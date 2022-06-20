Türkiye, Yılın İlk 5 Ayında 11 Milyon 301 Bin Turist Ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre, mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308 artış oldu. Türkiye, 2022 yılının ilk 5 ayında toplam 11 milyon 301 bin 602 ziyaretçiyi ağırladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ocak- mayıs dönemi Turizm istatistiklerini açıkladı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden alınan geçici verilere göre; 2022 yılı mayıs ayında ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 308,48 oranında bir artış göstererek 3 milyon 824 bin 555 oldu.

Yılın ilk 5 aylık döneminde gelen yabancı ziyaretçi sayısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 207,10 artış yaşandı. Bu dönemde Türkiye, 11 milyon 301 bin 602 ziyaretçi ağırladı.

2022 yılı ocak-mayıs döneminde ülkeye gelen 11 301 602 yabancı ziyaretçinin 74 bin 132'si (yüzde 0,66) günübirlikçi oldu.

EN ÇOK GEÇİŞ YAPILAN SINIR KAPILARI

Mayıs ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il şöyle:

İstanbul yüzde 36,67 (1 milyon 402 bin 366)

Antalya yüzde 29,87 (1 milyon 142 bin 522)

Edirne yüzde 9,40 (359 bin 483)

Muğla yüzde 8,16 (312 bin 086)

Artvin yüzde 3,69 (141 bin 028)

Ocak-mayıs döneminde ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il ve giriş yapan yabancı sayısı şöyle:

İstanbul yüzde 46,76 (5 milyon 284 bin 714)

Antalya yüzde 19,95 (2 milyon 254 bin 616)

Edirne yüzde 11,72 (1 milyon 324 bin 847)

Muğla yüzde 3,81 (430 bin 829)

Artvin yüzde 3,66 (413 bin 692)