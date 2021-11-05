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Üretici bu kez çay tohumu için bahçeye girdi

Çay olmayan bölgelerde çay bitkisinin ekilmesiyle başlayan talep Rize'de çay tohumu fiyatlarını özel sektörde yaş çay fiyatlarının üzerine çıkardı

RİZE - Çay tohumuna rağbet artınca Rize genelinde çay tohumu fiyatları özel sektörün yaş çay aldığı fiyatın üzerine çıktı.

Rize'de çay sezonunun son bulmasının ardından üreticilerin yeni gelir kapısı çay tohumu satışları oldu. Çay olmayan bölgelerde çay bitkisinin ekilmesiyle başlayan talep Rize'de çay tohumu fiyatlarını özel sektörde yaş çay fiyatlarının üzerine çıkardı. Çay tohumu fiyatlarının artmasıyla tüm ilçelerde tohum toplama seferberliği başladı. Zaman zaman 3 liranın üzerine çıkan tohum fiyatları üreticiyi memnun etse de arz fazlasının oluşmasıyla şu sıralarda 2,5 liranın altına düştüğü görülüyor.

Çay tohumunun Trabzon, Ordu, Giresun gibi çay bitkisinin az olduğu bölgelere gönderildiği o bölgelerde çay bitkisi ekiminin fazlaca olduğu öğrenilirken, bazı bölgelerde halkın fındık tarlalarını söküp çay bahçesi yaptığı öğrenildi.