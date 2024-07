Ekonomi

Uzmanı değerlendirdi: En düşük emekli ücreti ne kadar olacak

ANKARA - Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, en düşük emekli ücretinin artırılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yılın ilk 6 ayının geride kalmasıyla, 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 24,73 olarak belirlendi. Bu çerçevede SSK ve Bağ-Kur emeklileri, temmuz ayında yüzde 24,73 oranında zam almayı hak kazandı. Fakat yapılan hesaplamalara göre kök maaşı 10 bin liradan düşük olan 1 milyon 780 bin emeklinin kök maaşı yüzde 24,73'lük zamma rağmen 10 bin liranın altında kalacak. Bu çerçevede 1,8 milyon emekli temmuz ayı zammına rağmen eğer ilave bir düzenleme yapılmazsa yılbaşından bu yana aldığı tutarda maaş almaya devam edecek.

Bu çerçevede AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler geçtiğimiz günlerde en düşük emekli aylığında artış yapılmasına ilişkin düzenleme için Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın da katılımıyla gelecek günlerde bir toplantı yapacaklarını söylemişti. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş ise yapılacak muhtemel zammı İhlas Haber Ajansı muhabirine değerlendirdi.

"Enflasyon oranında zam uygulansa bile maaşı 8 bin 30 lira ve altında olanlar 10 bin lira alamaya devam edecek"

Karakaş SSK ve Bağ-Kur emeklerine 6 aylık enflasyon farkı oranında güncelleme yapıldığını hatırlatarak, "Temmuz ayı itibariyle yüzde 24,73'lük enflasyon farkı tüm SSK ve Bağ-Kur emeklerine herhangi bir ayrım olmadan aynen uygulanacak. Ancak bu oran uygulansa bile kök maaşı 8 bin 30 lira ve altında olanların maaşı devlet desteği olmadan maalesef mevcut taban olan 10 bin liranın altında kalacaktır. Bu durum zaten geçen yıl Temmuz ayında da olmuştu. Geçen yıl Temmuz ayında kök maaşı 6 bin ve altında olanlara sıfır zam verilmişti. Aynı durumun tekrarlanmaması için ve emeklerin talepleri doğrultusunda hükümet kök maaşı düşük olanlara yönelik bir devlet desteğinin artırılarak yeni bir güncelleme yapması söz konusudur" şeklinde konuştu.

"12 bin liranın üzerinde ise bir artışın söz konusu olmayacak"

Karakaş, yapılacak olan zammın hazine tarafından yapılacağı devlet destekli bir zam olacağını belirterek, "Hazine ve Maliye Bakanlığı bu konuda da katı bir tutum içerisinde olduğu için buradaki zam oranı 11 bin 500 lira en fazla 12 bin lira tutarında bir tabana sıcak bakıldığını yönünde. Bu düzenleme yapıldığı takdirde en fazla 2 milyon kişinin yararlanabileceğini söyleyebiliriz. 12 bin liranın üzerinde ise bir artışın söz konusu olmayacağı kuvvetle muhtemel hale gelmiştir" açıklamasında bulundu.

"Kök maaşı 5 bin lira olanla kök maaşı 10 bin lira arasında olanlar hemen hemen aynı maaşı alacak"

Memur emeklilerine yapılacak zam oranları hakkında da konuşan Karakaş, "Enflasyonun altında kalan yüzde 19,31'lik zam yapılacak olan memur emeklerine de herhangi bir eşitleme yapılmamasının kuvvetle muhtemel hale geldiğini söyleyebiliriz. Yine kök maaşı yüksek olan örneğin kök maaşı 10 bin lira ve üzerinde olan milyonlarca emekliye ise herhangi bir ilave devlet desteği verilmemesi yönünde beklentilerin arttığını söyleyebiliriz. Hal böyleyken sadece kök maaşı düşük olanlara devlet desteğinin verilmesi halinde bu durumda 12 bin liralık bir tabanın oluşacağı öngörülmektedir. 12 bin liralık bir taban oluştuğu takdirde bunun içerisinde kök maaşa göre baktığımız zaman kendi içerisinde bile eşit olmasına rağmen bir düzensizliğin olacağını söyleyebiliriz. Şöyle ki kök maaşı 5 bin lira olanla kök maaşı 10 bin lira arasında olanlar hemen hemen aynı maaşı alacaktır. Bu durumda on yıl çalışmış olan bir kişi on 12 bin lira alacaktır. Yine 20-25 yıl ve üzeri asgari ücret üzerinden çalışmış olan bir kişi ise kök maaşı, taban ücret 12 bin lira olması halinde sadece on 12 bin 473 lira alacaktır" ifadelerine yer verdi.

Tüm emeklilere herhangi bir ayrım olmadan son kez eşit bir şekilde seyyanen zam yapılması gerektiğini söyleyen Karakaş, bunun akabinde artık seyyanen zammın tamamen ortadan kaldırılması akabinde oransal anlamda zam yapılması gerektiğini belirtti. Büyümeden refah payının da yasaya konularak sistemin kendi mecrasında işlemesine ağırlık verilmesi gerektiğini vurguladı.