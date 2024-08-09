Ulaştırma Bakanı Uraloğlu: Çukurova Havalimanı uluslararası bir havalimanı olacak

Ekonomi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Çukurova Havalimanı'nın sadece bölgesel değil uluslararası bir havalimanı olması noktasında ortaya bir irade koyduk." dedi.

Uraloğlu, Mersin'de yarın hizmete açılacak Çukurova Uluslararası Havalimanı'ndaki incelemelerinin ardından basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Mersin ve Adana'da görev yapan basın mensuplarıyla bir arada olmaktan dolayı mutlu olduğunu dile getiren Uraloğlu, burada gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Adana'ya yapılacak ana konteyner limanı ile Mersin'de yapılması beklenen konteyner limanına ilişkin soru üzerine Uraloğlu, siyasetçiler olarak kimseye haksızlık edilmesi gibi düşüncelerinin olmayacağını belirtti.

Şu anda Türkiye'de 217 limanın olduğu bilgisini veren Uraloğlu, şöyle devam etti:

"Halihazırda kapasite kullanma oranımız yüzde 48. Esasında taşınan yükler iki katına çıksa bile Türkiye'de buna bir kapasite var demektir. Ama şöyle bir problem var. A noktasındaki limanın kapasitesi yüzde 100. B noktasındaki limanın kapasitesi yüzde 25. Dolayısıyla dengeli bir dağılım yok. O zaman bu ne demektir, bazı yerlerde yeni limanlara, tesislere ihtiyacımız olacak demektir. Aynı şekilde bu mevcut tesislerin de büyütülmesine ihtiyacımız olacaktır demektir. Bu noktada hem Mersin'de hem Adana'da yeni konteyner veya dökme yük ki bunları karma yapıyoruz, liman projelerimiz devam ediyor."

Uraloğlu, sadece bugünü planlamadıklarını belirterek, "Kalkınma Yolu koridorumuz var. Buradan ciddi yük düşünüyoruz. İskenderun, Hassa, Dörtyol tarafında 19 kilometre demir yolu, kara yolu düşünüyoruz. Akdeniz havzasında şu andaki kapasite yeterli değil ama geleceği planlama adına bize bir, iki liman bile yetmeyecektir. Onun için her ikisine de devam ediyoruz. Bundan net emin olabilirsiniz." ifadesini kullandı.

Çeşmeli-Erdemli-Silifke- Taşucu Otoyol Projesi'nin Çeşmeli- Kızkalesi kesimindeki otoyol bağlantısına ilişkin soruya da Uraloğlu, bu projeyle ilgili o yöreden vatandaşlarla görüştüklerini dile getirdi.

Havalimanı otoyol bağlantı ücretlerine ilişkin de soru üzerine Uraloğlu, bu yolun fiyatlarını bildiğini ve neredeyse bedava olduğunu dile getirerek, "Mersin, Adana, Gaziantep ve Osmaniye'deki talepleri dikkate aldığımızda bu otoyolun tamamını ücretsiz yapmamız lazım. Şu anda aldığımız ücretlerde gerçekten bunun bakımına yetiyor- yetmiyor noktasındayız. Orada kesinlik kar marjı yok. Zaman zaman gündeme geliyor. Birkaç liralarla ifade ettiğimiz rakamlardır. Orada yeni bir düşüncemiz yok." diye konuştu.

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın durumu

Adana Şakirpaşa Havalimanı'nın güncel şartlara uygun olmadığını belirten Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Orada artık bizim insanımıza yakışan bir ortam yok. Mevcut yerde daha iyi geliştirebilir miydik? Oradaki yerleşimde egzoz emisyon noktasında bütün Adanalıların üzerinde çok net günde yüzlerce uçağın uçtuğu egzoz emisyon ve gürültü rahatsızlığı var. Biz sadece Adana'yı, Mersin'i, Osmaniye'yi, Niğde'yi düşünmüyoruz. Biz bütün bölgeyi düşünüyoruz. Burada Çukurova Havalimanı'nın sadece bölgesel değil uluslararası bir havalimanı olması noktasında ortaya bir irade koyduk."

Uraloğlu, havalimanlarının yerinin belirlenmesinde dikkate alınan önemli şartlar olduğunu vurgulayarak, "Biz burada doğrusunu yapma gayretinde oluyoruz. Şakirpaşa Havalimanı halihazırda bizim bir özel firmanın eğitim uçuşları için kullanılıyor. Acil durumda, yangınlarda hala kullanılıyor. Türk Hava Yolları ile konuştuk. Türk Hava Yolları orada bir eğitim akademisi açıyor. İlk etapta 12 uçakla orada eğitimlere başlayacak ve yeni ambulans uçaklar, İHA, SİHA, duruma göre belki yedek meydan... Bu noktada biz Şakirpaşa Havalimanı'nı kesinlikle kapatmayacağız. Elbette burası olduktan sonra oranın işlevi ancak bu dediğim kapsamda olabilecek çünkü başkasına çok müsaade etmiyor. Mümkün olduğu kadar her iki ilden de buraya eleman alma gayreti içerisinde olduk ama birçok çalışanımızdan Adana'dan buraya geleceğini söyleyebilirim." diye konuştu.

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin 2- 6 Ekim'de Adana Havalimanı'nda düzenleneceğini anımsatan Uraloğlu, "Orada Türk Hava Yolları özelinde 'uçak bakımıyla ilgili neler yapabilirizi' ayrıca konuşuyoruz. Dolayısıyla orası havacılıkla ilgili olmaya devam edecek. Adana'nın sanayisine de katkı sağlaması noktasında da gayretlerimiz var." dedi.

Bakan Uraloğlu, bir meslek lisesine havacılık bölümü açılması üzerine gelen talep üzerine, valilik tarafından ilgili yerlere bu talebin yapıldığını belirterek, bu konunun takipçisi olacağını söyledi.

Bir gazetecinin Adana'dan havalimanına 35 dakikada geldiğini belirtip, buraya erişim yönündeki sorusuna Uraloğlu, 35 dakikanın çok uzun zaman olmadığını vurguladı.

Havalimanına erişim noktasında değerlendirmede bulunan Uraloğlu, şöyle konuştu:

"Şakirpaşa'da hemen yakında olunca burası belki ilk etapta uzak olarak adlandırılabilir. Burada ana ulaşım aksımız demir yolu bağlantımız olacak. Onla ilgili rayları döşedik. Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Hızlı Tren Hattı'mız devam ettiği için orası kapalı. Hızlı tren hattımızı bitirdiğimizde zaten artık havaalanına, Adana'ya zaten bağlantı vereceğiz. Burada sadece Adana ve Mersin'e, havaalanına yönelik işletmecilik yapabilir miyiz? yapabiliriz. Bu mümkün. Sanki daha mantıklısı her iki ilden doğrudan buraya. Bunu yaptığımızda da buraya sadece 23 dakikada ulaşacağız. Siz evinizden çıktığınızda 23 dakika sonra havaalanında olacağına emin olacaksınız. Trafik problemini kafanızda olmayacak. Bunu sağlamış olacağız."

Uraloğlu, soru cevabın ardından bir süre basın mensuplarıyla sohbet etti.

(Bitti)