Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı, 3 Mart'ta Congresium Ankara'da kapılarını açacak - Son Dakika

Bu yıl 5'inci kez düzenlenen Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (TRAVELEXPO Ankara), 3 Mart'ta Congresium Ankara'da ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Fuarın tanıtım toplantısı, ATO Duatepe Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, toplantıda yaptığı konuşmada, TRAVELEXPO Ankara'ya ilişkin bilgi vererek etkinliğin önemini anlattı.

Türkiye'nin sorunlu bir coğrafyada bulunduğuna dikkati çeken Baran, turizm, ihracat, enerji ve inşaat sektörleri adına en çok ilişkide bulundukları Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın olumsuz etkilerinin hissedileceğini söyledi.

Baran, turizm sektörünün 2019'da 9,2 trilyon dolarlık küresel hacim yakaladığını, bu yıl ise hedefin 8,6 trilyon dolar olduğunu bildirdi.

Kovid-19 salgınının bütün dengeleri bozduğunu ancak etkisinin giderek hafiflediğini belirten Baran, "2019'da 34,5 milyar dolarlık turizm geliri elde ettik. 51,7 milyon turist ağırladık. Gerçekten iyi bir noktaya geldik. Bu yıl da salgın öncesindeki 35 milyar dolarlık gelire ulaşmayı hedefliyoruz. Bunda da başarılı olacağımızı düşünüyorum." dedi.

Geçmiş dönemlerde insanların ağırlıkla deniz, kum ve güneş turizmini tercih ettiğini ancak artık ilginin kültür ve tarih turizmine yöneldiğini ifade eden Baran, 5 yıldızlı oteller yerine karavan tatilinin de öne çıktığını dile getirdi.

"Turizm mücadelesini hep birlikte vereceğiz"

Baran, turizm alanında Ankara'nın özel bir yeri bulunduğuna işaret ederek, son 3-5 yılda ellerinden geldiğince farkındalık oluşturmak için çalıştıklarını anlattı.

Ankara'nın üstü örtülü bir hazine olduğunu vurgulayan Baran, "5 yıldır bu hazineyi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Ankara kültür, tarih, sanat, sağlık ve termalde en kıymetli illerimizden birisi. Turizm bir mücadele işi. Bu mücadeleyi hep birlikte vereceğiz. Biz ne gerekiyorsa yaparız, emrinizdeyiz. Atılması gereken adımları beraber atarız." diye konuştu.

Akyurt Fuar Alanı Projesi'nde son durum

Baran, Ankara'nın uluslararası bir fuar alanına kavuşması gerektiğinin altını çizerek, Ankara Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi-Akyurt Fuar Alanı Projesi'ne ilişkin bilgi verdi.

İhaleyi yaparak inşaata başladıklarını ancak bazı sıkıntılardan dolayı 1,5 yıldır çalışmanın durduğunu belirten Baran, şunları kaydetti:

"Şu anda inşaat seviyesi yüzde 35'lerde. Yüklenici firmayla ilgili sıkıntı vardı, mahkeme süreci devam ediyor. Tahminim, bu sıkıntının birkaç ay içinde çözüleceği, önümüzdeki yılın sonlarında bu işin biteceği ve Ankara'nın uluslararası anlamda bir fuar alanına kavuşacağı yönünde. Cumhurbaşkanımız da konuyu yakından takip ediyor."

Ukrayna katılımını iptal etti

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu da başkentin pek çok fuara ev sahipliği yapması ve turizm denince ilk akla gelen kent olması gerektiğini söyledi.

Hem kültürün hem turizmin başkenti olma potansiyelini geliştirecek altyapıları kurmak istediklerini ifade eden Ayvazoğlu, en büyük destekçilerinin ise ATO olduğunu bildirdi.

Ayvazoğlu, Ankara'da toplamda 30'a yakın 5 yıldızlı otel bulunduğunu, termal turizmde 24 tesis olduğunu ve 5 ilçede termal turizm yapıldığını aktararak, bunun geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sağlık turizminde ise 2019'da 102 bin yabancı hasta tedavi edildiği bilgisini veren Ayvazoğlu, bu sayının geçen sene 250 binlere çıktığını dile getirdi.

Atis Fuarcılık AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül ise savaş sebebiyle Ukrayna'nın katılımını iptal ettiğini, Rusya'dan da bazı katılımcıların gelemeyeceğini ilettiğini belirtti.

Fuar 6 Mart'a kadar sürecek

Ankara'nın kültürel ve tarihi imkanlarının tanıtılmasında önemli rol oynaması beklenen 5'inci TRAVELEXPO Ankara, 3-6 Mart'ta ziyaretçilerini ağırlayacak. Congresium Ankara'da gerçekleştirilecek fuar, Kültür ve Turizm ile Ticaret bakanlıkları, Ankara Valiliği, Ankara Büyükşehir Belediyesi, ATO, Ankara Sanayi Odası, Ankara Kent Konseyi ve Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi desteğiyle düzenleniyor.

Fuara, sağlık turizmi için Cezayir, Irak, İran, İsveç, İsviçre, Kazakistan, Kırgızistan, Litvanya, Makedonya, Rusya, Tacikistan dahil 13 ülkeden 40 sektör profesyoneli gelecek.

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı desteğiyle Almanya, Azerbaycan, İran, Makedonya, Rusya ve Sırbistan'dan 20 tur operatörüyle ikili görüşmeler yapılacak fuara toplam 17 ülke katılacak.

40'ın üzerinde destinasyon, 200'ün üzerinde katılımcının yer alacağı fuar, 10.00-19.00 saatlerinde ücretsiz ziyaret edilebilecek.