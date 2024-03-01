Van Ticaret İl Müdürlüğü'nden Ramazan öncesi market denetimi - Son Dakika
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Ekonomi

Van Ticaret İl Müdürlüğü'nden Ramazan öncesi market denetimi

Van Ticaret İl Müdürlüğü\'nden Ramazan öncesi market denetimi

Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayı öncesi marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yaptı. Denetimlerde ürünlerin fiyatları, etiketlerdeki bilgiler ve indirimli satışlar incelendi.

01.03.2024 14:35
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Van Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından, yaklaşan Ramazan ayı öncesi marketlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik fahiş fiyat ve etiket denetimi yapıldı.

Ticaret Bakanlığınca Van, Ankara, İstanbul, İzmir, Manisa, Tekirdağ, Samsun, Aydın, Balıkesir ve Sakarya olmak üzere 10 ildeki marketlerde eş zamanlı olarak denetim yapıldı. Bu çerçevede Van Ticaret İl Müdür Vekili Derya Ayaydın öncülüğünde yapılan denetimlerde, ürünlerde fahiş fiyat olup olmadığına, ürünün etiket fiyatıyla kasa fiyatı arasında fark bulunup bulunmadığına, etiketlerdeki ürün fiyatının son değişim tarihiyle önceki fiyatı gibi bilgilere bakıldı.

Ekipler, düzenli olarak yaptıkları denetimleri Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte sıkılaştırdı. Özellikle Ramazan ayında tercih edilen temel gıda ve ihtiyaç ürünlerine yönelik etiketleri inceleyen ekipler, aykırılık tespit edilen durumlarda tutanak tutarak idari yaptırım uyguluyor.

Öte yandan ekipler, indirimli satışa konu edilen mal veya hizmetin indirimli satış fiyatı, indirimden önceki fiyatı, tarife ve fiyat listelerini inceleyerek, yine aykırılık tespitleri tutanakta belirtilip, gerekli idari işlemleri yaptı. - VAN

Kaynak: İHA

Van, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Van Ticaret İl Müdürlüğü'nden Ramazan öncesi market denetimi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Van Ticaret İl Müdürlüğü'nden Ramazan öncesi market denetimi - Son Dakika
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