Türkiye ve Moldova Ticaret İlişkilerini Geliştiriyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'deki görev süresinin sonuna yaklaşan Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u konuk ederek, Türkiye ile Moldova arasındaki ticaret, turizm ve yatırım ilişkilerinin daha da güçlendirilmesi, iş birliğinin yeni sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesi üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye'deki görev süresinin sonuna yaklaşan Moldova'nın Ankara Büyükelçisi Dmitri Croitor'u konuk etti. ATO Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen görüşmede konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, Türkiye ile Moldova arasındaki dış ticaretin 800 milyon dolar düzeyinde olduğunu belirterek, "Moldova ile ülkemiz arasında Gagauz Türkleri'nin merkezde yer aldığı bir dostluk mevcut, ancak bu yakınlık ticari ilişkilere yeterince yansımış durumda değil. İki ülke arasındaki ticaret, turizm ve yatırım ilişkileri daha da güçlendirilebilir. Ülkelerimiz arasındaki iş birliği tekstil, mobilya sektörlerini kapsayacak şekilde geliştirilebilir. Türkiye lojistik avantajını değerlendirerek, Moldova pazarında yer almalıdır" diye konuştu. Baran, savunma sanayiinin merkezi olan Ankara'nın, makine üretimi, mobilya ve tekstil sektörlerinde öne çıktığını kaydetti.

Moldova Büyükelçisi Croitor da, ülkesinde kullanılan "Dostluk ortak işle güçlenir" atasözünü hatırlatarak, Türkiye ile Moldova arasındaki dostluğun da ortak ticari ilişlerle gelişip güçleneceğini söyledi. Başkent Ankara'daki görev süresinin sonuna yaklaştığını ve Moldova'ya döneceğini kaydeden Croitor, ATO Başkanı Baran başkanlığında bir heyeti Moldova'ya davet etti.

"Biz istiyoruz ki, Türkiye'den de mal alalım"

Moldova'dan Türkiye'ye buğday, arpa, mısır, ayçiçeği, üzüm gibi ürünlerin ihracatının yapıldığını anlatan Büyükelçi, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım ilişkilerinin geliştirilmesi gerektiğini kaydetti. Büyükelçi, "Bugün Moldova Çin'den mal alıyor. Çin de bizim dostumuz, ama biz istiyoruz ki, Türkiye'den de mal alalım. Çünkü Türkiye yakın ve büyük araçlar iki günde Moldova'ya varabiliyor. Çin'den ithalat yapıldığında ürünlerin gelme süresi bir ayı geçiyor 45 güne yaklaşıyor" dedi. Moldova'nın Avrupa Birliği üyeliği sürecinde olduğunu hatırlatan Büyükelçi, ülkesine yatırım yapacakların kısa süre sonra Avrupa Birliği pazarına ulaşabileceğini dile getirdi. Büyükelçi ülkesinde tekstil, inşaat, otelcilik gibi sektörlerde bin 200 Türk şirketinin faaliyet gösterdiğini ve binlerce kişiye istihdam imkanı sağladığını da kaydetti.

Türkiye ile ilişkileri savunma sanayii alanında da geliştirmeyi istediklerini bildiren Büyükelçi, kısa süre önce Moldova'dan bir heyetin Türkiye'ye gelerek, savunma sanayi ürünü alma konusunda görüşmeler yaptıklarını anlattı. Büyükelçi Croitor, bir Türk firmasının, ülkesinde yeni bir Alışveriş Merkezi inşa ettiğini belirterek, Ankara tekstil markalarını AVM içinde yer almaya davet etti.

Kişinev'e direkt uçuş talebi

Büyükelçi, görev yaptığı süre içerisinde Türk Hava Yolları (THY) başta olmak üzere, havayolu şirketleriyle görüşmeler yaptığını da belirterek, Moldova'nın Başkenti Kişinev'in, Türkiye'nin Başkenti Ankara'ya direkt uçuşlarla bağlanması gerektiğini kaydetti.

ATO Başkanı Baran'ın Moldova Büyükelçisi'ni konuk ettiği programda, ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Dış Ticaret Özel İhtisas Komisyonu Başkanı Çetin Çataloğlu ile Komisyon Üyeleri Hayati Akbaba ve Murat Kopan yer aldı. - ANKARA