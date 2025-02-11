Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler - Son Dakika
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Ekonomi

Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler

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Yozgat'ta satış mağazası önünde sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlayan 'ucuz et kuyruğu', Ramazan ayı öncesinde daha da arttı. Ucuz kıyma ve kuşbaşı alabilmek için kar altında kuyrukta bekleyen vatandaşlar mağazanın daha erken açılmasını, ramazan ayı boyunca akşam saatlerinde de satış yapılmasını istiyor.

11.02.2025 16:55  Güncelleme: 17:10
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Yozgat'ta piyasaya göre daha 'ucuz et' satışının yapıldığı Et ve Süt Kurumu (ESK) satış mağazası önündeki yoğunluk, Ramazan ayı yaklaşırken daha da arttı.

Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler

SABAHIN ERKEN SAATLERİNDE SIRAYA GİRİYORLAR

Vatandaşlar, Yozgat'ta sadece bir tane olan ve sabah saat 09.30'da açılan ESK satış mağazası önünde soğuk havada sabahın erken saatlerinde sıraya giriyor. Mağazada günde yaklaşık 1.5 ton et satışı yapılıyor.

Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler

UZUN KUYRUKLAR OLUŞUYOR

Mağaza önünde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, yüzde 15'i yağlı bir kilo dana kıymayı 350 liradan, sığır bifteği ise 435 liradan alıyor. Kasap ve marketlerde ise dana kıyma 500-600 liradan, kuşbaşı 600-800 liradan satılıyor.

Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler

"MİLLET PERİŞAN OLUYOR"

Yozgat ESK önünde bekleyen vatandaşlar, şöyle konuştu:

  • Murat Dinç: Burayı 08.00'de açmalarını istiyorum. Millet perişan oluyor, sabah erken saatlerde geliyor, burada bayağı bir üşüyor. Erken açmalarını istiyorum, devamlı. Ramazan'da cumartesi-pazar devamlı çalışmalarını istiyorum. Millet çok perişan oluyor, soğukta geliyor bekliyor. 1 saat, 2 saat bekleyenler var.
  • Yaşar Kaymaz: 9'u 10 geçeden beri bekliyorum. Emekliyim, et alacağız bekliyoruz, saatimizi, dakikamızı, sıramızı. Çiftçiye yardım edeceğine Et Süt Kurumu'na yardım etsin, Et Süt Kurumu da çiftçiye versin. Çiftçi etini versin, yardımını da alsın. Bu kararı koysunlar, bu kadar kalabalık da olmaz.
  • Lütfi Kara: Dört yüz küsur herhalde, eti ben almadım ki, arkadaş aldı babasının hayrına, ben de yiyorum, Allah razı olsun. Biz emekliyiz, verdiği 2 bin lira para, para mı?
Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler

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Son Dakika Ekonomi Ucuz et için saatlerce kar altında beklediler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Gökhan Kara:
    ot yiyin ot 592 48 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    ak partinin kalesidir yozgat. paralari yok da mi kar altinda saatlerce bekliyorlar? hayır elbette. ucuzu varken neden pahali alsinlar. yozgatlilsr ocalani da severler. bir ülkücü olarak ben de cok seviyorum. sonuna kadar Erdogan. 530 17 Yanıtla
  • Çelikk:
    Ülkenin Hâli Bu İşte 133 72 Yanıtla
  • Turan Okumuş:
    bu daha iyi günlerimiz belli ki… 65 35 Yanıtla
  • Apple User:
    ah güzel ülkem bu kuyruklardan nasıl kurtulacak her gelen aynı şu anki tam zülüm iktidarı 56 41 Yanıtla
  • Ahmet PEHLİVAN:
    Oy verırken ona göre 75 15 Yanıtla
  • Apple User:
    Yozgadın adamı beleşi sever 85 2 Yanıtla
  • Serhat Şahin:
    Olurmuuuu GuyRıhLaR bitti GuyRıhLaR eskidendi Yalaaaan söylüyorsunuzzz.. :) 46 22 Yanıtla
  • Alper Çelik:
    Hayaldi gerçek oldu 51 3 Yanıtla
  • Serkan Güngör:
    istek aksam, gece satis olsun.. istek baska olmali idi bence ya da sorgulabacak sey baska olmali idi . 18 6 Yanıtla
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