Uber Türkiye\'de 10. Yılını Kutladı

Ekonomi

GLOBAL teknoloji platformu Uber, Türkiye'deki 10'uncu yılını kutladı. Dünya genelinde aktif 156 milyon kullanıcı sayısına ulaştıklarını söyleyen Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı, "Türkiye'de 10 yılda, 100 binden fazla sürücü aktif olarak uygulamamızı kullanarak kazanç elde etti. 21 milyon saat hizmet verdik. Uygulamayı indiren tekil kullanıcı sayısı 8 milyona yaklaştı. Gelecekte Türkiye'de daha fazla şehirde aktif olmayı planlıyoruz. Takside Rezervasyon, Yolculuk Radarı gibi sektörde öncülük ettiğimiz projeler hayata geçirdik. Türkiye, Uber için büyük bir potansiyel teşkil ediyor. Uber olarak mobilite alanındaki küresel uzmanlığımızla, Türkiye'de güvenli, yenilikçi ve sürdürülebilir bir ulaşım ağı kurmakta öncülük etmeyi hedefliyoruz."

Uber, Türkiye'deki 10'uncu yılını İstanbul'daki bir otelde kutladı. Geceye iş, sanat ve cemiyet hayatından çok sayıda davetli katıldı. Uber Türkiye Genel Müdürü Neyran Bahadırlı etkinlikte yaptığı konuşmada; Uber'in Türkiye ile tanışma sürecini, 10 yılda Türkiye'de gerçekleştirdikleri faaliyetleri ve büyüme hedeflerinden söz ederek mobilite alanında modern ve erişilebilir çözümler sunmaya devam edeceklerini belirtti.

'ÇOK HIZLI BİR BÜYÜME GERÇEKLEŞTİRDİK'

Türkiye'de 10 yıl içinde çok hızlı büyüme gerçekleştirdiklerini ifade eden Bahadırlı, "Uber, 2009 yılında kuruldu. Kurucularımız karlı bir Paris akşamında gittikleri yerden dönmek için yolda taksi bulamadı. 'Cep telefonu kullanarak, istediğim yere kolay bir şekilde nasıl gidebilirim?' diye düşündüler. Silikon Vadisi'ne giderek bu fikri hayata geçirdiler. O günden bugüne tam 15 yıl geçti. Uber, teknolojisiyle ulaşım sektöründe köklü bir değişiklik yarattı. Markamız, bugün dünyada 70 ülkede 10 binden fazla şehirde faaliyet gösteren global bir teknoloji platformu oldu. Aylık, 156 milyon aktif platform kullanıcımız var. Türkiye'de faaliyetlerimize 2014 yılında başladık, 10'uncu yılımızı tamamladık. Türkiye'de 10 yıl içinde uygulamamızın tekil indirilme sayısı 8 milyona ulaştı. Başta İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerimiz olmak üzere 10 şehirde aktif olarak faaliyet gösteriyoruz. Son 4 yıldır Türkiye'de regülasyonlar gereği taksi ürünü ile faaliyet gösteriyoruz. Çok hızlı bir büyüme gerçekleştirdik. İstanbul'da sarı taksiye ek olarak aynı zamanda lüks premium ürünlerimiz olan siyah taksi, sarı-siyah geniş taksi ve turkuaz taksi gibi ürünlerimiz de mevcut. Şu anda İstanbul'daki taksilerin yüzde 95'inden fazlası Uber uygulamasını kullanıyor" dedi.

TÜRKİYE'DE 10 YILDA TOPLAMDA 21 MİLYON SAAT HİZMET VERDİK

Türkiye'nin Uber için büyük bir potansiyel teşkil ettiğini belirten Bahadırlı, "Türkiye son 2 yılda, markamızın en hızlı büyüme oranına sahip ülkelerinden biri oldu ve bu Türkiye'yi globalde öncelikli yatırım pazarlarından biri haline getirdi. Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusu, dünyanın en çok turist çeken altıncı ülkesi olması gibi faktörler, Türkiye'nin Uber için ne kadar önemli bir pazar olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor. 100 binden fazla sürücü Uber uygulamasını kullanarak kazanç elde etti. 10 yılda toplamda 21 milyon saat hizmet vermişiz, bu sonuçlardan çok memnunuz. Çok güzel sonuçlar elde ettik" diye konuştu.

Taksi özelinde çok önemli projeler hayata geçirdiklerini ifade eden Bahadırlı, şunları ekledi:

"Bazı projelerde Türkiye bir ilk oldu. Takside rezervasyon özelliği ilk defa dünyada İstanbul ve Ankara'da başladı. Takside rezervasyon özelliği ile Türkiye'deki taksi sektörüne bir yenilik getirdiğimize inanıyoruz. Rezervasyon özelliği sayesinde yolcularımız taksi seyahatlerini önceden planlayabiliyor. Belli bir rezervasyon ücreti karşılığında 1 saatten 90 güne kadar önceden planlanmış yolculukları hayata geçirebiliyorlar. Yolculuk Radarı özelliği sayesinde ise sürücülere birden fazla rota seçeneği gönderiyoruz. Böylece sürücü gitmek istediği rotaya göre o yolculuğu seçebiliyor. Sürücü eğer geri dönmek istiyorsa kendi taksi durağına doğru bir rota seçip sürüş yapabiliyor. Bu özellikle İstanbul'daki taksiciler tarafından çok sevildi, olumlu geri bildirimler aldık. Bu özellik hayata geçtikten sonra sürücülerin de yolculara 'ne tarafa, nereye gidelim?' diye sormadığını gördük. Çünkü zaten sürücü kendi rotasını çizebiliyor. Yolculuk Radarıyla daha da verimli bir şekilde çalışabiliyor. Ulaşımı daha verimli hale getirdiğimiz, bu gibi yenilikçi özellikleri Türkiye'nin büyük şehirlerinde gerçekleştirdiğimiz için de bizler de çok mutluyuz."

'YENİLİKÇİ VE FARKLI PROJELER HAYATA GEÇİRMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

Gelecekte Türkiye'de daha fazla şehirde aktif olmayı planladıklarını söyleyen Bahadırlı, "Daha fazla şehirde faaliyet gösterme planlarımız var. Ayrıca hem kullanıcılarımıza hem de sürücülerimize daha kaliteli taksi yolculukları sağlamak amacıyla yeni özellikler geliştirmek için çalışmalarımız devam ediyor. Takside Rezervasyon, Yolculuk Radarı gibi sektörde öncülük ettiğimiz projeler hayata geçirmeye devam edeceğiz. Ayrıca geniş ulaşım ağımızı kullanarak sosyal fayda sağlayan projeler de hayata geçiriyoruz. Blindlook işbirliği ile görme engelliler için hayatı kolaylaştıran Türkiye'deki ilk mobilite uygulaması olduk, Herkese Kitap Vakfı ile kitap bağışları topladık. Kadıköy ve Beşiktaş Belediyesi ile yine aynı şekilde elektronik atıkların geri dönüşüm için ücretsiz toplanmasına destek olduk. Türkiye'de sadece taksi ürünümüz ile devam ediyoruz. Regülasyonların elverdiği ölçüde yenilikçi farklı projeler hayata geçirmek için çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına özel Kapadokya'da Uber Balon ürününü hayata geçirdik, 100 balon yolculuğunu kullanıcılarımıza hediye ettik. Dünyada ilk kez Türkiye'de Kapadokya'da hayata geçirdiğimiz Uber Balon dünya basınından da çok büyük ilgi gördü. Bunun gibi yenilikçi projeler, taksi sektörünü geliştirecek yeni özellikler ve sosyal fayda sağlayan yerel projeler üstünde çalışmaya devam edeceğiz. Bu kutlama bizim için çok özel. Bu yıl Uber'in Türkiye'deki 10'uncu yılını kutluyoruz. Bugüne kadar bizimle olan tüm yolcularımıza, sürücülerimize ve Türkiye'de beraber çalıştığımız iş ortaklarımıza, bizi şimdiye kadar destekleyen herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.