Ulaştırma Bakanı: Trabzon\'a 147 milyar lira yatırım yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 2002'den itibaren bakanlık olarak Trabzon'a 147 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını bildirdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Trabzon'un Arsin, Tonya, Vakfıkebir, Çarşıbaşı, Akçaabat ve Ortahisar ilçelerini ziyaret eden Uraloğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan adayı Ahmet Metin Genç ve Ortahisar Belediye Başkan adayı Ergin Aydın'la bir araya gelerek, ulaştırma ve altyapı projelerini masaya yatırdı.
Uraloğlu, Trabzon kent içi raylı sistemlerle ilgili Cumhurbaşkanı Kararnamesinin ardından aldıkları yetkiyle hemen harekete geçtiklerini belirterek, "Trabzon Büyükşehir Belediyemizin başlattığı kent içi raylı sistemi Ulaştırma Bakanlığı bünyesine Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onayıyla aldık ve detaylı proje çalışmalarına başladık." ifadelerini kullandı.
Bakan Uraloğlu, Akçaabat ilçesi, Meydan bölgesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon Otogarı ve Trabzon Havalimanı arasındaki yolculuk talebine cevap verecek Trabzon Raylı Sistem Hattı için de çalışmalara başladıklarını vurguladı.
Trabzon Büyükşehir Belediyesi ile güzel bir işbirliği yaptıklarının altını çizen Uraloğlu, şu değerlendirmede bulundu:
"Sayın Cumhurbaşkanı'mızın onayı ile bu projeyi de bir tarafından tuttuk ve bundan sonra inşallah belediyemizle beraber şehrimize kazandıracağız. Bu da gerçekten şehrimiz için elzem projelerden bir tanesi. 31,9 kilometre uzunluğunda, 56 istasyonlu olacak şekilde projemizi konuşuyoruz. İlimizin batısından doğusuna kadar nüfusun en yoğun olduğu bölgeyi raylı sistem hatlarıyla buluşturarak trafiği rahatlatmış olacağız. Proje ile hem Ortahisar ilçesi hem de Trabzon merkezinde ciddi şekilde ulaşım akslarına kolaylıkla ulaşım olacak. Birinci etapta Akçaabat'tan havalimanı arasını kapsayacak. İkinci etapta Trabzon'un doğusuna doğru devam edecek. Özellikle yaz aylarında turizmin artması ile yoğunlaşan trafik rahatlamış olacak."
"Trabzon'umuza yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalarımıza başladık"
Uraloğlu, Trabzon'un AK Parti belediyeciliği ile birçok hizmete eriştiğini ifade ederek, "Ulaştırma Bakanlığında da birçok iş yaptık. 2002 yılından bu yana bakanlık olarak Trabzon'a 147 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Karadeniz Sahil Yolu'ndan Tanjant Yolu'na, Kanuni Bulvarı'ndan Zigana Tüneli'ne kadar birçok iş yaptık." değerlendirmesinde bulundu.
Hızlı trenin Ankara'dan Sivas'a ulaştırıldığını şimdi de Kırıkkale'den Çorum'a, oradan da Samsun'a ulaştırılacağını anlatan Uraloğlu, "İnşallah bu sene ihalesini yapacağız. Sonra da Samsun ve Sarp'ın, Trabzon'un da içinde bulunduğu proje çalışmalarını bu sene başlatıyoruz. Şimdi bazıları diyorlar ki 'Bunu hep söylediniz.' Artık eyleme geçtik. Bundan sonra da bütün Karadeniz ve Trabzon bunu Allah'ın izniyle görecek." şeklinde konuştu.
Uraloğlu, mevcut Trabzon Havalimanı'nda öncelikli olarak yapılması gereken çalışmaları sürdürdüklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Trabzon'umuza yeni bir havalimanı kazandırmak için çalışmalarımıza başladık. Mevcut iç hatlar terminal binasına iki adet sabit yolcu köprüsü ve körük ekleyeceğiz. Özellikle yeni dış hatlar gelen yolcu terminali ve CIP binasının aciliyeti vardı. Yıl sonuna kadar 3 bin 240 metre uzunluğundaki yeni pisti ve 10 milyon yolcu kapasiteli 110 bin metrekare büyüklüğündeki yeni terminal binasının fizibilite çalışmalarını tamamlayıp ihale sürecini başlatalım istiyoruz. Ardından yeni havalimanının yapım sürecine başlayacağız. Tamamlandığında Trabzon'a uzun yıllar hizmet edecek çok kıymetli bir eseri inşallah önümüzdeki yıllarda hayata geçirmiş olacağız."
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