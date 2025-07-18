Yabancıların Türkiye'deki Konut Satışları Değişiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yabancıların Türkiye'deki Konut Satışları Değişiyor

18.07.2025 11:13
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İstanbul, Antalya ve Mersin'de yabancı konut satışları azalırken, Ankara, Muğla ve Sakarya'da artış var.

Türkiye'de yabancıların bu yılın ilk yarısında İstanbul, Antalya ve Mersin'de aldığı konutlar yıllık bazda azalırken, Ankara, Muğla ve Sakarya'da ise artış gösterdi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, ülke genelinde bu yıl ocak-haziran döneminde 691 bin 893 konut satıldı. Satılan konut sayısı, geçen yılın aynı döneminde 545 bin 74 olarak kayıtlara geçmişti. Böylece konut satışları, yıllık bazda yüzde 26,9 yükseldi.

Yabancılara bu dönemde satılan konut sayısında ise azalış görüldü. Özellikle İstanbul, Antalya ve Mersin'de yabancılara yönelik konut satışları yıllık bazda azalırken, Ankara, Muğla ve Sakarya'da ise artış kaydetti. Böylece, yabancıların bir süredir Türkiye'de konut alımında tercih ettiği şehirler de değişmiş oldu.

Yabancıların İstanbul'da aldığı konut sayısı yıllık bazda geriledi

Türkiye'de ocak-haziran 2024'te, yabancılara 10 bin 461 konut satılırken, bu sayı 2025'in aynı döneminde 9 bin 354 oldu. Böylece, yabancılara konut satışı yıllık bazda yüzde 10,6 azaldı.

Yabancılar, geçen yılın ilk yarısında İstanbul'da 3 bin 606 konut alırken, bu yıl 3 bin 483 konutun sahibi oldu. Buna göre, İstanbul'da yabancılara konut satışı, yıllık bazda yüzde 3,4 azaldı.

Antalya'da, yabancılara geçen yılın ocak-haziran döneminde 3 bin 868 konut satılırken, bu sayı ilk 6 ayda yüzde 18,2 azalışla 3 bin 162'ye geriledi.

Mersin'de, ocak-haziran 2024'te yabancılara 942 konut satıldı. Mersin'de yabancılara satılan konut sayısı, bu yılın aynı döneminde yüzde 21,6 azalışla 738 oldu.

Başkentte yabancıya konut satışı arttı

Ankara'da ise yabancılara satılan konutlar, geçen yılın ilk 6 ayında 248 iken, bu yılın aynı döneminde 313'e çıktı. Böylece, başkentte yabancılara satılan konut sayısı, yıllık bazda yüzde 26,2 artış gösterdi.

Yabancılar, Muğla'da geçen yılın ocak-haziran döneminde 155 konut alırken, bu sayı ilk 6 ayda yüzde 8,4 artışla 168'e ulaştı.

Sakarya'da da 6 ayda yabancılara, 141 konut satıldı. Kentte ocak-haziran 2024'te yabancılar tarafından 134 konut alınmıştı. Bu kapsamda Sakarya'da yabancılara yönelik konut satışı, yıllık bazda yüzde 5,2 yükseldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yabancıların Türkiye'deki Konut Satışları Değişiyor - Son Dakika

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