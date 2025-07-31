Türkiye ve Gabon'dan Üç Anlaşma

Türkiye ile Gabon arasında enerji, hidrokarbon ve madencilik alanında üç anlaşma imzalandı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Afrika ülkeleriyle enerji alanındaki işbirliğini geliştirmeye yönelik adımlar atan Türkiye, Batı Afrika ülkesi Gabon ile enerji, hidrokarbon ve madencilik alanlarında üç anlaşmaya imza attı.

Anlaşmalar, Gabon Cumhurbaşkanı Brice Clotaire Oligui Nguema'nın, Ankara'ya gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuğunu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırladığı ziyaret kapsamında, baş başa ve heyetler arası görüşmeler düzenlendi.

Bu kapsamda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Gabon Su ve Enerjiye Erişim Bakanı Philippe Tonangoye ile "Enerji Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nı imza altına aldı.

Söz konusu anlaşmaya göre, iki ülke özellikle yenilenebilir enerji alanında ortak projeler geliştirecek. Ayrıca elektrik iletim ve dağıtım alanında tecrübe paylaşımı yapacak.

Ayrıca iki ülke arasında hidrokarbon alanındaki ilişkilerinin güçlendirilmesi kapsamında Bakan Bayraktar ile Gabon Petrol ve Gaz Bakanı Sosthene Nguema Nguema, "Hidrokarbonlar Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nı imzaladı. Anlaşma ile petrol ve doğal gaz sektörlerinde yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi, ticaretin geliştirilmesi ile arama ve üretim faaliyetlerinin teşvik edilmesi hedefleniyor.

Ayrıca, Bayraktar ile Gabon Bölgesel Entegrasyon ve Yurtdışındaki Gabonlulardan Sorumlu Dışişleri Bakanı Michel Regis Onanga M. Ndiaye arasında "Madencilik Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı" imzalandı. Söz konusu mutabakat zaptı ile maden kaynaklarının aranması ve işletilmesi hususlarında işbirliği yapılacak.

Bakan Bayraktar, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu anlaşmalar ile doğal gaz ve petrolün arama ve üretiminden yenilenebilir enerjiye, elektrik iletim ve dağıtımından madenciliğe kadar pek çok alanda yeni fırsatları değerlendirmeyi ve ortak projeler geliştirmeyi hedefliyoruz. Anlaşmaların ülkelerimiz için hayırlı olmasını, yeni projelere ve güçlü işbirliklerine zemin hazırlamasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.