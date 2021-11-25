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Van'daki tekstil fabrikalarının ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor - Son Dakika

Van'daki tekstil fabrikalarının ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor

25.11.2021 11:04
Van'daki tekstil fabrikalarının ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor

Van'da devletin sağladığı teşviklerden yararlanan girişimcilerin kurduğu fabrikalarda üretilen ürünler, Avrupa'nın birçok ülkesine gönderiliyor.

Van'da devletin sağladığı teşviklerden yararlanan girişimcilerin kurduğu fabrikalarda üretilen ürünler, Avrupa'nın birçok ülkesine gönderiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında yaptığı yatırımlar ve girişimcilere sunulan teşvikler, Van'da onlarca tekstil fabrikasının kurulmasını sağladı.

Van- Hakkari kara yolundaki tekstil kent, yeni kurulan "Tekstil ve Hazır Giyim Organize Sanayi Bölgesi" ve kentin birçok noktasında açılan fabrikalar, kentte hem istihdamın hem de ihracatın artmasına katkı sundu.

Kent genelindeki 40 tekstil fabrikası ve atölyelerde 5 bin kişi istihdam ediliyor.

Son dönemlerde birçok ilden yatırımcının ilgisini çeken Van'da kurulan fabrika ve atölyelerde bazı ünlü markalar için üretilen ürünler Avrupa'ya ihraç ediliyor.

"Ülkemizin büyümesine, ihracatına çok ciddi katkılar sunuyor"

Van Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Mehmet Aslan, AA muhabirine, kentin son zamanlarda yapılan yatırımlar sayesinde tekstil sektörünün parlayan yıldızı olduğunu söyledi.

Her gün tekstil alanında yeni bir taleple karşılaştıklarını belirten Aslan, "Van bu trendini sürdürerek üst katmanlara doğru emin adımlarla yürüyor. İlimize ve Organize Sanayi Bölgemize son dönemlerde yapılan sanayi, tekstil ve diğer alanlardaki yatırımlar çok büyük katkı sağladı. Ülkemizin büyümesine, ihracatına çok ciddi katkılar sunuyor. Bu da hepimizi mutlu ediyor." diye konuştu.

Kentteki tekstil fabrikalarında üretilen ürünlerin Avrupa'nın birçok noktasında ihraç edildiğini vurgulayan Aslan, Van'ın kısa sürede ülkenin en önemli tekstil merkezlerinden biri olacağına inandıklarını aktardı.

Organize sanayi bölgesinin büyük bir bölümünü "tekstil bölgesi" ilan ettiklerini anlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Bu bölgelerin altyapılarını Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının katkılarıyla tamamladık. Son 2 müteşebbis heyet toplantımızda bu alanların tahsisini yaptık. İzmir'in, İstanbul'un, Bursa'nın en büyük tekstil yatırımcıları Van'a geldi. Onlara yer tahsis ettik. Bu firmaların hepsi Avrupa'ya çalışıyor. Bu yatırımlar hem ilimize istihdam hem de ülkemizin ihracatına, dış ticaretine katma değer sağlayacak. Bu da ilimizin, bölgemizin büyümesi, kalkınması, insanların gelir seviyesinin yükselmesi demektir."

" Türkiye'nin doğusundan Avrupa'nın kuzeyine ürün gönderiyoruz"

Van'da üretim yapan Feka Tekstil'in İşletme Müdürü Hakan Topçu, devletin sağladığı desteklerle kurdukları fabrikada 300 kişinin çalıştığını belirtti.

Fabrikada kesim ve dikim yaptıklarını ifade eden Topçu, "Ürünlerimiz İstanbul'a, oradan da Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Markamız, Danimarka markası. Türkiye'nin doğusundan Avrupa'nın kuzeyine sevk ediyoruz. Böyle bir işletmemiz var Van'da. İhracat yaptığımız ülkeler arasında Danimarka, İsveç, Belçika, Almanya ve İspanya var." diye konuştu.

Ronis Tekstil Yöneticisi Hüseyin Güzel ise dünyadaki birçok markayla çalıştıklarını dile getirerek, "Ürünlerimizin çoğu Avrupa ülkelerine gönderiliyor. İspanya, Almanya, Fransa, İngiltere, ABD'ye ihracat yapıyoruz." dedi.

Van'daki tekstil fabrikalarının ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor
Van'daki tekstil fabrikalarının ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor
Van'daki tekstil fabrikalarının ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor
Van'daki tekstil fabrikalarının ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor
Van'daki tekstil fabrikalarının ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor

İstihdam, Hakkari, Türkiye, Van, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Van'daki tekstil fabrikalarının ürünleri yurt dışına ihraç ediliyor - Son Dakika Ekonomi


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