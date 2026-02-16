Ukrayna'nın Enerji Altyapısına 2023'te 1225 Saldırı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Ukrayna'nın Enerji Altyapısına 2023'te 1225 Saldırı

16.02.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rusya'nın Ukrayna enerji altyapısına düzenlediği saldırılar 20 milyar doları aşan zarara yol açtı.

Rusya'nın Ukrayna enerji altyapısına geçen yıl düzenlediği 1225 saldırı, savaşın ilk üç yılındaki toplam saldırı sayısını aşarken, şebekede oluşan hasar 20 milyar doları geçti.

AA muhabirinin, Avrupa elektrik sektörünün çatı kuruluşu Eurelectric tarafından hazırlanan "Savaşta test edilmiş güç sistemleri: Avrupa elektrik sektörü için dayanıklılık ve hazırlık" raporundan yaptığı derlemeye göre, kıtanın enerji güvenliği tarihin en karmaşık tehditleriyle karşı karşıya kalıyor.

Ukrayna'daki tam ölçekli savaşın ve Avrupa genelindeki "gri bölge" hibrit saldırılarının analiz edildiği rapor, enerji sistemlerinin artık doğrudan askeri hedef haline geldiğini gösteriyor.

Rapordaki verilere göre, Rusya'nın Ukrayna enerji altyapısına yönelik saldırıları 2025'te ciddi artış gösterdi. Şubat 2022 ile Aralık 2024 arasında kaydedilen toplam 1065 saldırıya karşılık, geçen yıl 1225 saldırı gerçekleştirildi. Bu saldırıların sonucunda Ukrayna'nın enerji altyapısında 20 milyar dolardan fazla (yaklaşık 17 milyar avro) hasar oluştuğu hesaplanıyor.

Özellikle Kasım 2025'te gerçekleştirilen ve 450 dron ile 45 füzenin kullanıldığı devasa saldırı, modern enerji savaşının boyutlarını gözler önüne serdi.

Raporda, "General Kış" taktiğiyle sivil halkın moralini bozmayı hedefleyen bu saldırıların, trafolar ve termik santraller gibi sistemin kritik düğüm noktalarını hedef aldığı belirtildi.

General Kış, Rusya'nın savaş stratejilerinde yüzyıllardır uyguladığı, kış mevsiminin dondurucu soğuklarını ve zorlu şartlarını bir silah gibi kullanarak düşmanını zayıflatma yöntemi olarak biliniyor.

Hibrit tehditler artıyor

Sadece sıcak çatışma bölgeleri değil, Avrupa Birliği (AB) üye devletleri de "inkar edilebilir" hibrit saldırıların hedefinde yer alıyor.

Raporda, 2014-2024 döneminde Avrupa'da 219 hibrit savaş eyleminin tespit edildiği kaydedildi. Deniz altı kablolarının kesilmesi ve siber saldırılar bu tehditlerin başında geliyor.

2024 yılında Finlandiya ve Estonya'yı birbirine bağlayan Estlink-2 hattının koparılmasının tek başına 50-60 milyon avro onarım maliyetine neden olduğuna işaret edilen raporda, siber alanda ise Rus bağlantılı grupların Danimarkalı 22 enerji şirketini aynı anda hedef aldığı kaydedildi.

Eurelectric'in Avrupa genelindeki enerji şirketleriyle yaptığı anketler, sektörün risklerin farkında olduğunu ancak hazırlıkların henüz istenen seviyede olmadığını gösterdi. Şirketler, genel hazırlık seviyelerini 10 üzerinden ortalama 6,7 puanla değerlendirdi.

Rusya'ya coğrafi olarak yakın olan İskandinav ve Baltık ülkelerindeki şirketlerin, fiziksel koruma ve ulusal savunma entegrasyonu konusunda Batı ve Güney Avrupa'daki şirketlere göre çok daha bilinçli ve hazırlıklı olduğu görüldü.

Üç strateji önerisi

Raporda, Avrupa'nın enerji güvenliğini korumak için üç ana strateji önerisine yer verildi. Bunlardan ilki, kritik trafo merkezlerinin kum torbaları, beton bloklar ve dron ağlarıyla korunması ile yeni yatırımların "güvenlik odaklı tasarım" kriteriyle yapılması olarak kaydedildi.

İkinci olarak Ukrayna'daki rüzgar ve güneş santrallerinin büyük termik santrallere göre saldırılara karşı daha dayanıklı olduğu belirtildi. Avrupa'nın da enerji geçişini aynı zamanda bir güvenlik stratejisi olarak görmesi ve sistemi yerinden yönetilen küçük birimlere ayırması gerektiği belirtilerek "dağıtık yapı" önerisinde bulunuldu.

Raporda son olarak NATO müttefiki ülkelerin savunma odaklı yatırımlar için tahsis ettiği yaklaşık 250 milyar avroluk fondan, enerji altyapısının korunması ve ekipman stoklanması için pay ayrılması önerisine yer verildi.

Öte yandan, Avrupa devletlerine siber ve fiziksel güvenlik yasalarının uygulanmasını hızlandırmaları ve hibrit saldırılara karşı "caydırıcı ve bütüncül" bir tepki mekanizması kurmaları çağrısı yapıldı.

Eurelectric raporuna göre, Rusya'nın Ukrayna enerji altyapısına yönelik saldırıları, 2022'deki savaşın başlangıcından itibaren sistematik bir yıkım stratejisi izledi ve bu süreçte Ukrayna'nın enerji altyapısının ve üretim kapasitesinin yaklaşık yüzde 50'si imha edildi. Özellikle termik santrallerin üretim kapasitesinin yüzde 67'sinden fazlası kaybedildi.

Savaş sürecinde siber saldırıların da arttığının kaydedildiği raporda, Sandworm gibi gruplar aracılığıyla trafo merkezlerini devre dışı bırakacak zararlı yazılımlar kullanıldığı da öne sürüldü.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ukrayna, Enerji, Rusya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ukrayna'nın Enerji Altyapısına 2023'te 1225 Saldırı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
PTT’den emekliye 14 bin TL nakit destek Geri ödeme yok, işte detaylar PTT'den emekliye 14 bin TL nakit destek! Geri ödeme yok, işte detaylar
Milas’taki zeytinlik katliamında istifa geldi Milas'taki zeytinlik katliamında istifa geldi
Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi Gizlice görüntülerini çektiği genç kadından tekme tokat dayak yedi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL’ye kadar çıkıyor Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Bakan Gürlek duyurmuştu Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor Bakan Gürlek duyurmuştu! Yüz binleri ilgilendiren düzenleme geliyor
Korkunç kaza Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu Korkunç kaza! Hurdaya dönen araç 2 gence mezar oldu
Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımızın oğlu olduğum için kendimi çok şanslı hissediyorum
Vitor Pereira’nın yeni takımı belli oldu Vitor Pereira'nın yeni takımı belli oldu
Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem Galatasaray-Juventus maçına Hollandalı hakem

11:50
Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda İşte İmamoğlu’nun savunması
Gözler bu duruşmadan çıkacak kararda! İşte İmamoğlu'nun savunması
11:37
’OnlyFans’ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
'OnlyFans'ta müstehcen içerik paylaşan şüpheliler adliyeye sevk edildi
11:33
Weex “400x“ ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
Weex "400x" ürününü tanıttı, kripto fenomenleri akın etti
11:15
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
Takım arkadaşının Alperen Şengün hakkındaki küfürlü mesajları ortaya çıktı
11:07
Alarmları kurun Yarın gece ortalık yanacak
Alarmları kurun! Yarın gece ortalık yanacak
11:06
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı Türkiye detayı epey ses getirecek
Epstein belgelerine damga vuran darbe planı! Türkiye detayı epey ses getirecek
10:26
Büyük skandal böyle görüntülendi Bayrakları astıkları yere bakın
Büyük skandal böyle görüntülendi! Bayrakları astıkları yere bakın
09:59
Ölüm böyle geldi Arkadaşı saniye saniye kaydetti
Ölüm böyle geldi! Arkadaşı saniye saniye kaydetti
09:41
Mihriban Aliyeva’dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen
Mihriban Aliyeva'dan muhalif gazeteciye ders niteliğinde cevap: Sen değil miydin kadın kıyafeti giyen?
09:38
Araç sahipleri dikkat Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Araç sahipleri dikkat! Sistem sil baştan değişiyor, paranızı peşin alacaksınız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2026 12:08:50. #7.11#
SON DAKİKA: Ukrayna'nın Enerji Altyapısına 2023'te 1225 Saldırı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.