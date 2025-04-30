Wings for Life World Run 4 Mayıs'ta Koşulacak

Omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara fon sağlamak amacıyla düzenlenen Wings for Life World Run, 4 Mayıs'ta Türkiye'de ve dünyada eş zamanlı olarak koşulacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yıl 192 ülkede 200 binden fazla kişinin katıldığı etkinlik bu yıl adidas ve Philips Headphones'un global sponsorluklarında, Yapı Kredi Step, Migros ve Erikli'nin işbirliğinde gerçekleştirilecek.

İstanbul'da 3 bin, diğer şehirlerde ise 4 bin kişinin koşması beklenen organizasyon, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir ve Mersin'de yerel koşu gruplarıyla yapılacak. İstanbul etabı Kuruçeşme - Arnavutköy sahil şeridinde düzenlenecek.

Katılım ücretlerinin tamamı omurilik felcinin tedavisine yönelik araştırmalara aktarılacak.

Wings for Life World Run'a kayıtlar AppRun mobil uygulaması üzerinden devam ediyor. Koşuya fiziksel olarak katılamayacak olan koşucular AppRun uygulamasında hedeflerini, konumlarını ve sanal yakalama aracının uzaklığını uygulama üzerinden belirterek koşu mesafeleri ve sürelerini kendileri yönetebilecek.

Bu yıl 13'üncüsü gerçekleşecek koşu etkinliği Wings for Life World Run'a ünlü oyuncular Müjde Uzman ve Bülent Şakrak da destek verecek. İkili, koşuculara eşlik edecek Wings for Life World Run App'te (App Run) yer alan uyarı ve yönlendirmeleri seslendirerek etkinliğe sesleriyle de katkıda bulundu.