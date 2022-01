Vatandaşlar ucuz ete akın etti

Adana'da bir kasabın dolara inat kırmızı ve beyaz ette yüzde 40'a varan indirim yapması nedeniyle vatandaşlar iş yerine akın etti

Kasap Zülfikar Koçaklı:

"Dolara inat vatandaş ucuz et yesin diye dana etinin kilosunu 55 liraya kadar düşürdük"

ADANA - Adana'da bir kasabın dolara inat kırmızı ve beyaz ette yüzde 40'a varan indirim yapması nedeniyle vatandaşlar iş yerine akın etti.

Yüreğir ilçesinde Kozan Bulvarında bulunan Zülfikar Koçaklı isimli bir kasap kırmızı ve beyaz ette yüzde 40'a varan indirime gitti. İndirimden haberdar olan vatandaşlar kasap dükkanına akın ederek et almak için kuyruğa girdi. Dana kuşbaşının kilosunu 55 liraya kadar düşüren Koçaklı, vatandaşların ucuz et yemesi için dolara inat fiyat düşürdüğünü söyledi. Koçaklı, "Dolar bir süre önce çok yükseldi. Sonra biraz olsun düştü. Bu nedenle vatandaş et yiyebilsin diye yüzde 40'a varan indirim yaptık. Vatandaş da bu durumdan oldukça memnun satışlar bir hayli fazla. Çok para kazanmıyoruz ama vatandaşın memnun olması bize yetiyor" dedi.

Vatandaşlar ise uzun süreden sonra eti ucuza alabildiklerini için mutlu olduklarını daha da ucuzlamasını beklediklerini söyledi.