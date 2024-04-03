TÜRSAB, seyahat acentası temsilcileriyle iftar programında buluştu

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB), "Turizm Yüzılı Projesi"nin Ankara ayağında seyahat acentası temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi.
Birlikten yapılan açıklamaya göre, turizm gelirinin eşit dağılımını sağlamak, turizmi 12 aya ve 81 ile yaymak amacıyla başlatılan "Turizm Yüzyılı Projesi" kapsamında iftar programı düzenlendi.
TÜRSAB Orta Anadolu Bölge Temsil Kurulu Başkanı Cevat Engin Şahin'in ev sahipliğindeki programa 500'ün üzerinde seyahat acentası temsilcisi katıldı.
Açıklamada programdaki konuşmasına yer verilen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, turizm sektörünün Türkiye için önemini vurguladı.
"Turizm Yüzyılı" projesinin amaçlarını anlatan Bağlıkaya, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin en köklü, dünyanın en büyük turizm meslek birliği olmanın getirdiği sorumlulukla ve bu gerçekliğin farkındalığıyla turizmin gelişimini sağlayacak şekilde hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı' vizyonu doğrultusunda ilerleyerek ülkemize katkı sağlamayı kendimize misyon edindik. Hayata geçirdiğimiz 'Turizm Yüzyılı' projesiyle turizmi 12 aya yaymak, turizmin tüm ülkeye dengeli biçimde dağılmasını sağlamak ve yüksek gelirli turist oranını artırmak en önemli hedeflerimizdir."
Bağlıkaya, proje ile turizmle elde edilen kazanımların ülke genelinde olabildiğince eşit bir şekilde dağılmasını ve paylaşılmasını amaçladıklarını belirtti.
Ankara'nın "Cumhuriyet'in kalbi" olduğuna vurgu yapan Bağlıkaya, şehrin sahip olduğu tarihi eserlere dikkati çekerek kültür turizminden daha fazla pay alması gerektiğinin altını çizdi.
Bağlıkaya, "Ankara'nın sadece kültür turizmiyle değil, kongre turizminden sağlık ve termal turizme, gastronomi turizminden inanç turizmine kadar birçok alanda büyük potansiyel barındırdığını biliyoruz. TÜRSAB olarak biz de Ankara'yı seyahat acentalarımız vasıtasıyla dünyada öne çıkartmaya, başkentimize gelen ziyaretçi sayısını artırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.
Bağlıkaya, TÜRSAB'ın turizm sektörünü ve seyahat acentacılığı mesleğini ileri taşımak için çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi.
İftar programına, TÜRSAB başkan yardımcıları Davut Günaydın ve Hasan Eker, Yönetim Kurulu Üyeleri Yıldırım Taş, Talip Aldemir, Engin Ceylan, Esra Başeskioğlu ve Gökhan Ataseven, TÜRSAB başkan başdanışmanları Hamit Kuk, Ceren Anadol ve Uğur Hasbahçeli'nin yanı sıra Ankara Kent Konseyi Başkanı ve ATO Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu ve medya kuruluşlarının Ankara temsilcileri katıldı.
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