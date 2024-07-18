Vali Erol: "Ordu\'da 287 kamu yatırım projesinin toplam bedeli yaklaşık 47 milyar 468 milyon TL"

Ekonomi

Ordu Valisi Muammer Erol, 2024 yılı haziran ayı sonu itibariyle Ordu'da 287 kamu yatırım projesi bulunduğunu, bu projelerin toplam bedelinin yaklaşık 47 milyar 468 milyon TL olduğunu söyledi.

Sektörel gelişmeler ile yatırımları değerlendirmek, sorunları ve çözüm önerilerini ele almak, kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonu sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 2024 yılı 3. dönem il koordinasyon kurulu toplantısı, Vali Muammer Erol'un başkanlığında yapıldı. Toplantıda konuşan Vali Muammer Erol, ilde yapılan kamu yatırımları hakkında bilgi verdi.

2024 yılı haziran ayı sonu itibariyle Ordu'da 287 kamu yatırım projesi bulunduğunu belirten Vali Erol, bu projelerin toplam bedelinin yaklaşık 47 milyar 468 milyon TL olduğunu söyledi. Harcama ve ödenekler hakkında detaylı bilgi veren Vali Muammer Erol, önceki yıllar harcaması 20 milyar 54 milyon TL, 2024 yılı ödeneğinin 9 milyar 164 milyon TL, yıl içi harcaması ise 4 milyar 740 milyon TL olduğunu belirterek, toplamda projelere 24 milyar 795 milyon TL harcama yapıldığını ifade etti.

"Yatırımlarda projelerin toplam bedellerine göre yüzde 52,24 nakdi gerçekleşme sağlandı"

Yatırımlarda projelerin toplam bedeline göre yüzde 52,24 oranında nakdi gerçekleşme sağlandığını söyleyen Vali Erol, "Yatırımcı kurum ve kuruluşlarımızın İl Yatırım Takip Sistemi'ne (İLYAS) girmiş olduğu verilere göre, ilimizde yürütülen 287 adet kamu yatırım projesinden 163 adedi devam eden proje iken, 14 adedi ihale, 1 adedi tasfiye ve 66 adedi proje aşamasında bulunmaktadır. Yıl içerisinde 43 adet projede yüzde 100 fiziki gerçekleşme sağlanarak yatırımlar tamamlanmıştır. İlimizdeki toplam 287 yatırım projesinin 29 adedi Ordu Büyükşehir Belediyesi ve OSKİ Genel Müdürlüğüne, 54 adedi ilçe belediyelerine, 204 adedi ise yatırımcı il ve bölge müdürlüklerine aittir" diye konuştu.

Yatırımcı kurum ve kuruluşların devam eden projeler başta olmak üzere, bu yıl ve önümüzdeki yıl gerçekleşecek çalışmalara ve ihalelere zaman kaybetmeksizin işe başlamaları konusunda uyarıda bulunan Vali Muammer Erol, hizmetlerin yapımı sırasında kurumlar arası işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Vali Erol, "Kamu kurum ve kuruluşları arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanarak yardımlaşmanın artırılmasında, kaynakların daha etkin, verimli ve tasarruflu kullanılmasında kurum ve kuruluşların sorumluluk bilinci içerisinde görev yapacaklardır. İl koordinasyon kurulu toplantısında mülki ve mahalli yöneticiler tarafından dile getirilen, koordinasyon ve iş birliğini gerektiren hususlar, alınan kararlar açısından ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından gerekli iş ve işlemleri zamanında yaparak, valiliğimize bilgi verilmesini toplantının ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Ordu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, 2024 yılı haziran ayı sonu itibariyle yürütülen kamu yatırımlarına ilişkin dağılım ise şöyle:

"Ulaştırma-haberleşme sektöründe; tamamlanan 4, devam eden 42 ve proje aşamasında 2 adet olmak üzere toplamda 48 adet proje bulunmaktadır. Bu projelerin toplam bedeli yaklaşık 28 milyar 339 milyon TL olup, bugüne kadar toplam 16 milyar 225 milyon TL harcama yapılarak yüzde 57,26 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Sağlık sektöründe; devam eden 11, ihale aşamasında 1 ve proje aşamasında 7 adet olmak üzere toplamda 19 adet proje bulunmaktadır. Projelerin toplam bedeli 7 milyar 205 milyon TL olup bugüne kadar 6 Milyar 565 Milyon TL harcama yapılarak yüzde 91,11 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Tarım sektöründe; tamamlanan 5, devam eden 30 ve ihale aşamasında 26 adet olmak üzere toplamda 61 adet proje bulunmaktadır. Projelerin toplam bedeli 4 milyar 972 milyon TL olup bugüne kadar 612 milyon TL harcanarak yüzde 12,32 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Eğitim sektöründe; tamamlanan 13, devam eden 25, ihale aşamasında 11, tasfiye 1 ve proje aşamasında 9 adet proje olmak üzere toplamda 59 adet proje bulunmaktadır. Bu projelerin toplam bedeli 3 milyar 199 milyon TL'dir. Toplamda 551 milyon TL harcama gerçekleştirilerek yüzde 17,24 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Turizm sektöründe; tamamlanan 4, devam eden 11, ihale aşamasında 2 ve proje aşamasında 1 adet proje olmak üzere toplamda 18 adet proje bulunmaktadır. Toplam proje bedeli 281 milyon TL olan bu yatırımlarımıza bugüne kadar 93 milyon TL harcanarak yüzde 33,18 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Enerji sektöründe; devam eden 4 ve proje aşamasında 2 adet olmak üzere toplam 6 adet proje bulunmaktadır. Toplam proje bedeli 2 milyar 156 milyon TL olan bu yatırımlarımıza bugüne kadar 200 milyon TL harcanarak yüzde 9,3 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Konut sektöründe; devam eden 3 adet proje bulunmaktadır. Toplam proje bedeli 37 milyon TL olan bu projelere toplamda 24 milyon TL harcanarak yüzde 65,68 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

İmalat sektöründe; tamamlanan 1, proje aşamasında 1 ve devam eden 4 adet proje olmak üzere toplam 6 adet proje bulunmaktadır. Toplam proje bedeli 84 milyon TL olup bugüne kadar 56 milyon TL harcanarak yüzde 66,97 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Diğer kamu hizmetleri-iktisadi sektöründe; devam eden 2 ve proje aşamasında 2 adet proje olmak üzere toplam 4 adet proje bulunmaktadır. Toplam proje bedeli 68 milyon TL olan bu projelere toplamda 38 milyon TL harcanarak yüzde 57,11 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Diğer kamu hizmetleri-sosyal sektöründe; tamamlanan 16, devam eden 31 ve proje aşamasında 16 adet proje olmak üzere toplam 63 proje bulunmaktadır. Toplam proje bedeli 1 milyar 123 milyon TL olan bu projelere toplamda 426 milyon TL harcanarak yüzde 37,92 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır."

Toplantıda, ilçe belediye başkanları ilçelerinde yürütülen proje ve yatırımların son durumları hakkında bölge müdürlerinden detaylı bilgiler de aldılar ve taleplerini ilettiler.

Toplantıya, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, Vali Yardımcısı Ayhan Durmuş, ilçe kaymakamları, ilçe belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile sanayi ve ticaret konusunda faaliyet gösteren STK temsilcileri katıldı. - ORDU