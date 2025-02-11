Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler

Ekonomi

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Biri ağır iki kişi yaralandı

Yozgat'ta piyasaya göre daha 'ucuz et' satışının yapıldığı Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazası önündeki yoğunluk, Ramazan ayı yaklaşırken daha da arttı.

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE SIRAYA GİRİYORLAR

Vatandaşlar, Yozgat'ta sadece bir tane olan ve sabah saat 09.30'da açılan ESK satış mağazası önünde soğuk havada sabahın erken saatlerinde sıraya giriyor. Mağazada günde yaklaşık 1.5 ton et satışı yapılıyor.

UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR

Mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, yüzde 15'i yağlı bir kilo dana kıymayı 350 liradan, sığır bifteği ise 435 liradan alıyor. Kasap ve marketlerde ise dana kıyma 500-600 liradan, kuşbaşı 600-800 liradan satılıyor.

"MİLLET PERİŞAN OLUYOR"

Yozgat ESK önünde bekleyen vatandaşlar, şöyle konuştu: