Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türksat 6A\'nın üretimine devam edildiğini açıkladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın TUSAŞ tesislerinde üretimine devam edildiğini belirterek, "İnşallah mart ayında onun yer teslimini yapacağız, sonra da haziran ayında Space X'in fırlatma tesislerinden inşallah ilk yerli ve milli uydumuzu da uzaya fırlatmış olacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ve beraberindeki heyetle Bağcılar'da ziyaretlerde bulunarak, vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak Şehit Savcı Selim Kiraz Kültür Merkezi'nde düzenlenen Trabzonlular Buluşması'na katılan Bakan Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 81 ilinin tamamını ziyaret etme imkanı olduğunu belirterek, Bakanlık olarak ihtiyaçları yerinde inceleyip, gerekli planları ve çalışmaları ivedilikle yaptıklarını söyledi.

Türkiye'nin AK Parti iktidarıyla önemli bir dönüşüm gerçekleştirdiğini anlatan Uraloğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kendilerinin bugünü, yarını değil, geleceği planladıklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayının Murat Kurum olduğunu hatırlatan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'un önceliklerinde ulaşım hep birinci sırada oldu. Kahramanmaraş depremlerinin ardından kentsel dönüşüm konusu da en önemli gündem maddesi olarak öne çıktı. İstanbul'da elbette ulaşım önemli ama sağlıklı yapılarla ulaşmamız da gerekiyor. Bu anlamda, öncelikle, ulaşım yapılarının sağlıklı olması lazım. Biz bakanlık olarak, bir taraftan hizmetleri yaparken bir taraftan da depreme karşı kendi yapılarımızı ciddi bir şekilde güçlendirdik. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün askı halatlarını değiştiriyoruz, fark ettiniz mi? Çok etmediniz, niye? Sizi rahatsız etmemek için gecenin bir yarısından, sabahın erken vaktine kadar çalışıyoruz. Yapılarımızı güçlendirdik, güçlendiriyoruz ama bu elbette yeterli olmayacak. Gerçekten çok ciddi bir şekilde kentsel dönüşüme ihtiyacımız var."

Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı şubat sonunda açılıyor

Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyet daha sonra Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın Molla Gürani istasyonunda incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nın 8,4 kilometre uzunluğunda olduğunu ve 7 istasyonu bulunduğunu belirterek, bu durakların Özgürlük Meydanı, İncirli, Haznedar, İlkyuva, Yıldıztepe, Molla Gürani ve Kirazlı olarak sıralandığını söyledi.

Saatte 80 kilometre hızla günde 1 milyon yolcunun bu hatta seyahat edebileceğini dile getiren Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Kirazlı, İncirli, Özgürlük Meydanı ve Bakırköy İDO duraklarından diğer raylı sistemlere ve İstanbul Deniz Otobüsü'ne entegre olarak kesintisiz ulaşım sağlanabileceğini anlattı.

Uraloğlu, Bakırköy-Kirazlı Metro Hattı'nda artık test ve devreye alma çalışmalarına başladıklarını belirterek, "Projemizi şubat sonunda hizmete alarak İstanbul'a yeni bir hat daha kazandıracak olma heyecanıyla çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz." dedi.

"Haziran ayında ilk yerli ve milli uydumuzu uzaya fırlatmış olacağız"

Metro istasyonu incelemesinin ardından Bağcılar E-Spor Merkezi'ni ziyaret eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, burada gençlerle buluştu. E-sporcular ile PlayStation oyun konsoluyla futbol maçı yapan Uraloğlu, gençlerle sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Burada konuşan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım ve iletişimin her alanında var olduğunu, artık uzayda yerli ve milli uyduların olacağını belirterek, şöyle devam etti:

"Uzayda, şu anda sadece bizim Bakanlığımızın 9 tane uydusu var, 1994 yılında başlayan bir serüven ile beraber. Şimdi ilk yerli ve milli uydumuzun, TUSAŞ tesislerinde, Ankara'da üretimine devam ediliyor. İnşallah mart ayında onun yer teslimini yapacağız, sonra da haziran ayında Space X'in fırlatma tesislerinden inşallah ilk yerli ve milli uydumuzu da uzaya fırlatmış olacağız. Bu bize daha geniş bir kapsama alanı sağlamış olacak, daha sağlıklı haberleşme ve iletişim sağlamış olacak."

Bazı metroların temelleri için "temel kapatma" törenleri yapıldığını hatırlatan Uraloğlu, "Biz, İstanbul'un ihtiyacı olan metroları tespit ettik, inşallah 31 Mart'tan sonra bakanlığımızın üzerine düşen çalışmaları yapmaya gayret edeceğiz. Metrolar konusunda birinci yetkili olan büyükşehir belediyeleridir ya da belediyelerdir. Ancak onların yardım talep etmesi konusunda, yük alma talepleri konusunda bakanlık olarak biz devreye giriyoruz. Şimdiye kadar devreye girdik ama bu dönemde bize çok fazla bir talep olmadığı için yeni bir katkımız olmadı. Sadece başladıklarımızı devam ediyoruz." diye konuştu.

Bir gencin İETT otobüslerinin bakımsızlığı ve yolda kalmalarıyla ilgili sorusu üzerine Uraloğlu, "Onların 5 yıllık bakımları var. O, 5 yıllık bakım periyodu 31 Mart'ta doluyor. Bakımlarını yapacağız, ondan sonra 5 yıllık bakımlarını aksatmadan devam ettirerek, inşallah onları bir daha yolda bırakmayacağız." dedi.

Bakan Uraloğlu, Vefahane Yaşam Merkezi'ni de ziyaret etti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Bağcılar E-Spor Merkezi ziyaretinin ardından, Bağcılar'da 55 yaş üstü vatandaşlara yönelik Bağcılar Belediyesi'nin hizmete sunduğu Vefahane Yaşam Merkezi'ne giderek, Regaib Kandili nedeniyle düzenlenen programa katıldı.

Burada kursiyeler ile sohbet eden, çalışmalarını inceleyen Uraloğlu, onlarla fotoğraf çektirdi ve ikramlarını kabul etti. Uraloğlu, burada yaptığı konuşmada, sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli hizmetlere imza attıklarını ifade ederek, engellilere yönelik çalışmaların önemine değindi.