Son dakika haberi: Yalova'nın atıl arazileri projelerle tarıma kazandırılıyor - Son Dakika
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Son dakika haberi: Yalova'nın atıl arazileri projelerle tarıma kazandırılıyor

09.04.2022 16:02

Son dakika haber... Yalova'nın atıl arazileri projelerle tarıma kazandırılıyor Yalova'da atıl tarım arazilerinin tarıma kazandırılması amacıyla hayata geçirilen 3 proje çerçevesinde çiftçilere yağlık ayçiçeği, silajlık mısır tohumunun yanı sıra biber ve salatalık fidesi dağıtıldı.

Yalova'nın atıl arazileri projelerle tarıma kazandırılıyor

YALOVA - Yalova'da atıl tarım arazilerinin tarıma kazandırılması amacıyla hayata geçirilen 3 proje çerçevesinde çiftçilere yağlık ayçiçeği, silajlık mısır tohumunun yanı sıra biber ve salatalık fidesi dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yüzde 75, İl Özel İdaresi'nin ise yüzde 25 destek verdiği ile hayata geçirilen "Yalova İli Yağlık Ayçiçeği Üretiminin Artırılması", "Kaba Yem Üretiminde Tohum Desteği ile Çiftçilerimizin Yanındayız" ve "Yalova İlinde Örtüaltı Sebzeciliğinin Geliştirmesi" adlı projeler çerçevesinde çiftçilere tohum ve fideleri dağıtıldı. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan çiftçi İbrahim Çifter destekler için teşekkür etti.

Ayçiçek üretimimde 2022 hedefi 1 ton

Tarım ve Orman İl Müdürü Suat Parıldar ise Yalova'nın 218 bin 540 dekar tarım arazisinin varlığına sahip olduğunu belirterek, "Bu tarım arazimizin yaklaşık 100 dekarı etkin kullanılamıyor. Biz bu projelerle bu 100 bin dekarlık araziyi de etkin, kullanılır hale getirmek için çalışıyoruz" dedi.

2021 yılındaki yağlık ayçiçeği üretiminin arttırılması proje çerçevesinde yapılan çalışmanı sonuçlarına değinen Parıldar, "2020 yılında bin 900 dekar olan ayçiçeği ekiliş alanı 2021 yılı proje ve desteklerimizle 3 bin 300 dekara ulaşmış olup 400-450 tonlardaki üretim miktarımız 750 tonlara çıkardık. Yapacağımız bu proje ile 2022 yılında 4 bin dekarlık üretim alanı ve 1 tonluk üretim miktarını hedefliyoruz" dedi.

Yalova'daki tüm tarım arazilerini kullanmak istediklerini ve bunun içinde bir çok proje gerçekleştirdiklerini söyleyen Parıldar, "Etkin olmayan tarım arazilerin etkin hale getirmek istiyoruz. Tarımsal üretimde sürdürebilirliği, devamlılığı sağlamak istiyoruz ve nihayetinde de çiftçilerimizin üretime yönelik motivasyonunun üst düzeyde tutmak istiyoruz" diye konuştu.

Tarım üretim her geçen yıl artıyor

Ardından kürsüye gelen İl Genel Meclisi başkanı Hasan Soygüzel, Yalova'da ekilmemiş bir karış toprak kalmayana kadar destek vermeye devam edeceklerini kaydetti. Küresel bazda yaşanan sıkıntılar nedeniyle gıda arzında yaşanan sıkıntılara değinen Soygüzel, "Dolayısıyla bu da tarımsal üretimi bir o kadar daha önemli hale getiriyor. Tarım İl Müdürlüğümüzle verimli ve başarılı bir işbirliği ilişkisi sürdürüyoruz. Bu ilişki de etkilerini hızlı bir biçimde gösteriyor ve tarımsal üretim her geçen yıl artmış oluyor" ifadesini kullandı.

"Tarımını hep birlikte daha ileriye taşıyacağız"

AK Parti Yalova Milletvekili Ahmet Büyükgümüş ise iki kurumun tarım için önemli çalışmalara imza attığına dikkati çekti. Yalova tarımının daha da geliştirmek için öz veriyle çalışıldığını dile getiren Büyükgümüş, şöyle konuştu:

"Önce Kovid-19 salgınının ortaya koyduğu sorunlar, hemen arkasında kuzeyimizde meydana gelen savaş tarım sektörünü olumsuz etkiledi ama Sayın Cumhurbaşkanımızın buradaki talimatı açık ve net. Bir karış bile toprak sürülmeden, ekilmeden kalmayacak, bizler de bunun için elimizden gelen çabayı ortaya koyacağız ve sizlerle beraber Türkiye'nin, Yalova'nın tarımını hep birlikte daha ileriye taşıyacağız."

Fide ve tohum dağıtım programına Vali Muammer Erol, Yalova Milletvekilleri Meliha Akyol, MHP İl Başkanı Namık Öz, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek'in yanı sıra kurum müdürleri de katıldı.

Son dakika haberi: Yalova'nın atıl arazileri projelerle tarıma kazandırılıyor
Son dakika haberi: Yalova'nın atıl arazileri projelerle tarıma kazandırılıyor
Son dakika haberi: Yalova'nın atıl arazileri projelerle tarıma kazandırılıyor
Son dakika haberi: Yalova'nın atıl arazileri projelerle tarıma kazandırılıyor
Son dakika haberi: Yalova'nın atıl arazileri projelerle tarıma kazandırılıyor
Son dakika haberi: Yalova'nın atıl arazileri projelerle tarıma kazandırılıyor

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Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika haberi: Yalova'nın atıl arazileri projelerle tarıma kazandırılıyor - Son Dakika


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