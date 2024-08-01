Türkiye ve Ukrayna, Ticaret ve İş Birliğini Güçlendirmeye Devam Edecek

Ekonomi

TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "Türkiye ve Ukrayna, iyi komşuluk ve ortak çıkarlar temelinde, iş birliğini güçlendirmeye, karşılıklı ticareti ve yatırımları artırmaya devam edecektir" dedi.

Bakan Bolat, Türkiye'ye ziyarette bulunan Ukrayna Birinci Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko ile İstanbul'da bir araya geldi. Bakan Bolat, görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bolat, "Ülkemizi ziyaret eden Ukrayna Birinci Başbakan Yardımcısı Yulia Sviridenko ile bugün İstanbul'da yaptığımız heyetlerarası görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari konuları ele aldık, verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Bu çerçevede, 2023 yılında 7,3 milyar dolara ulaşan karşılıklı dış ticaret hacmimizi, yakında yürürlüğe girecek 'Türkiye-Ukrayna Serbest Ticaret Anlaşması' ile kısa sürede 10 milyar dolar hedefine yükseltme hususundaki kararlılığımızı teyit ettik. Türkiye ve Ukrayna, iyi komşuluk ve ortak çıkarlar temelinde, iş birliğini güçlendirmeye, karşılıklı ticareti ve yatırımları artırmaya devam edecektir. Bu doğrultuda bu yılın Ocak ayında İstanbul'da karşılıklı olarak imzaladığımız 'Ukrayna'nın Yeniden İnşası için Türkiye-Ukrayna Görev Gücü'nün hayata geçirilmesiyle Türk firmaları aktif olarak yer alacaklardır" ifadelerini kullandı.