Weber Türkiye'nin 7. Fabrikası Diyarbakır'da Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Weber Türkiye'nin 7. Fabrikası Diyarbakır'da Açıldı

Weber Türkiye\'nin 7. Fabrikası Diyarbakır\'da Açıldı

Diyarbakır'da açılan Weber fabrikası, yılda 200 bin ton inşaat malzemesi üretecek.

28.11.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saint-Gobain'in yapı malzemeleri iş kolunda faaliyet gösteren şirketi Weber Türkiye'nin 7. fabrikası, Diyarbakır'da düzenlenen törenle açıldı. Fabrika, ilk etapta yılda 200 bin ton inşaat malzemesi üretecek.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde açılan fabrikada; yapıştırma harçları, derz dolguları, çimento bazlı sıvalar, mantolama sistemleri ve zemin sistemleri üretilecek.

Burada yapılan açılışta konuşan Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu, Diyarbakır'da sanayinin gelişmesine çok büyük ehemmiyet verdiklerini, Diyarbakır'ın, sanayileşme anlamında biraz geç başlayan bir şehir olduğunu söyledi.

Çok dinamik bir nüfusu olduğunu ve gelişim ruhunun çok güçlü olduğunu belirten Vali Zorluoğlu, "O bakımdan aradaki mesafeyi çok hızlı kapatacağına benziyor. Çok önemli bir fabrikayı hizmete alıyoruz. Her geçe gün yeni yeni yatırımlar bu şehre kazandırılıyor. Bu, şehirde istihdam demek, yatırım demek, üretim, ihracat demek. Diyarbakır'ın refahının artması demek" dedi.

Diyarbakır'ın uzun yıllar başka sorunlarla mücadele etmek zorunda kalan bir şehir olduğuna değinen Zorluoğlu, şöyle konuştu:

"Terörle mücadele ile vakit geçirmek zorunda kalmış bir şehir. Ancak şimdi çok şükür öyle bir noktadayız ki, Diyarbakır artık bütün potansiyelini hem sanayide, hem tarımda, hem de turizmde yakalayabilecek bir zemin, huzur ortamı oluşturmuş durumda. Saint-Gobain Weber olarak Diyarbakır'da çok daha büyük yatırımlarınızı da bekliyoruz. Bu konuda bizde valilik olarak bütün yatırımcılarımıza olduğu gibi sizlere de her türlü güçlü desteği vereceğimizi de ifade diyoruz. Bu tesis 25 dönüm üzerine 6 bin 200 metrekare kapalı alan ile başladı, inşallah Diyarbakır'ımızın üretimine, ihracatına, istihdamına ciddi katkı yapacak."

Saint-Gobain Türkiye CEO'su Aykut Aydoğan, çoğunda lider pozisyonda oldukları farklı farklı iş alanlarında 5 farklı şirket, 14 marka ve 21 tesisle Türkiye ekonomisinde değer katmaya çalıştıklarını ifade etti.

Yenilikçi çözümlerle inşaat sektörünün sürdürülebilirlik alanında referans noktalarından biri olma hedefiyle hareket ettiklerini belirten Aydoğan, "Tesisimizin doğrudan veya dolaylı olarak ekosistemimiz üzerinde sağladığı iş imkanlarıyla da hem iş imkanları sunarak, hem de bölge ekonomisine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Tabi ki bu yatırımların arkası gelecek" diye konuştu.

OSB Başkanvekili Felat Gökdemir, 918 hektar ve dört etaptan oluşan OSB'de 389 firmanın bulunduğunu, bunlardan yaklaşık 300 civarı firmanın faaliyetini sürdürmekte, kalan firmaların da inşaat ve makine kurulumlarına devam etmekte olduğunu kaydetti.

Bugün itibariyle yaklaşık 22 bin vatandaşa istihdam sağlıyor olmanın gururunu yaşadıklarını aktaran Gökdemir, "Kökleri nerede ise 400 yıla dayanan bu sürede zarfından dünyada oluşan tüm badireleri atlatarak ayakta kalmayı başaran, inşaat sektöründe dünyada marka olarak Saınt Gobaın Weber firmasının Diyarbakır Organize Sanayimize böyle teknolojik bir yatırımı yapması bizleri mutlu etmiş, bundan sonra kentimize ve OSB'imize yatırım yapacak uluslararası firmaların gelebilmesi ile alakalı bizleri ziyadesiyle umutlandırmış, örnek bir yatırım olmuştur" ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Vali Zorluoğlu'na hediye takdim edilip açılış kurdelesi kesildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Ekonomi, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Weber Türkiye'nin 7. Fabrikası Diyarbakır'da Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:22 Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com’a anlattı Turhan Çömez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la arasını açan olayı ilk kez Haberler.com'a anlattı
16:16 Putin’den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer Putin'den yeni tehdit: Birden fazla Oreşnik füzesi, nükleer silaha eşdeğer
13:42 MSB kaynaklarından Halep’te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama MSB kaynaklarından Halep'te başlayan savaşla ilgili ilk açıklama
12:58 Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB’den art arda açıklamalar Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
12:12 İstanbul’da iki ilçeye giriş paralı olacak İstanbul'da iki ilçeye giriş paralı olacak
22:53 LG, telefon pazarından çekildi LG, telefon pazarından çekildi
22:47 ABD’den İsrail’e saldırı silahı için dev bütçe ABD'den İsrail'e saldırı silahı için dev bütçe
22:41 Kırıkkale’de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor Kırıkkale'de yere çöp atanlar güvenlik kameralarından tespit ediliyor
22:33 Okan Buruk’tan Hollandalı gazeteciye olay cevap Okan Buruk'tan Hollandalı gazeteciye olay cevap
22:17 Bulgaristan ve Romanya’nın Şengen’e tam katılımı onaylandı Bulgaristan ve Romanya'nın Şengen'e tam katılımı onaylandı
22:11 Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek Putin, açık açık tehdit etti: Sabrımız bir gün mutlaka tükenecek
22:08 Van Bronckhorst’tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim Van Bronckhorst'tan ayrılık açıklaması: Kötü sonuçlar devam ederse sorumlusu benim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2024 17:56:44. #1.13#
SON DAKİKA: Weber Türkiye'nin 7. Fabrikası Diyarbakır'da Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.