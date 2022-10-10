Gaz sıkıntısından sonra enerji krizi de başladı! Ukrayna, AB'ye elektrik ihracatını durdurdu

Ukrayna ve Rusya arasındaki aylar süren savaşta çatışmalar ve bombardımanlar devam ediyor. Ukrayna'nın Kırım Köprüsü'nü bombalamasının ardından Rusya cephesi, Kiev başta olmak üzere birçok kente düzenlediği füze saldırısı düzenledi. Saldırılarda Ukrayna'nın enerji sistemlerinin bulunduğu tesisler de hedef alındı.

UKRAYNA, AB'YE ELEKTRİK İHRACATINI DURDURDU

Ukrayna Enerji Bakanlığı, saldırılarda elektrik üretim ve trafo merkezlerinin de vurulduğunu, bu nedenle ülkenin kendi elektrik sistemini istikrara kavuşturması için 11 Ekim'den itibaren Avrupa Birliği'ne elektrik ihracatının durdurulacağını açıkladı.

"TÜM TEDARİK ZİNCİRİ HEDEF ALINDI"

Enerji Bakanı Herman Haluşçenko da bugün Ukrayna'nın enerji sistemine düzenlenen saldırıları "tüm savaş boyunca en büyük saldırılar" olarak niteledi. Bir TV kanalındaki yayında konuşan Haluşçenko füzelerin tüm tedarik zincirini hedef aldığını belirtti.

RUSYA: BELİRLENEN TÜM TESİSLER VURULDU

Rusya Savunma Bakanlığı, Kırım Köprüsü'ne düzenlenen bombalı saldırının ardından Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere birçok kente düzenlediği füze saldırısı ile ilgili açıklama yaptı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov yaptığı açıklamada, bugün düzenlenen saldırılarda belirlenen hedeflerin tamamının vurulduğunu belirterek, "Bugün Rusya Silahlı Kuvvetleri tarafından uzun menzilli, yüksek hassasiyetli silahlarla Ukrayna'nın askeri yönetim, haberleşme ve enerji sistemlerinin bulunduğu tesislere yoğun atışlar yapıldı. Atışlar amacına ulaştı. Belirlenen tüm tesisler vuruldu" dedi.

"UKRAYNA'NIN SALDIRILARI PÜSKÜRTÜLÜYOR"

Buna karşılık Ukrayna ordusunun da bazı noktalara taarruzlarını sürdürmeye çalıştığını ancak bu çabaların başarısızlıkla sonuçlandığını belirten Konaşenkov, "Düşman, Kupiansk yönünde 4 taktik grubunu kullanarak Kislovka, Tabaevka ve Kuzemovka yerleşim alanlarına başarısız taarruz operasyonları gerçekleştirdi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birimleri tarafından yapılan tüm saldırılar püskürtülüyor. Düşmanın kayıpları 40 asker, 5 tank, 4 zırhlı savaş aracı ve 15 askeri araç olarak gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Ukrayna askerlerinin Krasnolimansky bölgesi yönünde Luhansk Halk Cumhuriyeti'nin Makeevka ve Raygorodok yerleşim alanlarına da taarruzlar gerçekleştirdiğini söyleyen Konaşenkov, bu saldırıların da Rus ordusu tarafından füze ve topçu birlikleri tarafından püskürtüldüğünü belirtti. Ukrayna ordusu tarafından Herson bölgesindeki bazı bölgelere de taarruzlar gerçekleştirildiğini aktaran Konaşenkov, "Bruskinskoye, Bezymennoe, Sadok ve Sukhanovo yerleşimleri yönünde üç tabur taktik grubu ve yabancı paralı asker birimleriyle saldırı operasyonları gerçekleştirdi. Rus birliklerinin aktif gücü bu birlikleri ilk konumlarına geri itti. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin bu yöndeki toplam kayıpları 60'dan fazla asker, 9 tank, 16 zırhlı savaş aracı ve 17 askeri araç olarak gerçekleşti" dedi.

RUSYA'NIN SALDIRILARINDA 11 KİŞİ ÖLDÜ

Ukrayna Devlet Acil Servisi tarafından yapılan açıklamada, füze saldırılarıyla ülkenin enerji altyapısının hedef alındığı belirtilerek, "Saat 14.00 itibarıyla Rus füze saldırılarının sonuçlarına göre bombardıman sonucunda Kiev de dahil olmak üzere 8 bölgede kritik altyapı tesisleri vuruldu. Terör saldırıları sonucunda 11 kişi öldü, 64 kişi yaralandı. Lviv, Poltava, Sumy, Ternopil gibi 4 bölgede elektrik sağlanamamaktadır. Ukrayna topraklarının geri kalanında elektrik arzı kısmen kesintiye uğradı. Çıkan yangınlara müdahalede binden fazla personel ve 120 araç kullanıldı" denildi.