Türksat 6A Şubat'ta devreye girecek - Son Dakika
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Ekonomi

Türksat 6A Şubat'ta devreye girecek

Türksat 6A Şubat\'ta devreye girecek

Bakan Uraloğlu, Türksat 6A'nın Şubat'ta faaliyete geçeceğini duyurdu, 5G ihalesi de yıl içinde yapılacak.

19.01.2025 11:47
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kısa süre önce daimi yörüngesine yerleşen Türksat 6A uydusunu şubat ayında tamamen devreye alacaklarını belirtti.

Uraloğlu, AA muhabirine, haberleşme alanında yapılan çalışmalar ile bu yıl yürütülecek ulaştırma projelerini anlattı.

Türksat 6A'nın kısa süre önce daimi yörüngesine yerleştiğini anımsatan Uraloğlu, "Türkiye olarak 5 uyduyla dünyada 3,5 milyar insanımızı kapsıyor ve onlara hizmet satıyoruz. Türksat 6A ile buna 4 ülke daha eklenecek. Buralarla ilgili pazarlama çalışmalarımız başladı, oralara da hizmet satacağız. Burada en kıymetli olan şey, sivil ve askeri haberleşmenin, televizyon yayıncılığının çok daha güvenli şekilde ve emin olduğumuz şartlarda yapılmasını sağlamış olmamız. Türksat 6A'yı her şeyiyle şubatta devreye alacağız." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, 5G ihalesini yıl içinde yapacaklarını ve bu hizmetin 2026'da kullanılmaya başlanacağını bildirerek, Türkiye'de 34 lokasyonda 5G'nin deneyimlendiğini kaydetti.

KKTC'deki Gemi Trafik Yönetim Merkezi 2026'da hizmete alınıyor

Gemi Trafik Yönetim Merkezi'ni boğazlarda ve ülkenin çeşitli yerlerinde devreye aldıklarını aktaran Uraloğlu, "Merkezin benzerini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kuruyoruz. Bunları yaptığımız müddetçe 'Mavi Vatan'ımızı kontrol etme, sahip çıkma noktasında çok daha güçlü olacağız. Esas amaç, oradaki ticari hareketliliğin yönetilmesidir. Onu sağlamış olacağız. Projeyi bu senenin sonu, 2026 gibi hizmete alırız." diye konuştu.

"Suriye için tespitler yapmaya başladık"

Uraloğlu, Suriye'ye yönelik yürütülebilecek çalışmalara da başladıklarını bildirerek, oradaki hükümetin kurulması ve muhatapların netleşmesinin ardından daha fazla bilgiye sahip olacaklarını ve Suriye halkı için neler yapabileceklerini ortaya koyacaklarını söyledi.

Havacılıkla ilgili çalışmalara başladıklarına işaret eden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Hava Yolları önümüzdeki hafta içinde Şam'a uçacak, karşı tarafla görüşüyoruz. Demir ile kara yolları ile GSM iletişimi konusunda tespitler yapmaya başladık. Bizim teknik arkadaşlarımızın da muhatap olacağı kişilerin bir an önce göreve başlamasıyla faaliyetlerimizi hızlandırmış olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

"Filyos Limanı'nın ticari gemilere açılması planlanıyor"

Ulaştırma alanında 2025'te yapacakları çalışmalar hakkında da bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

" Ankara'dan 41 ile çıkışı olan doğu istikametindeki Ankara- Kırıkkale Otoyolu'nun yapımına başladık. Antalya- Alanya güzergahındaki otoyolun ve Kuzey Marmara Otoyolu ile Çanakkale Köprüsü'nü birleştirecek Kınalı-Malkara Otoyolu'nun yapımına başlıyoruz. İstanbul Havalimanı'ndan Halkalı'ya kadar giden yaklaşık 31 kilometrelik metro hattımızın 17 kilometresini devreye almıştık, bunun 13,5 kilometrelik kesimini de devreye alacağız. Kara yollarında birçok proje var. Bu yıl Yatırım Programı'na alınan projelerin ihalelerini yapacağız. Bu yılın, ülkemiz ve sektörümüz için kıymetli olacağını düşünüyoruz. Filyos Limanı'nın ticari gemilere açılmasıyla ilgili bir çalışmamız da var. Oradaki tesisleri nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızla da görüşüyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Türksat 6A Şubat'ta devreye girecek - Son Dakika

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