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Van'da "Covid-19'un Etkileri" araştırılacak - Son Dakika

Van'da "Covid-19'un Etkileri" araştırılacak

11.11.2021 17:16
Van'da

19) salgının mevcut ve gelecekteki etkilerinin araştırılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik "Covid-19 Salgının Van Üzerinde Ekonomik ve Sosyal Etkileri İçin Danışmanlık Hizmeti" projesi hayata geçirildi.

19) salgının mevcut ve gelecekteki etkilerinin araştırılması, çözüm önerilerinin geliştirilmesine yönelik "Covid-19 Salgının Van Üzerinde Ekonomik ve Sosyal Etkileri İçin Danışmanlık Hizmeti" projesi hayata geçirildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası (Van TSO) Ar-Ge ve İnovasyon Birimi (ARGİB) tarafından hazırlanan, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen "Covid-19 Salgının Van Üzerinde Ekonomik ve Sosyal Etkileri İçin Danışmanlık Hizmeti" projesinin imza töreni yapıldı. Van TSO Miyazaki Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Başkan Yardımcısı Fevzi Çeliktaş, Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Parin, Eren Görsel Görmen ve Serdar Balandi, Genel Sekreter Cengiz Aras, DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray, DAKA Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birim Başkanı Mehmet Emin Çakay ile ARGİB üyeleri katıldı.

Toplantıda konuşan Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva, Türkiye genelinde olduğu gibi Van'da da Covid-19 sürecinin ikinci normalleşme sürecinin yaşandığını ifade etti. Başkan Takva, "Bu yeni sürece uyum sağlama konusunda hepimiz bir çalışmanın tarafıyız. Aşağı yukarı 1,5 yıllık tam kapanma diyebileceğimiz bir süreç yaşadık. Bu süreçte de tüm alışkanlıklarımızı farklı bir formatta ve şekilde yürütmek gibi bir zorunluluk ortaya çıktı" dedi.

"Amaç rekabet üstünlüğünü diri tutmak"

"Ülkenin dezavantajlı bölgelerinden bir tanesinde yaşıyoruz" diyen Takva, Van'ın da bu bölgede olduğunu belirtti. Takva, "Amacımız kentsel potansiyelleri avantaja dönüştürmek ve farkındalık oluşturmak. Aynı şekilde rekabet üstünlüğümüzü diri tutmak. Başta bu Covid-19 salgının kent üzerindeki ekonomik ve sosyal etkilerini değerlendirmek, bundan ders çıkarmak ve bundan sonraki sürece bu nevide afetlere karşı hazır olmak konusunda da hepimize düşen görevler var. Bu çerçevede bizler kendi şehrimizde Covid-19'un kent ekonomisi ve sosyal hayatı nasıl etkilediği yönünde bir çalışma yapma arzusundaydık" ifadelerini kullandı.

Projenin ve ARGİB'in kurulma süreciyle ilgili bilgiler paylaşan Takva, "2020 yılının Mart ayından önce odamız bünyesinde ve Van YYÜ'den akademisyenlerin önerileri ile kendilerini de destekleyerek bir Araştırma-Geliştirme ve İnovasyon Birimi oluşturmuştuk. Hem üniversiteden hocalarımız hem de odadan arkadaşlarımızın yer aldığı 10 kişilik bir birim. Başkanlığını da Van YYÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde akademisyen olan ve odamızın da akademik danışmanı olan Prof. Dr. Menaf Turan yürütüyor. Bununla birlikte fikir sahibi olan Prof. Dr. Suvat Parin'in destekleriyle Van TSO ile Van YYÜ'nün ortaklaştığı bir birim oldu. Kısa sürede iyi işler de yaptılar. Ancak pandemi belasıyla birlikte çalışmalar her alanda olduğu gibi burada da sekteye uğradı. Bu süreçte online olarak çalışma ve görüşmelere devam ettik. Bu kapsamda sahaya indirgenmesi ve doğru girdiler elde etmek amacıyla anket çalışması yapmak suretiyle Covid-19'un ekonomik ve sosyal hayatımıza etkilerini tüm yönleriyle değerlendirmek üzere bir proje hazırlandı" ifadelerini kullandı.

"Bu proje bir referans olacak"

Başkan Takva, bu projenin bir referans olacağını da dile getirerek, "Yönetim kurulumuz projenin hayata geçmesi adına bir bütçe ayırdı. Bununla birlikte bölgemizde 4 ili kapsayan çalışmalarıyla ön plana çıkan ve finansal destek mekanizması olan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının da sürece maddi ve manevi destekleriyle dahil olmaları noktasında bir fikir ortaya çıktı. Bugün de bu projenin hayat bulması adına bir aradayız. Ortaya çıkan destek ile birlikte bugün protokolümüzü imzalayacağız. Bu işbirliği belki de Türkiye'de bir ilk olma özelliğine sahip olacak. Sağlıklı çıktılarla model olabilecek bir sürece evrilmesini temenni ederiz. Bu proje bizim için bir referans olacak. Diğer 3 ilde de hayata geçirmek gibi hedefimiz olacak. Bu da bir vizyoner yaklaşımdır ve hayata geçmesi konusunda elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

Projenin önemine vurgu yapan Takva, Tarıma Dayalı İhtisas (TDİ) Besi Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) de böyle bir ortaklık ile hayata geçtiğini söyledi. Takva, "İşbirliği protokolünün hayırlı olmasını diliyor ve burada emeği olan hem akademisyen arkadaşlarımıza hem de ARGİB'te yer alan arkadaşlarımıza teşekkür ederim" dedi.

DAKA Genel Sekreteri Halil İbrahim Güray da, "Çalışmayı bundan sonraki dönemlerde gerek ajansın kendi planlamalarında gerekse de diğer kurumların planlamalarında bir yol haritası olması ümidiyle destekledik. Odamız ile birlikte bugüne kadar önemli çalışmalara imza attık. Van Ticaret ve Sanayi Odamız ayrıca bizim ajansımızın yönetim kurulunda yer alıyor. Ajans çalışmalarına odamız çok iyi hakim durumda. Bu da projenin hayata geçmesi noktasında önemlidir. Bu çalışma hem mevcut hem de gelecekteki etkilerinin sosyal ve beşeri bilimler perspektifinde araştırılması ön görülüyor. ve ortaya konulacak raporu da Van'da başlatıyoruz ama TRB2 Bölgesi'nde de yapmayı planlıyoruz. Diğer illerde bu işe sıcak bakıyor" ifadelerini kullandı. - VAN

Van'da Covid-19'un Etkileri araştırılacak
Van'da Covid-19'un Etkileri araştırılacak
Van'da Covid-19'un Etkileri araştırılacak
Van'da Covid-19'un Etkileri araştırılacak
Van'da Covid-19'un Etkileri araştırılacak
Van'da Covid-19'un Etkileri araştırılacak

Koronavirüs, Türkiye, Takva, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Van'da 'Covid-19'un Etkileri' araştırılacak - Son Dakika Ekonomi


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