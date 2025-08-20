Vergi Rekortmeni Selçuk Bayraktar

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 yılına ilişkin en fazla gelir vergisi ödeyen ismin, ihracat gelirleriyle Baykar Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar olduğunu açıkladı.

Gelir İdaresi Başkanlığı, 2024 vergilendirme dönemine ilişkin yıllık gelir vergisi ve kurumlar vergisi beyannamelerinin değerlendirilmesi sonucunda Türkiye genelinde en fazla vergi beyan eden 100 mükellef listesi açıklandı. Buna göre; Türkiye'nin en fazla gelir vergisi veren mükellefleri listesinde ilk iki sırayı Baykar Teknoloji yöneticileri Selçuk Bayraktar ile Haluk Bayraktar aldı.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, 2024 yılı vergilendirme dönemine ilişkin 2 milyar 767 milyon 587 bin lira, Baykar CEO'su Haluk Bayraktar da 2 milyar 528 milyon 619 bin lira gelir vergisi ödedi. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar, 2021'den 2024'e kadar arka arkaya en çok gelir vergisi ödeyen mükellefler oldu. Baykar yöneticileri böylece son 4 yılın vergi rekortmeni olma başarısını gösterdi.