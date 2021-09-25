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Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti - Son Dakika

Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti

25.09.2021 12:42

Malatya İnönü Üniversitesi'nde araştırma görevlisi olan Murat Toptaş, yangınlarla mücadele için çok önemli bir cihaz geliştirdi. Toptaş'ın geliştirdiği 'Yangın Söndürme Bombası', birçok ülkenin dikkatini çekti. İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddeden Toptaş, ürünün yerli ve milli olması için Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi ile anlaştı. İmzaların atılmasının ardından seri üretime geçilecek 'Yangın Söndürme Bombası', Türkiye'ye ciddi bir döviz girdisi sağlayacak.

Malatya İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde araştırma görevlisi olan Murat Toptaş, 2019 yılında orman ve petrol boru hatlarında çıkacak yangınları söndürmek için 'Yangın Söndürme Bombası' geliştirmişti. İçerisinde yangın söndürmede oldukça etkili olan bor minerali malzeme içeren 180 kilogram ağırlığındaki bomba, devasa yangınlarda kullanılmak için tasarlandı. İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan birçok şirketin ilgi gösterdiği bomba için ilk adım yerli ve milli olarak atıldı. Bombayı geliştiren bilim adamı Toptaş, seri üretim için Türk Havacılık ve Uzay Sanayisi ile prensipte anlaşmaya vardı. Önümüzdeki süreçte İnönü Üniversitesi ve TUSAŞ arasında anlaşma imzalanacak ve seri üretime geçilecek.

Geliştirdiği yangın söndürme bombası için İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti

"YURT DIŞINDAN GELEN TEKLİFLERİ BEKLETTİK"

2019 yılında orman yangınları, petrol, doğalgaz boru hatlarında yangınlarında ve mühimmat depolarında oluşacak muhtemel yangınlara karşı geliştirilen bombanın, yerli ve milli olarak üretilmesi için yurt dışından alınan teklifleri reddettiğini belirten Toptaş, " 2019 yılında yangın söndürme mühimmatı projesi adı altında orman yangınları petrol doğalgaz boru hatlarında meydana gelen yangınlar ve mühimmat depolarında ortaya çıkması muhtemel yangınlarla mücadele etmek maksadıyla yeni bir ürün geliştirdik. Projemizin ismi daha sonra akıllı yangın söndürme mühimmatı olarak değiştirildi. Projemizin 18 ay ile 24 aylık patent süreci vardı. Bu patent sürecinin sonuçlanmasını bekledik. Hala da devam eden bir sürecimiz var. Bu nedenle proje bir süre gecikti. Bu arada yurt dışından birçok ülkeden yangın söndürme mühimmatının çalışma şekli veya ürünün kendisinin doğrudan temini yolunda bazı proje ortaklıkları ve satın alma teklifleri aldık. Ayrıca projemizin kendi ülkemizde üretilmesi taraftarıydık biz. Hem kendi çalışmalarımızın sonlanmasını beklemek hem de projenin milli olarak ülkemizde üretilmesini sağlamak amacıyla yurt dışından gelen teklifleri beklettik" dedi.

"BİRÇOK ÜLKEDEN, ÜRETİM VE SATIN ALMA TEKLİFLERİ ALDIK"

Yangın söndürme bombasını satın alma ve üretimi konusunda birçok ülkenin kendileriyle iletişime geçtiği belirten Toptaş, "İlk ilgilenen İsviçre oldu. Daha sonra Japonya, sonrasında Suudi Arabistan Kanada ortaklığı bulunan birkaç şirket bizimle yangın söndürme mühimmatı konusunda irtibata geçtiler. Satın alma veya ortak üretim konusunda. Bugün geldiğimiz noktada Savunma Sanayi başkanlarımızın da yardımıyla TUSAŞ havacılıkla görüşmeler yapıldı. İnönü Üniversitesi, TUSAŞ havacılıkla prensipte anlaşıldı. TUSAŞ havacılığın uygun göreceği 3'üncü bir ortakla yangın söndürme mühimmatının üretiminin projenin başlanmasına karar verildi" şeklinde konuştu.

Geliştirdiği yangın söndürme bombası için İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti

"ÜLKEYE ÇOK CİDDİ BİR DÖVİZ GETİRİSİ OLABİLİR"

Yangın söndürme bombası konusunda dünyada diğer ülkelere oranla ilerleme kaydettiklerini ve bombanın sektöre kazandırıldığı takdirde ülkeye ciddi bir döviz getirisi olacağını belirten Toptaş, " Yangın söndürme bombaları 1908'li yıllardan itibaren tüm dünyanın ilgisini çeken üzerinde çalıştığı bir konu. Ancak henüz efektif olarak kullanılan bir ürün üretilmiş değil. Biz bu konuda diğer ülkelere nazaran baya bir ilerleme kaydettik. Bombamızın şekli, çalışma şekli, patlayıcılık cinsi, söndürücü malzemenin cinsi ve birçok analiz bitmiş oldu. Yani onlardan çok öndeyiz. Bombamız iyi bir üreticiyle hızlı bir şekilde üretilebilir bir konumda. Ülkemiz için anlamı şu yangın söndürme sektörü bugün, sadece Amerika'nın, Avustralya'nın ve Japonya'nın içinde bulunduğu birkaç ülkede 100 milyar doları aşan bir pazara sahip şuan diğer ülkeleri de kattığımızda bu 200 milyar dolarlık bir sektör. 200 milyar dolarlık sektöre siz hiç olmayan yeni bir ürün kazandırdığınızda bu ülkemiz için çok ciddi bir döviz getirisi anlamına gelebilir. Yani her 200 milyar dolar her yıl para harcanan bir sektör var ve siz bu sektöre daha önce kullanılmamış etkili olan bir ürün kazandırıyorsunuz. Bu ülkemiz için ciddi bir döviz getirisi demektir" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ YANGIN SEZONUNA YETİŞTİRİLMESİ PLANLANIYOR"

Yangın söndürme bombasının üretici firmalar tarafından yangın sezonundan önce yetiştirmeye çalıştırılacağını ifade eden Toptaş, "Biz üniversiteler olarak herhangi bir üretim imkanımız bulunmamakta üzerimize düşen konu yapmak projelendirmek ve üretici firmalara vermek. Önümüzdeki yangın sezonundan önce üretici firmalar bu tür bir ürünü yetiştirmeye çalışacaklar. Yani önümüzdeki yangın sezonundan önce bu ürün portatif hale getirilip test atışları yapılacak ve önümüzdeki yangın sezonuna bu tür bir ürünün çıkması planlanıyor" şeklinde konuştu.

Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti

Suudi Arabistan, İsviçre, Japonya, Yangın, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR (1)
  • ahmey bulut: hep üretyoruzda bi kullanmuyoruz zaten İlginc arabada 2013 de yollarda gezicekti beklyoruz hala yanıcak orman kalmayınca kullanırız artık Cevap Yaz 4 2 Yayından Kaldır
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SON DAKİKA: Yangın söndürme bombası geliştirdi! İsviçre, Japonya, Suudi Arabistan ve Kanada'dan gelen teklifleri reddetti - Son Dakika
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