekilde ele alındı.

Beton, asfalt ve çeşitli inşaat malzemeleriyle boru tesisatlarının üretimi gibi alanlarda ortak girişimlerin değerlendirilmesi, taraflar arasında uzun vadeli işbirliğinin temellerini oluşturdu. Taraflar, karşılıklı ekonomik büyümeyi destekleyecek projeler etrafında fikir birliğine vardı.

Temaslar kurumsal işbirliğiyle sonuçlandı

Ayrıca heyet, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'in adını taşıyan ve Çeçenistan'da inşa edilen yeni konut bölgesinde incelemelerde bulundu.

Saha ziyareti sırasında yapılan teknik görüşmelerde, Türk firmalarının bölgede yürüteceği inşaat faaliyetlerine dair somut işbirlikleri değerlendirildi. Ardından heyet, Şaptukayev ile resmi bir görüşme gerçekleştirdi. Yapılan görüşmelerin ardından taraflar arasında, iki ülkenin ekonomik ilişkilerini kurumsal düzeye taşıyacak olan resmi bir protokol imzalandı.

Protokolde, iki temel hedef üzerinde uzlaşıldı. İlk olarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgesel yönetim organları ile Çeçen Cumhuriyeti'nin yürütme kurumları ve iş dünyası temsilcileri arasında ortak yatırım programlarının ve projelerin hayata geçirilmesi amacıyla etkin işbirliği mekanizmalarının kurulması kararlaştırıldı. İkinci olarak da bu projelerin sürdürülebilirliğini sağlamak ve olası ortak girişimleri hızlandırmak amacıyla hem Türkiye'de hem de Çeçenistan'da bölgesel temsilcilik ofislerinin açılması yönünde mutabakata varıldı.

Ziyaret kapsamında hazırlanan resmi raporda ise ziyaretin Türkiye ile Çeçenistan arasında kalıcı ve çok boyutlu bir ekonomik işbirliği sürecinin başlangıcı olduğu ifade edildi.

Raporda, protokolde tanımlanan hedeflerin uygulanmasının sadece yatırım ortamını değil, aynı zamanda bölgesel kalkınmayı da teşvik edeceği belirtildi. Raporda ayrıca iki tarafın gelecekte karşılıklı diyalog ve koordinasyon içinde hareket etmesi yönünde kararlılığını koruduğu vurgulandı.

Açıklamada ziyaretin ardından yaptığı açıklamalarına yer verilen Karanfil Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murtaza Karanfil, gerçekleştirilen temasların iki ülke arasında güçlü ekonomik köprüler kurma açısından oldukça verimli geçtiğini belirtti.

İmzalanan protokolün sahada uygulanabilir sonuçlar doğuracağına işaret eden Karanfil, "Çeçenistan ile Türkiye arasında yatırım ve kalkınma odaklı yeni bir dönem başlıyor. Bugün attığımız adımlar, her iki ülke ekonomisine de doğrudan katkı sağlayacak." ifadelerini kullandı.