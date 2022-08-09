Bakan Karaismailoğlu: "(6'lı Masa) O masalarda milletin derdi yok, kendi geleceklerini planlıyorlar"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, muhalefetin, "Sugün hangi masayı nerede kuracağız, hangi masayı nerede kaldıracağız" hesabı içinde olduklarını belirterek, "O masalarda milletin derdi yok. O masalarda sadece kendi geleceklerini planlıyorlar." dedi.

Bakan Karaismailoğlu, Ankara'nın Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ile yaptığı görüşmenin ardından AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaretti.

Burada basın açıklaması yapan Karaismailoğlu, son 20 yıldır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetlerinin yaptığı icraatların dünya tarafından gıptayla izlendiğini söyledi. Son 20 yılda 100 yıllık iş yaptıklarını dile getiren Karaismailoğlu, ulaştırma alanında 183 milyar dolarlık iş yaptıklarını anlattı.

Yapılan yatırımlar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, önümüzdeki yılın ilk aylarında Ankara'yı Sivas'a bağlayacaklarını ve Ankara- İzmir hızlı tren çalışmalarının devam ettiğini ifade etti. Karaismailoğlu, çok çalıştıklarını, çalışmaya da devam edeceklerini bildirdi.

Karaismailoğlu, bugün dünyada bir sürü gelişme olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bir taraftan Rusya- Ukrayna savaşı, bir taraftan Tahıl Krizi, yine NATO'da İsveç- Finlandiya sorunları. Ama bir tarafta da muhalefet var bakıyorsunuz, 'bugün hangi masayı nerede kuracağız, hangi masayı nerede kaldıracağız' bunun hesabı içindeler. Dünyadaki küresel gelişmeler, olaylar, krizlerle ilgili bunların fikir, görüş, vizyon olarak bir şey açıkladıklarını gördünüz mü? Bunlar, Türkiye'nin yönetimine talip olan insanlar, Allah göstermesin. Vatandaşımızın bu özgüveni, Cumhurbaşkanına güveni ve AK kadroların bugüne kadar yapmış olduğu işlerin teminatı olarak ve bundan sonra yapacak işleri, vatandaşımız gördüğü için onlara fırsat vermeyecektir. Zaten o toplanan masalardan bir şey çıkmaz. Üzerinde 6 kişi gözüküyor, altında da Türkiye'de yıllardır başımıza ne musibetler açtığı belli olan kesimler, masaların altında dolaşıyorlar. O yüzden o masadan da bir şey çıkmaz. Kale de almaya gerek yok. Çünkü o masalarda milletin derdi yok. O masalarda sadece kendi geleceklerini planlıyorlar. O masalardan bir şey çıkmaz, biz önümüze basıp gideceğiz."

Bakan Karaismailoğlu, daha sonra ilçe esnafını ziyaret ederek bir süre onlarla sohbet etti.