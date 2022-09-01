Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Su Ürünleri Av Sezonu açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Su Ürünleri Av Sezonu açılışında konuştu Açıklaması

01.09.2022 01:22
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Su Ürünleri Av Sezonu açılışında konuştu Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı'nın 40 bin civarındaki geminin geçiş yaptığı çok önemli güzergahlardan birisi olduğunu belirterek, "Bu önemli trafik yoğunluğunun olduğu bölgede balıkçılarımız da önemli bir işlevi yerine getiriyorlar.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı'nın 40 bin civarındaki geminin geçiş yaptığı çok önemli güzergahlardan birisi olduğunu belirterek, "Bu önemli trafik yoğunluğunun olduğu bölgede balıkçılarımız da önemli bir işlevi yerine getiriyorlar. Tabii Kanal İstanbul'un planlaması aslında buradaki bu ihtiyaçlarından doğan bir planlama." dedi.

Karaismailoğlu, Poyrazköy Balıkçı Barınağı'nda 2022-2023 Su Ürünleri Av Sezonu açılışına katıldı.

Açılış öncesi Karaismailoğlu, Poyrazköy Meydanı'nda esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra balıkçılarla bir araya gelerek sorunlarını dinleyen Karaismailoğlu'na, Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın ile diğer ilgililer eşlik etti.

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, yeni sezonun açılmasından dolayı heyecanlı olduklarını dile getirerek, "İnşallah bereketli, hayırlı bir sezon geçiririz ve teknelerimiz balıkla dolar. Biz bu akşam sizleri dinleyeceğiz. sizlere eşlik edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karaismailoğlu, daha sonra beraberindekilerle yeni sezonun açılışını gerçekleştirmek üzere Tokerler 2 gemisiyle denize açıldı.

Denize açılmadan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Karaismailoğlu, 4,5 aylık bir aradan sonra yeni sezona hazır olunduğunu söyledi.

Karaismailoğlu, balıkçılığın zor ve meşakkatli olduğunu, balıkçıların tüm vatandaşların sofrasına ucuz ve kaliteli balık göndermek için büyük bir özveriyle çalışacaklarını, emek üreteceklerini kaydetti.

İstanbul Boğazı'nın önemine işaret eden Karaismailoğlu, "Boğaz da balık göç yollarının önemli bir geçiş güzergahı. İstanbul Boğazı'nın kıyılarında Karadeniz tarafında, Marmara Denizi'nde önemli balık avlanma alanları var. Poyrazköy, Rumeli Feneri, Sarıyer bunlar tabii balıkçılıkla geçinen köylerimiz. İnşallah bu sezon verimli bir sezon olarak geçecektir." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı'nın dünyanın en zor geçiş güzergahlarından biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Özellikle 40 bin civarındaki geminin geçiş yaptığı çok önemli güzergahlardan birisi. Bu önemli trafik yoğunluğunun olduğu bölgede balıkçılarımız da önemli bir işlevi yerine getiriyorlar. Tabii Kanal İstanbul'un planlaması aslında buradaki bu ihtiyaçlarından doğan bir planlama. O yüzden hem bu küresel lojistik, ticaret hacimlerinin artması hem Marmara Denizi'nde, Karadeniz'deki bekleme sürelerinin azaltılması, İstanbul Boğazı'nın yükünün hafiflemesi gerekiyor. Onun için de en kısa zamanda Kanal İstanbul'u da yaparak Boğaz'daki bu riskleri, tehlikeleri ortadan kaldıracak ve İstanbul Boğazı'nı İstanbulluların hizmetine sunacak önemli bir proje Kanal İstanbul projesi. Orada da çalışmalarımız etap etap başladı, devam ediyor. Tabii uzun soluklu, dünyanın en büyük altyapı projelerinden bir tanesi. Onu da süresi içerisinde bitirmek için de şu anda ulaşım yollarıyla birlikte hizmetimiz devam ediyor."

"Denizlerimiz bizim mavi vatanımız"

Bakan Karaismailoğlu, Möntro Boğazlar Sözleşmesi'nin ülkeye vermiş olduğu hakları yerine getirerek Boğaz'daki uğraksız geçişlerdeki fiyat tarifesini yeniden düzenlediklerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Biz Türkiye olarak İstanbul Boğazı'ndan uğraksız geçenlerden fener, tahlisiye ve sağlık ücreti alıyorduk. Onu da günümüz koşullarına uyarlayarak yeni bir düzenlemeyle faaliyete geçirmiş olduk. Tabii denizlerimiz bizim mavi vatanımız. Egemenlik sınırlarımızın devamı. O yüzden mavi vatanımızdaki gücümüzü de her geçen gün pekiştiriyoruz. Hem balıkçılarımızı destekliyoruz, onların daha kaliteli, güvenle hizmet verebilmesi için ülkemizin dört bir tarafında kaliteli, konforlu balıkçı barınakları yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Ayrıca balıkçı barınaklarımızdaki su seviyelerini artırmak için de tarama gemilerimiz bedelsiz olarak balıkçılarımıza hizmet etmek için dört bir tarafta da çalışıyorlar."

Türkiye'de, balıkçılık, liman sektörlerinde, deniz ticaretinde ve gemi inşa sanayisinde çok önemli gelişmeler bulunduğunu aktaran Karaismailoğlu, "Dünyanın balıkçılık sektöründeki en büyük ülkeleri olan İzlanda, İrlanda, İngiltere gibi ülkelere balıkçılık avlama ve balık taşıma tekneleri ihraç ediyoruz. Yine yat gemilerinde de ülkemiz dünyanın öncülerinden bir tanesi. Bütün sektörlerle birlikte denizcilik sektöründe varlığımızı bütün dünyaya hissettiriyoruz. Bundan sonra da bunlar devam edecektir. " dedi.

Yeni sezonun hayırlı olmasını dileyen Karaismailoğlu, sözlerini "Pruvanız neta, dümeniniz viya, rüzgarınız kolayına, bahtınız açık olsun. Allah'a emanet olun." diye tamamlayarak balıkçılarla denize açıldı.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Adil Karaismailoğlu, İstanbul Boğazı, İstanbul, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Su Ürünleri Av Sezonu açılışında konuştu Açıklaması - Son Dakika

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