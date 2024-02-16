Uşak'ta Konut Satışları Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

Uşak'ta Konut Satışları Azaldı

Uşak\'ta Konut Satışları Azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı verilere göre, Uşak'ta geçen yıl Ocak ayında 384 konut satışı gerçekleşirken, bu yıl aynı ayda 37 adet azalarak 347'ye düştü. Türkiye genelinde ise konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Yabancılara yapılan konut satışları ise yüzde 50,5 azalarak 2 bin 61 oldu.

16.02.2024 14:22  Güncelleme: 14:23
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun yayınladığı konut satış istatistiklerine göre, Uşak'ta geçen yıl Ocak ayında konut satışı 384 adet iken, bu yıl aynı ayda 37 adet azalarak 347'de kaldı.

Türkiye genelinde konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 423 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 6 bin 709 konut satışı ve yüzde 8,4 pay ile Ankara, 5 bin 250 konut satışı ve yüzde 6,5 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 38 konut ile Hakkari ve 40 konut ile Bayburt oldu.

Yabancılara Ocak ayında 2 bin 61 konut satışı gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 50,5 azalarak 2 bin 61 oldu. Ocak ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 2,6 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 747 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya'yı sırasıyla 710 konut satışı ile İstanbul ve 211 konut satışı ile Mersin izledi. Ocak ayında Rusya Federasyonu vatandaşları Türkiye'den 555 konut satın aldı.

Uşak'ta konut satışları azaldı

Türkiye genelinin ortalamasında olduğu gibi Uşak'ta da konut satışları geçen yılın Ocak ayına göre azalma gösterdi. Uşak'ta geçen yıl Ocak ayında konut satışı 384 iken, bu yıl aynı ayda 37 adet azalarak 347'de kaldı. Ege Bölgesi'nin diğer illerinden Manisa'da satışlar geçen yıl Ocak ayına göre bin 492 iken bu yıl bin 247, Afyonkarahisar'da 785 iken bu yıl 604, Aydın'da bin 840 iken bu yıl bin 444, Denizli'de bin 389 iken bu yıl 994, İzmir'de 4 bin 894 iken bu yıl 4 bin 131, Kütahya'da 455 iken bu yıl 446, Muğla'da bin 366 iken bin 100 adet olarak gerçekleşti. - UŞAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Uşak'ta Konut Satışları Azaldı - Son Dakika

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